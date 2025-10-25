УКР
Новини Контакти Трампа та Кім Чен Ина
Трамп заявив про готовність зустрітися з Кім Чен Ином під час турне Азією: "У мене були чудові відносини з ним"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з головою КНДР Кім Чен Ином під час свого азійського турне.

Заяву очільника США цитує The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.

Покидаючи Вашингтон, він допустив зустріч з Кім Чен Ином вперше з 2019 року.

"Я б так і зробив. Якщо ви хочете поширити інформацію, я відкритий для цього. У мене були чудові відносини з ним", - заявив Трамп журналістам на борту президентського літака.

Чи вважає Трамп КНДР ядерною державою?

Президент США також відповів на запитання про визнання Північної Кореї ядерною державою:

"Ну, я думаю, що вони є свого роду ядерною державою... у них багато ядерної зброї, я так скажу".

Автор: 

КНДР (1332) ядерна зброя (1227) Кім Чен Ин (188) Трамп Дональд (7507)
Топ коментарі
+11
Наступна зустріч - з Гітлером!!!
показати весь коментар
25.10.2025 21:22 Відповісти
+9
Друган весь піздєц
показати весь коментар
25.10.2025 21:21 Відповісти
+8
Феєричний довб..б трампон! Просто унікальний! Такого дурня Світ ще не бачив.
показати весь коментар
25.10.2025 21:25 Відповісти
А це вже цікаво...
До цього все було як прелюдія! І навіть наші актори брали участь!
Акт вистави 1... Чекаємо! Але не 2 частину а "угоду"!
показати весь коментар
25.10.2025 21:23 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 21:23 Відповісти
а Трамп - водій? Я щось не розгледів де він...(((9
показати весь коментар
25.10.2025 21:25 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 21:28 Відповісти
на курщині ...
показати весь коментар
25.10.2025 23:13 Відповісти
Дурне поїхало в турне...
показати весь коментар
25.10.2025 21:29 Відповісти
Дєд конкретно кукухой поїхав
показати весь коментар
25.10.2025 21:28 Відповісти
Кукухой!?
"О" потрібно замінити на "у"
показати весь коментар
25.10.2025 21:33 Відповісти
краще з Каддафі зустрінься !
показати весь коментар
25.10.2025 21:33 Відповісти
рудий придурок наш слоняра!
а ви вірте....
показати весь коментар
25.10.2025 21:44 Відповісти
в томагавки....
показати весь коментар
25.10.2025 21:46 Відповісти
*******..
показати весь коментар
25.10.2025 21:44 Відповісти
"У мене були чудові відносини з ним. Авіаносець посилав."
показати весь коментар
25.10.2025 21:44 Відповісти
Трампон мазохіст? Йому подобається, коли його обманюють/посилають?
Мало його цей пупсик посилав (ще в перше "пришестя")? Сподобалось і хоче ще?

А якщо провести повну психологічну експертизу трампона, то що скажуть незалежні спеціалісти?
показати весь коментар
25.10.2025 21:48 Відповісти
ненаситні китайці ніяк не придушать росію у "дружніх обіймах". Все ніяк не нажеруться дармових кацапських вуглеводнів.
показати весь коментар
25.10.2025 21:54 Відповісти
не просто чюдове, а найчюдовіше, чюдовіше чюдовністю ,чудовнісьтьйовшовшоньойовністью в своїй чюдовністі, чюдовнє повідомлення!!! зєлічка, з своїми чюдовнопотужнійшєйшимшимишимишийшимийшими відосиками - йде просто на й хюдвністіейше хюйдовить!
показати весь коментар
25.10.2025 21:58 Відповісти
від придурковатості щє ліків не придумали....
показати весь коментар
25.10.2025 22:05 Відповісти
"чюдовий коммєнтар" ))
показати весь коментар
25.10.2025 22:36 Відповісти
Він може там й зостатись..Там так чудово..Концтабори.розтріли..Ну..Його позжа теж до стінки поставлять..Як шпіона..Трам хворий наголову..Він ще б у "днр" з офф візітом поїхав..Він такий!..Але через його глупощі може вийти щось й цікаве й корисне..В дурнів при владі завжди дві сторони...
показати весь коментар
25.10.2025 22:08 Відповісти
градації тупості - тупий, ще тупіший та нарешті трамп
показати весь коментар
25.10.2025 22:29 Відповісти
Всі такі розумні з наїздами на трампа, ніби у самих є рецепт безпечної утилізації маньяків з ядерною зброєю. Для інформації: кім чен інич може в будь-який момент знищити Південну Корею ядерними балістичними ракетами, які перехопити неможливо. Не знищує тільки тому, що поки трамп з ним прогулювався в 2019 році в демілітаризованій зоні, військові радники трампа пояснювали військовим радникам інича, як вони зітруть північну корею, якщо та вдарить по Південній.
показати весь коментар
25.10.2025 22:37 Відповісти
Вдарити ядеркою у себе під носом, на таке навіть Путін не зважується. А тим більше Ин
показати весь коментар
25.10.2025 23:02 Відповісти
Вихвалятися дружбою, з самими огидними диктаторами, Трамп у цьому унікальний, серед президентів Америки. Дружили, було. Але і стидалися, щоб публічно про це розповідати
показати весь коментар
25.10.2025 23:04 Відповісти
 
 