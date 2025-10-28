ВС США - самые мощные в мире. Ни у кого нет такого оружия, мы выиграем любую войну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп убежден, что американские вооруженные силы сейчас являются самыми мощными в мире и способны выиграть любую войну.
Об этом он сказал, выступая перед военнослужащими авианосца ВМС США George Washington, который базируется на японской военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Мощность вооруженных сил США
"Соединенные Штаты благословлены самыми сильными и мощными вооруженными силами в мировой истории. Не существует вооруженных сил, подобных нашим, даже близко. Ни у кого нет такого оружия, как у нас, и вскоре они (ВС США. - Ред.) станут еще сильнее и мощнее, чем раньше", - сказал Трамп.
Он отдельно отметил ВМС США, подчеркнув, что никто не осмелится угрожать американскому флоту, поскольку ни у кого нет кораблей и вооружений, подобных тем, что есть у Соединенных Штатов.
Участие в войнах
Американский лидер также заметил, что США хотели бы воздержаться от участия в любых войнах, но если им придется участвовать в войне, то они с легкостью ее выиграют.
Отныне, если мы участвуем в войне - мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим в войну, мы разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах, так гораздо лучше, но если мы примем участие - мы победим", - заявил Трамп.
Он признал, что так говорить неполиткорректно, однако, по его словам, отныне "во всех вопросах, касающихся их защиты, Соединенные Штаты не будут политкорректными".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
до того ж бойового досвіду повномасштабної війни кацапські підари вже мають більше, аніж американське військо
пам'ятаю атаку близнюків.
абсолютна безпорадність перед арабськими терористами.
просрана нарко війна у латинській америці.
як з'ясовується, сша абсолютно безсилі проти довготривалої партизанської війни.