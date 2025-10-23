УКР
Медведєв про нові санкції США: Трамп - балакучий "миротворець", тепер переговори не потрібні

Медведєв погрожує новими ударами по Києву після санкцій ЄС

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував запровадження нових санкцій США проти Росії.

Відповідний допис він оприлюднив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії - тримайте. США - наш супротивник, а їхній балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці Бандерівського Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена! Будуть, звичайно, говорити, що він не міг інакше, на нього давили в Конгресі та ін. Це не скасовує головного: ухвалені рішення – це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з навіженою Європою", - зазначив Медведєв.

Проте він бачить у цьому "плюс", оскільки, за словами Медведєва, можна "довбати різною зброєю" по Україні "без думки  про непотрібні переговори".

"І добиватися перемоги саме там, де вона тільки можлива. На землі, а не за канцелярським столом. Знищуючи ворогів, а не укладаючи безглуздих угод", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній – "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Медведєв після санкцій США погрожує ударами по Україні

Автор: 

Медведєв Дмитро (1951) росія (68591) санкції (12870) США (24594) Трамп Дональд (7485)
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
23.10.2025 11:29 Відповісти
+16
😁 Як це не дивно, але тут я цілком погоджуюсь з алкодимкою. Дійссно, перемовини не потрібні - потрібні санкції і постачання серйозного озброєнн, Україні.
показати весь коментар
23.10.2025 11:29 Відповісти
+13
Здохни рашиська мерзота ,як земля тримає цих нациських виродків ?
показати весь коментар
23.10.2025 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перемовини були? - крисюк - були балачки і Анкорідж - де Трамп витягує путлєра з лайна
показати весь коментар
23.10.2025 11:26 Відповісти
ця проста смертна людинка медведухін , забув , шо 100 р такі як він, не доживають...
показати весь коментар
23.10.2025 11:26 Відповісти
тексти алкодімону пишуть у крємлі
ця алкашня вже на такі висьори не здатне
показати весь коментар
23.10.2025 11:44 Відповісти
"На землі, а не за канцелярським столом "- медвед з перебуху вирішив загриміти на СВО , чи то він про русню свинорилу за виключенням себе алконавта ?
показати весь коментар
23.10.2025 13:46 Відповісти
чертіла обикновенний
показати весь коментар
23.10.2025 12:38 Відповісти
страшний сам для себе
показати весь коментар
23.10.2025 13:19 Відповісти
Здохни рашиська мерзота ,як земля тримає цих нациських виродків ?
показати весь коментар
23.10.2025 11:26 Відповісти
З цього, дімона-алкогона, ржуть самі кацапи і дали йому погоняло - "доцент"...
показати весь коментар
23.10.2025 11:27 Відповісти
Тільки він "заступник голови Радбезу РФ", тобто посадовець.
Отже, його слова можна розцінювати як позицію самої росії.
Чуєш, рудий поце, русня тобі війну фактично оголосила.
показати весь коментар
23.10.2025 11:29 Відповісти
проблема у тому, шо білий дім та держдеп сприймають алкодімона не як усю русню чи *********, а як окремо взятого упортого алкаша на високій державній посаді на **********
рудий також дотримується такого позиціонування
***** для рудого друг, на жаль
показати весь коментар
23.10.2025 11:58 Відповісти
На жаль, так. Стакан-дімон замість подохлого жиріка. Що перші особи не скажуть через некомільфо - то дімон виригне як тіпа частноє мнєніє.
показати весь коментар
23.10.2025 12:18 Відповісти
хєрово, шо рудий зістрибує з відповідальності за дозвіл лупашити ********* далекобійними засобами
не дозрів ще рудий до розуміння такої відповідальності, проте вже на часі, у т.ч. для нього
показати весь коментар
23.10.2025 12:28 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 11:29 Відповісти
🤮 Від такого риґав би навіть мій кіт. Він все-таки естет.
показати весь коментар
23.10.2025 12:00 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 12:16 Відповісти
😁 Як це не дивно, але тут я цілком погоджуюсь з алкодимкою. Дійссно, перемовини не потрібні - потрібні санкції і постачання серйозного озброєнн, Україні.
показати весь коментар
23.10.2025 11:29 Відповісти
Не у него, а у Цензора. А на скрине с маленькой буквы.
показати весь коментар
23.10.2025 11:39 Відповісти
Так. Побачив. Виправиився.
показати весь коментар
23.10.2025 11:44 Відповісти
це не про рудого
показати весь коментар
23.10.2025 11:42 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 11:33 Відповісти
Ця фотка - фейк. Там "Фінляндія" повинна бути. Він, в основному, з нею бореться.
показати весь коментар
23.10.2025 11:37 Відповісти
- Россия - величайшая страна в мире!
- Ну, и почему же?
- Представляешь - Когда на западе ещё только начинают пить - на востоке уже похмеляются!!!
показати весь коментар
23.10.2025 11:50 Відповісти
Эх мишка, где твоя улыбка!
Гони ее прочь тугу печаль...
... иди вон туда - покажи себя... мурку Американ Бой сбацай
показати весь коментар
23.10.2025 12:35 Відповісти
Дімка - проспись!
показати весь коментар
23.10.2025 11:34 Відповісти
Краще не треба! Хай продовжує!
показати весь коментар
23.10.2025 11:35 Відповісти
Ну так що з вами можна робити, вам же сказали припиняйте війну сідайте за стіл переговорів вже понад пів року вам це повторюють, а ви все, ні, та ні... зараз потрібно США і ЕС вислати всіх росіян емігрантів, як потенційну загрозу безпеки назад в РФ... і це подіє краще Томагавків...
показати весь коментар
23.10.2025 11:34 Відповісти
"...тепер переговори не потрібні,," -- Так, Тепер точно не потрібні, тепер - пистуйте на ,, рюріка!,
показати весь коментар
23.10.2025 11:36 Відповісти
💥 Такі вибухи, що під москвою, аж будинки трясе: через загрозу дронів в московських аеропортах "Домодедово" та "Жуковский" ввели план «ковьор».
показати весь коментар
23.10.2025 11:36 Відповісти
якщо будинки трясе це значить є прилйоти
показати весь коментар
23.10.2025 11:39 Відповісти
відео є?
показати весь коментар
23.10.2025 11:48 Відповісти
незабаром буде
показати весь коментар
23.10.2025 11:49 Відповісти
є вже якісь зрушення по відео?
показати весь коментар
23.10.2025 13:13 Відповісти
Це фейк для дураков
показати весь коментар
23.10.2025 11:50 Відповісти
Випустили з наркології на кілька днів, щоб воно просралося
показати весь коментар
23.10.2025 11:37 Відповісти
нарешті збулася найзаповітніша кацапська мрія - війна зі Штатами
тіко от це наразі війна алкодімона проти рудого донні, бо ***** й надалі йменує рудого як "мой дарагой друх", зателефонує, потеревенить та замирить рудого із алко-дімоном
показати весь коментар
23.10.2025 11:41 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 11:42 Відповісти
Ну, що ж, сказать... Тепер важливо це донести до вух Трампа - що його МЄДВЄДЕВ!!! обізвав "балакучим миротворцем"... Це ще крутіше, ніж Багіра повідомила Каа про те, що "бандарлоги" називали його "земляним черв"яком"... ВОНО ж старе, і "дуже чутливе" на зауваження, що у нього уже не "стоїть"...
А потім "будем пасматреть"... Премії Нобелівської йому, в цьому році, все одно, вже не дадуть - а час іде... І ходить ще рік, з такою кличкою, "не з руки"...
показати весь коментар
23.10.2025 11:46 Відповісти
держдеп ретельно онлайн стежить за усіма висьорами алко-дімона, які пишуться та редагуються у крємлі, доповідає по команді
от тіко такі потуги на раз нівелюються телефонним дзвінком ***** свому другу рудому донні
невже не може держдеп відібрати телефона у рудого чи принайми тимчасово вимкнути зв'язок із крємлем?
показати весь коментар
23.10.2025 11:51 Відповісти
Валодья кльовий чувак (с)
показати весь коментар
23.10.2025 11:47 Відповісти
"Проте він бачить у цьому "плюс"", Джерело: https://censor.net/ua/n3581228

