США не отказались от проведения саммита Трампа и Путина в Будапеште, - Сьиярто

Администрация Дональда Трампа не отказалась от идеи проведения мирного саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Плохая новость для провоенного лобби и хорошая новость для тех, кто хочет мира. После моей встречи с госсекретарем Рубио стало ясно, что США не отказались от проведения Будапештского мирного саммита. Подготовка продолжается, и вопрос стоит только о сроках, а не о намерениях", - отметил Сийярто.

По словам венгерского министра, Будапештский саммит рассматривается как платформа для обсуждения путей прекращения войны в Украине.

Также читайте: ЕС не заинтересован в том, чтобы саммит Трампа и Путина в Будапеште принес мир, - Сийярто

Встреча Путина и Трампа в Венгрии

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором. Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

После того Венгрия объявила, что примет встречу.

Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Больше читайте в нашем Telegram-канале