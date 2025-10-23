РУС
4 920 44

Медведев о новых санкциях США: Трамп – болтливый "миротворец", теперь переговоры не нужны

Медведев угрожает новыми ударами по Киеву после санкций ЕС

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых санкций США против России.

Соответствующее сообщение он обнародовал в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии - держите. США - наш противник, а их болтливый "миротворец" теперь полноценно стал на тропу войны с Россией. Да, он пока что не всегда активно воюет на стороне Бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения - это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с взбалмошной Европой", - отметил Медведев.

Также читайте: США все еще хотели бы встретиться с россиянами, несмотря на новые санкции, - Рубио

Однако он видит в этом "плюс", поскольку, по словам Медведева, можно "долбить разным оружием" по Украине "без мысли о ненужных переговорах".

"И добиваться победы именно там, где она только возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленных соглашений", - подытожил он.

Читайте: Новые санкции США - это четкий сигнал России, что затягивание войны имеет свою цену, - Зеленский

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Также читайте: Медведев открыто пригрозил США: Передача Tomahawk Украине закончится плохо в первую очередь для самого Трампа

Медведев после санкций США угрожает ударами по Украине

+12
23.10.2025 11:29 Ответить
+9
😁 Як це не дивно, але тут я цілком погоджуюсь з алкодимкою. Дійссно, перемовини не потрібні - потрібні санкції і постачання серйозного озброєнн, Україні.
23.10.2025 11:29 Ответить
+6
Перемовини були? - крисюк - були балачки і Анкорідж - де Трамп витягує путлєра з лайна
23.10.2025 11:26 Ответить
Перемовини були? - крисюк - були балачки і Анкорідж - де Трамп витягує путлєра з лайна
23.10.2025 11:26 Ответить
ця проста смертна людинка медведухін , забув , шо 100 р такі як він, не доживають...
23.10.2025 11:26 Ответить
тексти алкодімону пишуть у крємлі
ця алкашня вже на такі висьори не здатне
23.10.2025 11:44 Ответить
Здохни рашиська мерзота ,як земля тримає цих нациських виродків ?
23.10.2025 11:26 Ответить
З цього, дімона-алкогона, ржуть самі кацапи і дали йому погоняло - "доцент"...
23.10.2025 11:27 Ответить
Тільки він "заступник голови Радбезу РФ", тобто посадовець.
Отже, його слова можна розцінювати як позицію самої росії.
Чуєш, рудий поце, русня тобі війну фактично оголосила.
23.10.2025 11:29 Ответить
проблема у тому, шо білий дім та держдеп сприймають алкодімона не як усю русню чи *********, а як окремо взятого упортого алкаша на високій державній посаді на **********
рудий також дотримується такого позиціонування
***** для рудого друг, на жаль
23.10.2025 11:58 Ответить
23.10.2025 11:29 Ответить
🤮 Від такого риґав би навіть мій кіт. Він все-таки естет.
23.10.2025 12:00 Ответить
23.10.2025 12:16 Ответить
😁 Як це не дивно, але тут я цілком погоджуюсь з алкодимкою. Дійссно, перемовини не потрібні - потрібні санкції і постачання серйозного озброєнн, Україні.
23.10.2025 11:29 Ответить
Не у него, а у Цензора. А на скрине с маленькой буквы.
23.10.2025 11:39 Ответить
Так. Побачив. Виправиився.
23.10.2025 11:44 Ответить
це не про рудого
23.10.2025 11:42 Ответить
23.10.2025 11:33 Ответить
Ця фотка - фейк. Там "Фінляндія" повинна бути. Він, в основному, з нею бореться.
23.10.2025 11:37 Ответить
- Россия - величайшая страна в мире!
- Ну, и почему же?
- Представляешь - Когда на западе ещё только начинают пить - на востоке уже похмеляются!!!
23.10.2025 11:50 Ответить
Дімка - проспись!
23.10.2025 11:34 Ответить
Краще не треба! Хай продовжує!
23.10.2025 11:35 Ответить
Ну так що з вами можна робити, вам же сказали припиняйте війну сідайте за стіл переговорів вже понад пів року вам це повторюють, а ви все, ні, та ні... зараз потрібно США і ЕС вислати всіх росіян емігрантів, як потенційну загрозу безпеки назад в РФ... і це подіє краще Томагавків...
23.10.2025 11:34 Ответить
"...тепер переговори не потрібні,," -- Так, Тепер точно не потрібні, тепер - пистуйте на ,, рюріка!,
23.10.2025 11:36 Ответить
💥 Такі вибухи, що під москвою, аж будинки трясе: через загрозу дронів в московських аеропортах "Домодедово" та "Жуковский" ввели план «ковьор».
23.10.2025 11:36 Ответить
якщо будинки трясе це значить є прилйоти
23.10.2025 11:39 Ответить
відео є?
23.10.2025 11:48 Ответить
незабаром буде
23.10.2025 11:49 Ответить
Це фейк для дураков
23.10.2025 11:50 Ответить
Випустили з наркології на кілька днів, щоб воно просралося
23.10.2025 11:37 Ответить
нарешті збулася найзаповітніша кацапська мрія - війна зі Штатами
тіко от це наразі війна алкодімона проти рудого донні, бо ***** й надалі йменує рудого як "мой дарагой друх", зателефонує, потеревенить та замирить рудого із алко-дімоном
23.10.2025 11:41 Ответить
23.10.2025 11:42 Ответить
Ну, що ж, сказать... Тепер важливо це донести до вух Трампа - що його МЄДВЄДЕВ!!! обізвав "балакучим миротворцем"... Це ще крутіше, ніж Багіра повідомила Каа про те, що "бандарлоги" називали його "земляним черв"яком"... ВОНО ж старе, і "дуже чутливе" на зауваження, що у нього уже не "стоїть"...
А потім "будем пасматреть"... Премії Нобелівської йому, в цьому році, все одно, вже не дадуть - а час іде... І ходить ще рік, з такою кличкою, "не з руки"...
23.10.2025 11:46 Ответить
держдеп ретельно онлайн стежить за усіма висьорами алко-дімона, які пишуться та редагуються у крємлі, доповідає по команді
от тіко такі потуги на раз нівелюються телефонним дзвінком ***** свому другу рудому донні
невже не може держдеп відібрати телефона у рудого чи принайми тимчасово вимкнути зв'язок із крємлем?
23.10.2025 11:51 Ответить
Валодья кльовий чувак (с)
23.10.2025 11:47 Ответить
"Проте він бачить у цьому "плюс"", Джерело: https://censor.net/ua/n3581228

