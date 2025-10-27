РУС
Трампа и Ким Чен Ына
Трамп о встрече с Ким Чен Ыном: "У меня хорошие отношения с ним, я был бы рад его увидеть"

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своей поездки по странам Азии.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я не упоминал об этом, я ничего не говорил, но я бы с удовольствием встретился бы с ним, если он захочет. Я прекрасно ладил с Ким Чен Ыном, он мне нравился, я ему нравился, если он захочет встретиться, я буду в Южной Корее", - сказал Трамп.

Читайте также: С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном, - Трамп

Визит Трампа в Южную Корею

Президент США посетит Южную Корею в конце недели, где примет участие в саммите глав компаний Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На вопрос, готов ли он продолжить поездку ради возможной встречи с лидером КНДР, Трамп ответил:

"Я не думал об этом, но думаю, что ответ будет "да", я бы это сделал, конечно. Это наша последняя остановка, так что это довольно легко сделать".

Отвечая на вопрос о потенциальных стимулах для Северной Кореи, Трамп отметил:

"У нас есть санкции - это довольно серьезный шаг для начала. У меня просто хорошие отношения с ним, я был бы рад его увидеть".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о возможности новых санкций против РФ: "Увидите"

Напомним, 25 октября Трамп также заявлял, что готов встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне.

Ким Чен Ын (194) Трамп Дональд (6960)
Топ комментарии
+3
яке ж воно дурне
27.10.2025 10:59 Ответить
+3
якщо муха каже, що гівно - то цукерка, нащо намагатись всіх інших в це увірувати?...
27.10.2025 11:00 Ответить
+2
Ну тк Путін теж хвалиться тим, що на святкування "Дня пабедабесия" на трибуні стоять президенти ведучих країн світу - Зімбабве, Венесуели, та їм подібних... Вони ж робили найважливіший внесок в перемогу у війні...
27.10.2025 10:56 Ответить
Знайшов гарними стосунками з ким вихвалятися.
27.10.2025 10:51 Ответить
27.10.2025 10:56 Ответить
Ну може "загін задоволень" Трампу сподобався і знов хоче зустрітись ? 🤔
27.10.2025 10:55 Ответить
27.10.2025 10:59 Ответить
27.10.2025 11:00 Ответить
Жирний Чучхе один раз вже від дущі поглумився над Додіком та поклав на нього свій чучхе. І оце Трамп називає чудовими вілносинами?
27.10.2025 11:02 Ответить
У Трампа гарні стосунки зі свинячим рилом И, з ботоксним ман*яком Пу !
Як би Трамп жив у часи другої світової, то по ходу, він би товаришував із адольфом....
27.10.2025 11:03 Ответить
Трамп - ганьба й вирок Америки! Називати російського куйла та корейського виродка гарними парнями Та мати з ними дружні відносини це вже клініка.
27.10.2025 11:21 Ответить
Так і є, ще в 20 році його племінниця Мері Трамп, доктор-психіатр, писала: "Mary Trump places prime importance on how seeking his father's approval motivated Donald. And she offers her interpretation of his seeming affinity for dictators like Vladimir Putin and Kim Jong-un. They bear "more than a passing psychological resemblance" to his father, she argues."
27.10.2025 11:45 Ответить
Слово "чудовий" у Трампа - це слово-паразит, яке він вживає довільно, заміняючи цим словом будь який прикметник.
"Чикаго - чудове місто. В Чикаго за вихідні були поранені зі зброї 14 людей, четверо загинуло!"
27.10.2025 11:28 Ответить
Кім Чен Ин (кор. 김정은, 金正恩) генеральний секретар ЦК ТПК, відхилив пропозицію про зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Ганьба Трумпу!
27.10.2025 12:13 Ответить
 
 