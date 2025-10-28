РУС
926

ВС США - самые мощные в мире. Ни у кого нет такого оружия, мы выиграем любую войну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп убежден, что американские вооруженные силы сейчас являются самыми мощными в мире и способны выиграть любую войну.

Об этом он сказал, выступая перед военнослужащими авианосца ВМС США George Washington, который базируется на японской военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мощность вооруженных сил США

"Соединенные Штаты благословлены самыми сильными и мощными вооруженными силами в мировой истории. Не существует вооруженных сил, подобных нашим, даже близко. Ни у кого нет такого оружия, как у нас, и вскоре они (ВС США. - Ред.) станут еще сильнее и мощнее, чем раньше", - сказал Трамп.

Он отдельно отметил ВМС США, подчеркнув, что никто не осмелится угрожать американскому флоту, поскольку ни у кого нет кораблей и вооружений, подобных тем, что есть у Соединенных Штатов.

Участие в войнах

Американский лидер также заметил, что США хотели бы воздержаться от участия в любых войнах, но если им придется участвовать в войне, то они с легкостью ее выиграют.

Отныне, если мы участвуем в войне - мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим в войну, мы разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах, так гораздо лучше, но если мы примем участие - мы победим", - заявил Трамп.

Он признал, что так говорить неполиткорректно, однако, по его словам, отныне "во всех вопросах, касающихся их защиты, Соединенные Штаты не будут политкорректными".

+6
Тільки здається, що цей Найпотужніший розвалить штати і без зброї, як і наш Найвеличніший Україну...
28.10.2025 12:31
+4
є гарний шанс продемонструвати потужність війська США на "другій" армії світу
до того ж бойового досвіду повномасштабної війни кацапські підари вже мають більше, аніж американське військо
28.10.2025 12:31
+3
ще у одного загострення....до чого призводить дружба с маразматичними енурезниками з чемоданчиками
28.10.2025 12:34
Крім інформаційно-психологічної.
28.10.2025 12:29
їхній ЗЄлєнський

28.10.2025 12:30
Тільки здається, що цей Найпотужніший розвалить штати і без зброї, як і наш Найвеличніший Україну...
28.10.2025 12:31
є гарний шанс продемонструвати потужність війська США на "другій" армії світу
до того ж бойового досвіду повномасштабної війни кацапські підари вже мають більше, аніж американське військо
28.10.2025 12:31
Дурень думкою багатіє
28.10.2025 12:31
Ну якшо Зоряна Брама то документалка то так - але тоді і Древні якби є а це не найс ( а це кабзда повна ) .
28.10.2025 12:33
ще у одного загострення....до чого призводить дружба с маразматичними енурезниками з чемоданчиками
28.10.2025 12:34
проти дрона нема прийома
28.10.2025 12:35
Розкажи цю байку вєтнамцям
28.10.2025 12:37
А будеш рашка на клямку сцяти
28.10.2025 12:39
Дід вирішив помірятися причандалами з китайським колегою, нічого цікавого...
28.10.2025 12:39
мені особливо сподобалися війни у в'єтнамі. афганістані.....
пам'ятаю атаку близнюків.
абсолютна безпорадність перед арабськими терористами.
просрана нарко війна у латинській америці.
як з'ясовується, сша абсолютно безсилі проти довготривалої партизанської війни.
28.10.2025 12:40
так кацапи тоже говорили, але трошка шось пішло не так....
28.10.2025 12:45
Good morning Vietnam...
28.10.2025 12:46
Да..щось з макитрою у чубатого, найкращі воїни намагаються запобігти війні та вирішити все бкз пострілов, ця дурна макитра каже, що воно всіх здалає у війні..що собі американці наобирали
28.10.2025 12:47
...тільки язиком
28.10.2025 12:50
Може проти арабів, які тікають після першого прильоту. Але американська армія ніколи не бачила совкову дичину. Коли тільки смерть змушує віддати брудну нору, яку вони називають "позицією". А вбити їх дуже непросто. Крім того самі американці не звикли вмирати на війні. Це буде шоком.
28.10.2025 12:53
Виграти війну зовсім не те саме, що виграти вибори, у гольф чи в карти
28.10.2025 13:02
Та да, "вигравали" в Кореї, В'єтнамі, Афганістані а в другу світову брали крихітні острови а потім в Європі були Арденни з оточенням німцями найкращої 101-ї дивізії армії США. А в першу теж перемогли, втрати 110 тисяч, половина від "іспанки".
28.10.2025 13:03
А как драпали из Афгана ?
28.10.2025 13:06
В Афгані воювали "за стандартами НАТО". Тобто не дай Бог хтось помре. Через це американці та НАТО 20 років сиділи у базах. Афганці самі воювали із талібами. Ситуацію якось рятували ПВК, але війни ряженими півнями не виграти.
28.10.2025 13:16
28.10.2025 13:08
виграють війну "з легкістю " - це як? без втрат? не похоронять жодного свого солдата? чи це не важливо для "иліт"?
28.10.2025 13:17
 
 