США не відмовилися від проведення саміту Трампа і Путіна в Будапешті, - Сійярто

Адміністрація Дональда Трампа не відмовилася від ідеї проведення мирного саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Погана новина для провоєнного лобі і хороша новина для тих, хто хоче миру. Після моєї зустрічі з держсекретарем Рубіо стало ясно, що США не відмовилися від проведення Будапештського мирного саміту. Підготовка триває, і питання стоїть тільки про терміни, а не про наміри", — зазначив Сійярто.

За словами угорського міністра, Будапештський саміт розглядається як платформа для обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Також читайте: ЄС не зацікавлений у тому, щоб саміт Трампа і Путіна в Будапешті приніс мир, - Сійярто

Зустріч Путіна й Трампа в Угорщині

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором. Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Після того Угорщина оголосила, що прийме зустріч.

Тим часом у Єврокомісії повідомили, що, попри санкції та заморожені активи, очільнику РФ "фактично" не заборонено в’їжджати на територію Євросоюзу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі