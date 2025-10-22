УКР
США не відмовилися від проведення саміту Трампа і Путіна в Будапешті, - Сійярто

міністр закордонних справ Угорщини Сійярто

Адміністрація Дональда Трампа не відмовилася від ідеї проведення мирного саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Погана новина для провоєнного лобі і хороша новина для тих, хто хоче миру. Після моєї зустрічі з держсекретарем Рубіо стало ясно, що США не відмовилися від проведення Будапештського мирного саміту. Підготовка триває, і питання стоїть тільки про терміни, а не про наміри", — зазначив Сійярто.

За словами угорського міністра, Будапештський саміт розглядається як платформа для обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Також читайте: ЄС не зацікавлений у тому, щоб саміт Трампа і Путіна в Будапешті приніс мир, - Сійярто

Зустріч Путіна й Трампа в Угорщині

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором. Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Після того Угорщина оголосила, що прийме зустріч.

Тим часом у Єврокомісії повідомили, що, попри санкції та заморожені активи, очільнику РФ "фактично" не заборонено в’їжджати на територію Євросоюзу.

Але є нюанс
23.10.2025 00:01 Відповісти
Мадяри знову заговорили про путіна в Будапешті.
Вони нарешті вирішили проблему логістики.
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу, як у фільмі про Джеймса Бонда.
23.10.2025 00:10 Відповісти
А ця утриманка щось вирішує у цьому питанні?

Як на мене, ні. Від думки Орбана чи Сіярто не залежить геть нічого.

Що *****, що Трамп нікого в Угорщині ні про що не питали. 😁
23.10.2025 00:11 Відповісти
Сійярто, ти головне не втрачай надiю))) Побачиш свого *****, на танках, як у 56-му.
23.10.2025 00:14 Відповісти
Шлюха, а хтось питав твоєї думки? Тобі просто подзвонили і наказали прибратись на блатхаті, а також підмитись і поголити піхву про всяк випадок. А хто і коли до тебе приїде чи не приїде - тебе це хвилювати не повинно абсолютно, так само як нікого не хвилює і твоя думка з цього приводу.
23.10.2025 00:32 Відповісти
Сцярто, харе лизать дупи.

трумп особисто вже заявив, що "сходняка на Дунаї" не буде.
23.10.2025 00:32 Відповісти
Бреше ******. 😊
УП :

Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0moOxFjwdn4 заява Трампа під час брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
23.10.2025 00:47 Відповісти
 
 