Санкції США проти Росії
США все ще хотіли б зустрітися з росіянами, попри нові санкції, - Рубіо

Рубіо прокоментував нові санкції проти РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нові санкції проти Росії не означають, що Вашингтон відмовляється від подальшого діалогу з Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Президент неодноразово протягом кількох місяців говорив, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу щодо мирної угоди. Сьогодні він вирішив щось зробити", - зазначив він.

Проте, за словами Рубіо, "США все ще хотіли б зустрітися з росіянами".

"У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми ще повернемось до неї. Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте: Саміт Трампа з Путіним у Будапешті скасували після "невдалої" розмови Лаврова і Рубіо, - The Telegraph

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Зустріч у Будапешті розглядалася як один із можливих дипломатичних кроків у контексті обговорення війни Росії проти України.

Наразі нові дати або формат переговорів не визначені.

Раніше журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі повідомив, що підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті відтермінували на невизначений час.

Пізніше Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із Путіним.

Читайте: США не відмовилися від проведення саміту Трампа і Путіна в Будапешті, - Сійярто

Їм та ********** дупа наче медом помазана- все ніяк відсмоктатися від неї не можуть...
Звісно треба зустрічатися, бо тема половців і рюрюковичей залишилася нерозкритою.
Тягне їх до кацапів - так в них нічого нового - Україна здавайся
Тягне їх до кацапів - так в них нічого нового - Україна здавайся
Ти ж сам, в 2019 році, вибрав здаватись. Бо устал от войны. Чи ні, тебе Порошенко обікрав?
Оприділись - давай на пальцях - як це було
А скільки % голоснуло за земакаку?
не. Это из инструмента садистов. Мы отменили блудню и ввели санкции, но очень хотим с вами встретиться.
Я, когда выгоняю кота на мороз, всегда прошу приходить к нам еще
Придурок жіночої гігієни через 2 год відмінить якісь там нафантазовані санкції і скаже знову, що преса пустила фейк.
Звикайте до фейкового світу, люди
Валентине, а чому коли Боневтік Потужно-Брехливий їхав на зщустріч до пуйла в Париж підписати "формулу Штайнмаєра" Ви і такі як Ви аплодували? Чому, коли Боневтік Чотирижди ухилянт дав армії наказ "перестать стрелять" і "подивитися пуйлу в очі, бо там мир",а війну не закінчує ненависний телеканалом коломойського-медведчука "1+1" Порошенко, то ідіоти схопили цього Боневтіка на рученьки і занесли на трон??? А сьогодні критикуєте США, що вони щось роблять не так? У США немає війни і кацапські ракети не падають на голови простих американців, вони ведуть свою зовнішню політику так, як їм вигідно. В Україні за зовнішню політику віжповідає той, хто обsирав цю Україну.
ну хоча б для того, щоб подивитись що з їбалом
Поки нічого. Томагавків Україні не дали.
Звісно треба зустрічатися, бо тема половців і рюрюковичей залишилася нерозкритою.
Ми всі адін нарот, починаючі с Адама і Єви.
Які такі нові санкції від США? Де, і на чому? Нащо настільки брехнею палитися?
Їм та ********** дупа наче медом помазана- все ніяк відсмоктатися від неї не можуть...
Чому медом? 🤔Лайном! Не всі мухи на мед летять!
Ну то нагинайтеся і зустрічайте.
Навіщо ! Тільки ********** !
А сеньйор-містер Рубіо не тільки католик, а ще й єзуїт.
Якщо гарно підняти всякі файли, то, думаю, заграє ще неймовірними фарбами.
Політикани зараз дуже цікаві, не все так однозначно
Да, как говорилось в одной киношке, мы встретимся, обязательно встретимся, десять лет спустя, двадцать лет спустя, или через три-четыре столетия
Доні не хотів зустрічі в Будапешті бо Магівськи соціологи прорахували,що після фіаску в Будапешті( це 100% бо ми знаєм кремлівського психопата) рейтинг Трампона вдарить фейсом по асфальту.
