США не отказались от проведения саммита Трампа и Путина в Будапеште, - Сьиярто
Администрация Дональда Трампа не отказалась от идеи проведения мирного саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Плохая новость для провоенного лобби и хорошая новость для тех, кто хочет мира. После моей встречи с госсекретарем Рубио стало ясно, что США не отказались от проведения Будапештского мирного саммита. Подготовка продолжается, и вопрос стоит только о сроках, а не о намерениях", - отметил Сийярто.
По словам венгерского министра, Будапештский саммит рассматривается как платформа для обсуждения путей прекращения войны в Украине.
Встреча Путина и Трампа в Венгрии
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором. Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
После того Венгрия объявила, что примет встречу.
Тем временем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещен въезд на территорию Евросоюза.
Вони нарешті вирішили проблему логістики.
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу, як у фільмі про Джеймса Бонда.
Як на мене, ні. Від думки Орбана чи Сіярто не залежить геть нічого.
Що *****, що Трамп нікого в Угорщині ні про що не питали. 😁
трумп особисто вже заявив, що "сходняка на Дунаї" не буде.
УП :
Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0moOxFjwdn4 заява Трампа під час брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.