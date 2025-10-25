Трамп заявив про готовність зустрітися з Кім Чен Ином під час турне Азією: "У мене були чудові відносини з ним"
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з головою КНДР Кім Чен Ином під час свого азійського турне.
Заяву очільника США цитує The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
24 жовтня Трамп вирушив у п'ятиденне турне до Азії, що охоплює Малайзію, Японію та Південну Корею.
Покидаючи Вашингтон, він допустив зустріч з Кім Чен Ином вперше з 2019 року.
"Я б так і зробив. Якщо ви хочете поширити інформацію, я відкритий для цього. У мене були чудові відносини з ним", - заявив Трамп журналістам на борту президентського літака.
Чи вважає Трамп КНДР ядерною державою?
Президент США також відповів на запитання про визнання Північної Кореї ядерною державою:
"Ну, я думаю, що вони є свого роду ядерною державою... у них багато ядерної зброї, я так скажу".
Топ коментарі
+11 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар25.10.2025 21:22 Відповісти Посилання
+9 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар25.10.2025 21:21 Відповісти Посилання
+8 Василь Васько #582549
показати весь коментар25.10.2025 21:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До цього все було як прелюдія! І навіть наші актори брали участь!
Акт вистави 1... Чекаємо! Але не 2 частину а "угоду"!
"О" потрібно замінити на "у"
а ви вірте....
Мало його цей пупсик посилав (ще в перше "пришестя")? Сподобалось і хоче ще?
А якщо провести повну психологічну експертизу трампона, то що скажуть незалежні спеціалісти?