США все еще хотели бы встретиться с россиянами, несмотря на новые санкции, - Рубио

Рубио прокомментировал новые санкции против РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые санкции против России не означают, что Вашингтон отказывается от дальнейшего диалога с Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Президент неоднократно в течение нескольких месяцев говорил, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если мы не достигнем прогресса по мирному соглашению. Сегодня он решил что-то сделать", - отметил он.

Однако, по словам Рубио,"США все еще хотели бы встретиться с россиянами".

"У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы еще вернемся к нему. Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Встреча Трампа и Путина в будущем

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Встреча в Будапеште рассматривалась как один из возможных дипломатических шагов в контексте обсуждения войны России против Украины.

Сейчас новые даты или формат переговоров не определены.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме сообщил, что подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время.

Позже Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным.

+2
Тягне їх до кацапів - так в них нічого нового - Україна здавайся
23.10.2025 08:26 Ответить
+2
Їм та ********** дупа наче медом помазана- все ніяк відсмоктатися від неї не можуть...
23.10.2025 08:43 Ответить
+1
ну хоча б для того, щоб подивитись що з їбалом
23.10.2025 08:26 Ответить
Ти ж сам, в 2019 році, вибрав здаватись. Бо устал от войны. Чи ні, тебе Порошенко обікрав?
показать весь комментарий
23.10.2025 08:53 Ответить
Оприділись - давай на пальцях - як це було
23.10.2025 08:56 Ответить
не. Это из инструмента садистов. Мы отменили блудню и ввели санкции, но очень хотим с вами встретиться.
Я, когда выгоняю кота на мороз, всегда прошу приходить к нам еще
23.10.2025 09:07 Ответить
ну хоча б для того, щоб подивитись що з їбалом
23.10.2025 08:26 Ответить
Звісно треба зустрічатися, бо тема половців і рюрюковичей залишилася нерозкритою.
23.10.2025 08:35 Ответить
Ми всі адін нарот, починаючі с Адама і Єви.
показать весь комментарий
Які такі нові санкції від США? Де, і на чому? Нащо настільки брехнею палитися?
23.10.2025 08:38 Ответить
Їм та ********** дупа наче медом помазана- все ніяк відсмоктатися від неї не можуть...
23.10.2025 08:43 Ответить
Ну то нагинайтеся і зустрічайте.
23.10.2025 08:53 Ответить
Навіщо ! Тільки ********** !
23.10.2025 08:56 Ответить
А сеньйор-містер Рубіо не тільки католик, а ще й єзуїт.
23.10.2025 09:09 Ответить
 
 