Дімон Мєдвєдєв на кладовищі: "Ого! Сколько здєсь плюсов!"
23.10.2025 11:48 Ответить
краще дімон під плюсом
23.10.2025 11:51 Ответить
Как ни печально, но этот кацапский алкаш прав в данном конкретном случае...
23.10.2025 11:51 Ответить
"Ядірний" пупсік...)))
Видавило з себе якусь нежидку какашку, взяло її "наперевєс" і думає шо воно "марской котік"...)))
Медуза (ОЙ)бана...))
23.10.2025 11:54 Ответить
В свете последних событий в мире обезьяны наотрез отказались считать себя предками россиян…
23.10.2025 11:54 Ответить
"ми ваюєм с сша, поєтому будем далбіть па Укарине любим аружієм" - алкогном
23.10.2025 11:59 Ответить
этот алкоголик одержиммый легионом бесов. как, впрочем, и многие его коллеги на московии
23.10.2025 12:00 Ответить
Можна подумати,що рашисти не всім озброєнням із нами воюють.
І хімія,і фосфор,авіація всіх видів,включаючи стратеги,підводні човни,балістика...
23.10.2025 12:12 Ответить
Медвепут, где твой автомат? Что бы долбать. Долбатель мелкорослый.
23.10.2025 12:14 Ответить
Как то слабенько высказался, не по рюски матом того Трампа ,матом трёхэтажным...
23.10.2025 12:16 Ответить
 
 