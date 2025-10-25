Трамп заявив про готовність зустрітися з Кім Чен Ином під час турне Азією: "У мене були чудові відносини з ним"

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з головою КНДР Кім Чен Ином під час свого азійського турне.

Заяву очільника США цитує The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.

Покидаючи Вашингтон, він допустив зустріч з Кім Чен Ином вперше з 2019 року.

"Я б так і зробив. Якщо ви хочете поширити інформацію, я відкритий для цього. У мене були чудові відносини з ним", - заявив Трамп журналістам на борту президентського літака.

Чи вважає Трамп КНДР ядерною державою?

Президент США також відповів на запитання про визнання Північної Кореї ядерною державою:

"Ну, я думаю, що вони є свого роду ядерною державою... у них багато ядерної зброї, я так скажу".

