США не відмовилися від проведення саміту Трампа і Путіна в Будапешті, - Сійярто
Адміністрація Дональда Трампа не відмовилася від ідеї проведення мирного саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у Будапешті.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Погана новина для провоєнного лобі і хороша новина для тих, хто хоче миру. Після моєї зустрічі з держсекретарем Рубіо стало ясно, що США не відмовилися від проведення Будапештського мирного саміту. Підготовка триває, і питання стоїть тільки про терміни, а не про наміри", — зазначив Сійярто.
За словами угорського міністра, Будапештський саміт розглядається як платформа для обговорення шляхів припинення війни в Україні.
Зустріч Путіна й Трампа в Угорщині
Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором. Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.
Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.
Після того Угорщина оголосила, що прийме зустріч.
Тим часом у Єврокомісії повідомили, що, попри санкції та заморожені активи, очільнику РФ "фактично" не заборонено в’їжджати на територію Євросоюзу.
Вони нарешті вирішили проблему логістики.
Доставлять путіна в Будапешт через порожню газову трубу, як у фільмі про Джеймса Бонда.
Як на мене, ні. Від думки Орбана чи Сіярто не залежить геть нічого.
Що *****, що Трамп нікого в Угорщині ні про що не питали. 😁
трумп особисто вже заявив, що "сходняка на Дунаї" не буде.
УП :
Президент США Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч із Володимиром Путіним у Будапешті.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=0moOxFjwdn4 заява Трампа під час брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.