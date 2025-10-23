Санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, - Bloomberg

Санкции США против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл вызвали беспокойство в Китае, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия пытаются поддерживать поставки и избежать возможных штрафов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 20% китайского импорта нефти - примерно 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев 2025 года - поступает из России, что делает ее ключевым источником сырья для производства дизеля, бензина и пластмассы.

Санкции США, ЕС и Великобритании предусматривают завершение транзакций с подсанкционными компаниями до 21 ноября. Нарушение ограничений может привести к штрафам, блокированию счетов в западных банках и потере доступа к международным проектам и страховым компаниям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Китая о новых санкциях США и ЕС против России: "Не имеют основания в международном праве"

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не были санкционированы Советом Безопасности ООН", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

На прошлой неделе Великобритания внесла в черный список Роснефть, Лукойл и китайскую Shandong Yulong Petrochemical Co., что вызвало беспокойство среди трейдеров. Санкции США также коснулись портов Жичжао и Дунцзякоу, через которые проходят поставки российской и иранской нефти.

Ключевым элементом торговли является долгосрочный контракт Роснефти с China National Petroleum Corp (CNPC) на закупку нефти ESPO через трубопроводы до НПЗ в регионе Дацин. Эти заводы в значительной степени зависят от российского сырья, что делает их уязвимыми к любым перебоям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев о новых санкциях США: Трамп - болтливый "миротворец", теперь переговоры не нужны

Аналитики отмечают, что пока непонятно, коснутся ли санкции трубопроводных поставок объемом около 800 тыс. баррелей в день. В прошлом году Роснефть и Лукойл обеспечивали примерно четверть российского экспорта нефти в Китай, добавляет компания Kpler.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - Роснефть и Лукойл. Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