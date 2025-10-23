РУС
Санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, - Bloomberg

Китай усилил контроль над экспортом товаров двойного использования

Санкции США против российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл вызвали беспокойство в Китае, где государственные и частные нефтеперерабатывающие предприятия пытаются поддерживать поставки и избежать возможных штрафов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 20% китайского импорта нефти - примерно 2 млн баррелей в день в первые девять месяцев 2025 года - поступает из России, что делает ее ключевым источником сырья для производства дизеля, бензина и пластмассы.

Санкции США, ЕС и Великобритании предусматривают завершение транзакций с подсанкционными компаниями до 21 ноября. Нарушение ограничений может привести к штрафам, блокированию счетов в западных банках и потере доступа к международным проектам и страховым компаниям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Китая о новых санкциях США и ЕС против России: "Не имеют основания в международном праве"

"Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не были санкционированы Советом Безопасности ООН", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

На прошлой неделе Великобритания внесла в черный список Роснефть, Лукойл и китайскую Shandong Yulong Petrochemical Co., что вызвало беспокойство среди трейдеров. Санкции США также коснулись портов Жичжао и Дунцзякоу, через которые проходят поставки российской и иранской нефти.

Ключевым элементом торговли является долгосрочный контракт Роснефти с China National Petroleum Corp (CNPC) на закупку нефти ESPO через трубопроводы до НПЗ в регионе Дацин. Эти заводы в значительной степени зависят от российского сырья, что делает их уязвимыми к любым перебоям.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев о новых санкциях США: Трамп - болтливый "миротворец", теперь переговоры не нужны

Аналитики отмечают, что пока непонятно, коснутся ли санкции трубопроводных поставок объемом около 800 тыс. баррелей в день. В прошлом году Роснефть и Лукойл обеспечивали примерно четверть российского экспорта нефти в Китай, добавляет компания Kpler.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - Роснефть и Лукойл. Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

+6
Якщо млядське вузькооке кубло сполохалося - значить, щось робиться правильно.
23.10.2025 15:24 Ответить
+3
Мабудь спонсори, куратори, аби старшобраття. 🤔
23.10.2025 15:27 Ответить
+2
і чому б це?
23.10.2025 15:23 Ответить
давно треба було.. щоб жовтопикі хитрозроблені почали нервувати..
23.10.2025 15:24 Ответить
Перше..якщо ці санкції Трамп не відмінить,
Друге,якщо тих санкцій будуть дотримуватись.
і третє,якщо не знайдуть шпарину ,як санкції обійти.
23.10.2025 15:27 Ответить
О! Головні жовтокомуняцькі спонсори ***** занепокоїлись
23.10.2025 15:28 Ответить
Альо!? Занепокоєння -це прерогатива ЄС. Жовтопикі поплутали чи що?
23.10.2025 15:31 Ответить
чайники сказали шо будуть скаржитись в ООН
23.10.2025 15:35 Ответить
В Організацію Ображених Нікчем?
Та на здоров'я, на цьому "роялі" вже зіграли композицію голобородька всі кому не ліньки
23.10.2025 15:47 Ответить
Китай виступає проти? Добре, виступайте. Виступати можна, а державам-імпотентам тим більше.
23.10.2025 15:40 Ответить
Жовтяки...А як ви думаєте Рассєя яка є членом Ради Безпеки проголосує за санкції проти себе? Чи накладе ВЕТО...Так само і ви...
23.10.2025 15:45 Ответить
Захід ризикує втратити потоки грошей і перестати бути фінансовим центром світу, караючи і штрафуючи всіх навколо. Дикуни таке довго терпіти не будуть, їх тримає за горло тільки всемогутній господар світу Долар.
23.10.2025 15:51 Ответить
Не саветую. Один дикун спробував. Його зґвалтували палицею, а труп кинули собакам.
23.10.2025 15:59 Ответить
23.10.2025 15:55 Ответить
Якщо знищити російську нефтянку, то світу буде все одне чи росте ціна на нафту, чи падає.
23.10.2025 16:02 Ответить
Видно взяли за яйця не тільки кремлівського маніака а й його хозяїна сі.
23.10.2025 16:12 Ответить
 
 