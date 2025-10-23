США все еще хотели бы встретиться с россиянами, несмотря на новые санкции, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые санкции против России не означают, что Вашингтон отказывается от дальнейшего диалога с Москвой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Президент неоднократно в течение нескольких месяцев говорил, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если мы не достигнем прогресса по мирному соглашению. Сегодня он решил что-то сделать", - отметил он.
Однако, по словам Рубио,"США все еще хотели бы встретиться с россиянами".
"У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы еще вернемся к нему. Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира", - добавил он.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Встреча Трампа и Путина в будущем
16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
Встреча в Будапеште рассматривалась как один из возможных дипломатических шагов в контексте обсуждения войны России против Украины.
Сейчас новые даты или формат переговоров не определены.
Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме сообщил, что подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время.
Позже Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным.
