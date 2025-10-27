Трамп о встрече с Ким Чен Ыном: "У меня хорошие отношения с ним, я был бы рад его увидеть"

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своей поездки по странам Азии.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я не упоминал об этом, я ничего не говорил, но я бы с удовольствием встретился бы с ним, если он захочет. Я прекрасно ладил с Ким Чен Ыном, он мне нравился, я ему нравился, если он захочет встретиться, я буду в Южной Корее", - сказал Трамп.

Визит Трампа в Южную Корею

Президент США посетит Южную Корею в конце недели, где примет участие в саммите глав компаний Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На вопрос, готов ли он продолжить поездку ради возможной встречи с лидером КНДР, Трамп ответил:

"Я не думал об этом, но думаю, что ответ будет "да", я бы это сделал, конечно. Это наша последняя остановка, так что это довольно легко сделать".

Отвечая на вопрос о потенциальных стимулах для Северной Кореи, Трамп отметил:

"У нас есть санкции - это довольно серьезный шаг для начала. У меня просто хорошие отношения с ним, я был бы рад его увидеть".

Напомним, 25 октября Трамп также заявлял, что готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне.