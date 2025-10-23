Медведев о новых санкциях США: Трамп – болтливый "миротворец", теперь переговоры не нужны

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых санкций США против России.

Соответствующее сообщение он обнародовал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии - держите. США - наш противник, а их болтливый "миротворец" теперь полноценно стал на тропу войны с Россией. Да, он пока что не всегда активно воюет на стороне Бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения - это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с взбалмошной Европой", - отметил Медведев.

Однако он видит в этом "плюс", поскольку, по словам Медведева, можно "долбить разным оружием" по Украине "без мысли о ненужных переговорах".

"И добиваться победы именно там, где она только возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленных соглашений", - подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

