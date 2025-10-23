Трамп хоче від Путіна дій, а не просто розмов, - Білий дім про скасування зустрічі в Будапешті
Президент США Дональд Трамп сподівається, що зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним все ж відбудеться в майбутньому та матиме позитивний результат.
Про це на пресбрифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт 23 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
Скасування зустрічі Трампа з Путіним
За її словами, Трамп "надзвичайно мотивований" успіхом мирної угоди на Близькому Сході, і хоче закінчити й війну в Україні.
"Що саме призвело до того, що президент Трамп після своєї розмови у четвер, коли він сказав, що хоче миру та мирної угоди, не повірив, що Росія цього не хоче? Знову ж таки, президент хоче бачити дії, а не просто розмови. Він говорить про це вже 9 місяців, перебуваючи на посаді. І він дедалі більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін цієї війни", - зазначила Левітт.
Зустріч Трампа і Путіна все ще можлива
Водночас у Білому домі не виключають зустріч Трампа і Путіна в майбутньому.
"Зустріч між цими двома лідерами не знімається з порядку денного. Президент і вся адміністрація сподіваються, що вона може відбутися коли-небудь. Але ми повинні бути впевнені в тому, що ця зустріч матиме відчутний позитивний результат і що вона буде варта часу президента", - сказала Левітт.
Також вона додала, що Трамп завжди говорив, що введе санкції проти Росії, коли для цього настане правильний момент і "цей момент настав вчора".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
23 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.
Санкції набудуть чинності лише через місяць і, за словами Трампа, їх можуть скасувати, якщо Росія проявить готовність завершити війну в Україні.
Минулого тижня схожий пакет санкцій проти "Роснєфті" та "Лукойлу" запровадила Велика Британія.