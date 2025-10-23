РУС
США не отказались от проведения саммита Трампа и Путина в Будапеште, - Сьиярто

министр иностранных дел Венгрии Сийярто

Администрация Дональда Трампа не отказалась от идеи проведения мирного саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Плохая новость для провоенного лобби и хорошая новость для тех, кто хочет мира. После моей встречи с госсекретарем Рубио стало ясно, что США не отказались от проведения Будапештского мирного саммита. Подготовка продолжается, и вопрос стоит только о сроках, а не о намерениях", - отметил Сийярто.

По словам венгерского министра, Будапештский саммит рассматривается как платформа для обсуждения путей прекращения войны в Украине.

Также читайте: ЕС не заинтересован в том, чтобы саммит Трампа и Путина в Будапеште принес мир, - Сийярто

Встреча Путина и Трампа в Венгрии

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором. Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

После того Венгрия объявила, что примет встречу.

Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещен въезд на территорию Евросоюза.

+4
Шлюха, а хтось питав твоєї думки? Тобі просто подзвонили і наказали прибратись на блатхаті, а також підмитись і поголити піхву про всяк випадок. А хто і коли до тебе приїде чи не приїде - тебе це хвилювати не повинно абсолютно, так само як нікого не хвилює і твоя думка з цього приводу.
показать весь комментарий
23.10.2025 00:32 Ответить
+3
Але є нюанс
показать весь комментарий
23.10.2025 00:01 Ответить
+3
Сцярто, харе лизать дупи.

трумп особисто вже заявив, що "сходняка на Дунаї" не буде.
показать весь комментарий
23.10.2025 00:32 Ответить
Але є нюанс
показать весь комментарий
23.10.2025 00:01 Ответить
Мадяри знову заговорили про путіна в Будапешті.
Вони нарешті вирішили проблему логістики.
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу, як у фільмі про Джеймса Бонда.
показать весь комментарий
23.10.2025 00:10 Ответить
А ця утриманка щось вирішує у цьому питанні?

Як на мене, ні. Від думки Орбана чи Сіярто не залежить геть нічого.

Що *****, що Трамп нікого в Угорщині ні про що не питали. 😁
показать весь комментарий
23.10.2025 00:11 Ответить
Та нехай готується. Поклик прислуговувати не варто лікувати
показать весь комментарий
23.10.2025 08:48 Ответить
Сійярто, ти головне не втрачай надiю))) Побачиш свого *****, на танках, як у 56-му.
показать весь комментарий
23.10.2025 00:14 Ответить
Шлюха, а хтось питав твоєї думки? Тобі просто подзвонили і наказали прибратись на блатхаті, а також підмитись і поголити піхву про всяк випадок. А хто і коли до тебе приїде чи не приїде - тебе це хвилювати не повинно абсолютно, так само як нікого не хвилює і твоя думка з цього приводу.
показать весь комментарий
23.10.2025 00:32 Ответить
Сцярто, харе лизать дупи.

трумп особисто вже заявив, що "сходняка на Дунаї" не буде.
показать весь комментарий
23.10.2025 00:32 Ответить
То у нього основний інстинкт. Так просто не припинить.
показать весь комментарий
23.10.2025 06:32 Ответить
Бреше ******. 😊
УП :

Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0moOxFjwdn4 заява Трампа під час брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
показать весь комментарий
23.10.2025 00:47 Ответить
А у дірявого своя реальність.
показать весь комментарий
23.10.2025 06:31 Ответить
 
 