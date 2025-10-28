ВС США - самые мощные в мире. Ни у кого нет такого оружия, мы выиграем любую войну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп убежден, что американские вооруженные силы сейчас являются самыми мощными в мире и способны выиграть любую войну.

Об этом он сказал, выступая перед военнослужащими авианосца ВМС США George Washington, который базируется на японской военной базе Йокосука в соседней с Токио префектуре Канагава, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мощность вооруженных сил США

"Соединенные Штаты благословлены самыми сильными и мощными вооруженными силами в мировой истории. Не существует вооруженных сил, подобных нашим, даже близко. Ни у кого нет такого оружия, как у нас, и вскоре они (ВС США. - Ред.) станут еще сильнее и мощнее, чем раньше", - сказал Трамп.

Он отдельно отметил ВМС США, подчеркнув, что никто не осмелится угрожать американскому флоту, поскольку ни у кого нет кораблей и вооружений, подобных тем, что есть у Соединенных Штатов.

Участие в войнах

Американский лидер также заметил, что США хотели бы воздержаться от участия в любых войнах, но если им придется участвовать в войне, то они с легкостью ее выиграют.

Отныне, если мы участвуем в войне - мы выиграем ее так, как никто и никогда не выигрывал. Вы же знаете, если мы вступим в войну, мы разбомбим страны. Конечно, лучше не участвовать в войнах, так гораздо лучше, но если мы примем участие - мы победим", - заявил Трамп.

Он признал, что так говорить неполиткорректно, однако, по его словам, отныне "во всех вопросах, касающихся их защиты, Соединенные Штаты не будут политкорректными".

