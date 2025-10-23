Медведев о новых санкциях США: Трамп – болтливый "миротворец", теперь переговоры не нужны
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых санкций США против России.
Соответствующее сообщение он обнародовал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии - держите. США - наш противник, а их болтливый "миротворец" теперь полноценно стал на тропу войны с Россией. Да, он пока что не всегда активно воюет на стороне Бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения - это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с взбалмошной Европой", - отметил Медведев.
Однако он видит в этом "плюс", поскольку, по словам Медведева, можно "долбить разным оружием" по Украине "без мысли о ненужных переговорах".
"И добиваться победы именно там, где она только возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленных соглашений", - подытожил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ця алкашня вже на такі висьори не здатне
Отже, його слова можна розцінювати як позицію самої росії.
Чуєш, рудий поце, русня тобі війну фактично оголосила.
рудий також дотримується такого позиціонування
***** для рудого друг, на жаль
- Ну, и почему же?
- Представляешь - Когда на западе ещё только начинают пить - на востоке уже похмеляются!!!
тіко от це наразі війна алкодімона проти рудого донні, бо ***** й надалі йменує рудого як "мой дарагой друх", зателефонує, потеревенить та замирить рудого із алко-дімоном
А потім "будем пасматреть"... Премії Нобелівської йому, в цьому році, все одно, вже не дадуть - а час іде... І ходить ще рік, з такою кличкою, "не з руки"...
от тіко такі потуги на раз нівелюються телефонним дзвінком ***** свому другу рудому донні
невже не може держдеп відібрати телефона у рудого чи принайми тимчасово вимкнути зв'язок із крємлем?
Дімон Мєдвєдєв на кладовищі: "Ого! Сколько здєсь плюсов!"
Видавило з себе якусь нежидку какашку, взяло її "наперевєс" і думає шо воно "марской котік"...)))
Медуза (ОЙ)бана...))
І хімія,і фосфор,авіація всіх видів,включаючи стратеги,підводні човни,балістика...