Дімон Мєдвєдєв на кладовищі: "Ого! Сколько здєсь плюсов!"
показати весь коментар
23.10.2025 11:48 Відповісти
краще дімон під плюсом
показати весь коментар
23.10.2025 11:51 Відповісти
Как ни печально, но этот кацапский алкаш прав в данном конкретном случае...
показати весь коментар
23.10.2025 11:51 Відповісти
"Ядірний" пупсік...)))
Видавило з себе якусь нежидку какашку, взяло її "наперевєс" і думає шо воно "марской котік"...)))
Медуза (ОЙ)бана...))
показати весь коментар
23.10.2025 11:54 Відповісти
В свете последних событий в мире обезьяны наотрез отказались считать себя предками россиян…
показати весь коментар
23.10.2025 11:54 Відповісти
"ми ваюєм с сша, поєтому будем далбіть па Укарине любим аружієм" - алкогном
показати весь коментар
23.10.2025 11:59 Відповісти
этот алкоголик одержиммый легионом бесов. как, впрочем, и многие его коллеги на московии
показати весь коментар
23.10.2025 12:00 Відповісти
Можна подумати,що рашисти не всім озброєнням із нами воюють.
І хімія,і фосфор,авіація всіх видів,включаючи стратеги,підводні човни,балістика...
показати весь коментар
23.10.2025 12:12 Відповісти
Медвепут, где твой автомат? Что бы долбать. Долбатель мелкорослый.
показати весь коментар
23.10.2025 12:14 Відповісти
Как то слабенько высказался, не по рюски матом того Трампа ,матом трёхэтажным...
показати весь коментар
23.10.2025 12:16 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 12:23 Відповісти
Дімон, пошли його *****!
показати весь коментар
23.10.2025 12:33 Відповісти
Ну давай карлик трусливый вызывай на дуэль болтливого миротворца или вели своему сыночку,или он на фронте у тебя?освобождает Украинцев от их имущества,смешно такое слышать от пи да па,иди на фронт со своим сыном хватит болтать покажи на примере как надо воевать ,хрюкать не разучился еще?
показати весь коментар
23.10.2025 12:36 Відповісти
Завжди з задоволенням читаю опуси Димохи -синяка! Таке може грамузькати лише повний дебіл,та ще й заспиртований!Кацапоїди вкотре довели свій рівень інтелекту! Інші адекватні люди ховали б цьго уйобка подалі.А москалі його на передній план випхали!
показати весь коментар
23.10.2025 12:37 Відповісти
Не здивуюсь, якщо з часом з"я сується, що дімон позашлюбний син жириновського.
показати весь коментар
23.10.2025 13:03 Відповісти
 
 