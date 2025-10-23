США все еще хотели бы встретиться с россиянами, несмотря на новые санкции, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что новые санкции против России не означают, что Вашингтон отказывается от дальнейшего диалога с Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Президент неоднократно в течение нескольких месяцев говорил, что в какой-то момент ему придется что-то сделать, если мы не достигнем прогресса по мирному соглашению. Сегодня он решил что-то сделать", - отметил он.

Однако, по словам Рубио,"США все еще хотели бы встретиться с россиянами".

"У меня был хороший разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы еще вернемся к нему. Мы всегда будем заинтересованы в сотрудничестве, если будет возможность достичь мира", - добавил он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте: Саммит Трампа с Путиным в Будапеште отменили после "неудачного" разговора Лаврова и Рубио, - The Telegraph

Встреча Трампа и Путина в будущем

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Встреча в Будапеште рассматривалась как один из возможных дипломатических шагов в контексте обсуждения войны России против Украины.

Сейчас новые даты или формат переговоров не определены.

Ранее журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме сообщил, что подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отсрочили на неопределенное время.

Позже Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным.

Читайте: США не отказались от проведения саммита Трампа и Путина в Будапеште, - Сийярто