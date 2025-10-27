Трамп про зустріч із Кім Чен Ином: "У мене хороші стосунки з ним, я був би радий його побачити"

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час своєї поїздки країнами Азії.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє Цензор.НЕТ із поси ланням на CNN

"Я не згадував про це, я нічого не говорив, але я б залюбки зустрівся б з ним, якщо він захоче. Я чудово ладнав з Кім Чен Ином, він мені подобався, я йому подобався, якщо він захоче зустрітися, я буду в Південній Кореї", - сказав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні може стати "дев’ятою", яку мені вдасться врегулювати, - Трамп

Візит Трампа до Південної Кореї

Президент США відвідає Південну Корею наприкінці тижня, де візьме участь у саміті глав компаній Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). На запитання, чи готовий він продовжити поїздку заради можливої зустрічі з лідером КНДР, Трамп відповів:

"Я не думав про це, але думаю, що відповідь буде "так", я б це зробив, звичайно. Це наша остання зупинка, так що це досить легко зробити".

Відповідаючи на питання про потенційні стимули для Північної Кореї, Трамп зазначив:

"У нас є санкції - це досить серйозний крок для початку. У мене просто хороші стосунки з ним, я був би радий його побачити".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про можливість нових санкцій проти РФ: "Побачите"

Нагадаємо, 25 жовтня Трамп також заявляв, що готовий зустрітися з головою КНДР Кім Чен Ином під час свого азійського турне.