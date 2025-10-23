США все ще хотіли б зустрітися з росіянами, попри нові санкції, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нові санкції проти Росії не означають, що Вашингтон відмовляється від подальшого діалогу з Москвою.

"Президент неодноразово протягом кількох місяців говорив, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу щодо мирної угоди. Сьогодні він вирішив щось зробити", - зазначив він.

Проте, за словами Рубіо, "США все ще хотіли б зустрітися з росіянами".

"У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми ще повернемось до неї. Ми завжди будемо зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Зустріч у Будапешті розглядалася як один із можливих дипломатичних кроків у контексті обговорення війни Росії проти України.

Наразі нові дати або формат переговорів не визначені.

Раніше журналіст NBC News Гаррет Хааке, посилаючись на джерело в Білому домі повідомив, що підготовку саміту Трампа і Путіна в Будапешті відтермінували на невизначений час.

Пізніше Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із Путіним.

