Медведєв про нові санкції США: Трамп - балакучий "миротворець", тепер переговори не потрібні
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував запровадження нових санкцій США проти Росії.
Відповідний допис він оприлюднив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії - тримайте. США - наш супротивник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці Бандерівського Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена! Будуть, звичайно, говорити, що він не міг інакше, на нього давили в Конгресі та ін. Це не скасовує головного: ухвалені рішення – це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з навіженою Європою", - зазначив Медведєв.
Проте він бачить у цьому "плюс", оскільки, за словами Медведєва, можна "довбати різною зброєю" по Україні "без думки про непотрібні переговори".
"І добиватися перемоги саме там, де вона тільки можлива. На землі, а не за канцелярським столом. Знищуючи ворогів, а не укладаючи безглуздих угод", - підсумував він.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
