УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10451 відвідувач онлайн
Новини Контакти Трампа та Кім Чен Ина
475 8

Трамп про зустріч із Кім Чен Ином: "У мене хороші стосунки з ним, я був би радий його побачити"

ин,кім,трамп,чен

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час своєї поїздки країнами Азії.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє Цензор.НЕТ із поси ланням на CNN

"Я не згадував про це, я нічого не говорив, але я б залюбки зустрівся б з ним, якщо він захоче. Я чудово ладнав з Кім Чен Ином, він мені подобався, я йому подобався, якщо він захоче зустрітися, я буду в Південній Кореї", - сказав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні може стати "дев’ятою", яку мені вдасться врегулювати, - Трамп

Візит Трампа до Південної Кореї

Президент США відвідає Південну Корею наприкінці тижня, де візьме участь у саміті глав компаній Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). На запитання, чи готовий він продовжити поїздку заради можливої зустрічі з лідером КНДР, Трамп відповів:

"Я не думав про це, але думаю, що відповідь буде "так", я б це зробив, звичайно. Це наша остання зупинка, так що це досить легко зробити".

Відповідаючи на питання про потенційні стимули для Північної Кореї, Трамп зазначив:

"У нас є санкції - це досить серйозний крок для початку. У мене просто хороші стосунки з ним, я був би радий його побачити".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про можливість нових санкцій проти РФ: "Побачите"

Нагадаємо, 25 жовтня Трамп також заявляв, що готовий зустрітися з головою КНДР Кім Чен Ином під час свого азійського турне.

Автор: 

Кім Чен Ин (189) Трамп Дональд (7520)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знайшов гарними стосунками з ким вихвалятися.
показати весь коментар
27.10.2025 10:51 Відповісти
Ну тк Путін теж хвалиться тим, що на святкування "Дня пабедабесия" на трибуні стоять президенти ведучих країн світу - Зімбабве, Венесуели, та їм подібних... Вони ж робили найважливіший внесок в перемогу у війні...
показати весь коментар
27.10.2025 10:56 Відповісти
Ну може "загін задоволень" Трампу сподобався і знов хоче зустрітись ? 🤔
показати весь коментар
27.10.2025 10:55 Відповісти
яке ж воно дурне
показати весь коментар
27.10.2025 10:59 Відповісти
якщо муха каже, що гівно - то цукерка, нащо намагатись всіх інших в це увірувати?...
показати весь коментар
27.10.2025 11:00 Відповісти
Жирний Чучхе один раз вже від дущі поглумився над Додіком та поклав на нього свій чучхе. І оце Трамп називає чудовими вілносинами?
показати весь коментар
27.10.2025 11:02 Відповісти
У Трампа гарні стосунки зі свинячим рилом И, з ботоксним ман*яком Пу !
Як би Трамп жив у часи другої світової, то по ходу, він би товаришував із адольфом....
показати весь коментар
27.10.2025 11:03 Відповісти
Трамп - ганьба й вирок Америки! Називати російського куйла та корейського виродка гарними парнями Та мати з ними дружні відносини це вже клініка.
показати весь коментар
27.10.2025 11:21 Відповісти
 
 