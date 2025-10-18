УКР
Новини Контакти Трампа та Кім Чен Ина
780 19

У США обговорюють можливість організації зустрічі Трампа з Кім Чен Ином, - CNN

У Трампа планують зустріч з Кім Чен Ином

Американські високопосадовці приватно обговорюють можливість організації зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином під час візиту Трампа до Азії наступного місяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Зазначається, що конкретне планування ще не розпочалося, і зараз між Вашингтоном та Пхеньяном немає жодних контактів, як це було під час першого президентського терміну Трампа.

Видання пише, що Трамп вже звертався до лідера Північної Кореї на початку цього року. Однак, за даними джерел, лист Трампа Північна Корея не прийняла.

Водночас Трамп публічно та приватно висловлював бажання зустрітися зі своїм північнокорейським колегою, і американські чиновники залишили двері відчиненими для такої зустрічі, поки Трамп перебуватиме в Азії.

Також зазначається, що нині Білий дім більше зосереджений на організації зустрічі Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном через торгівельну напругу між США та Китаєм.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп сподівається на зустріч з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.

Своєю чергою північнокорейський лідер Кім Чен Ин готовий до діалогу з Вашингтоном, але лише у разі відмови від вимоги ядерного роззброєння.

В трампуші якийсь нездоровий потяг до людоїдів та маньяків.
18.10.2025 18:03 Відповісти
+7
Єта какой-та пазор..Рудий недоносок...
18.10.2025 17:50 Відповісти
+5
Що за проблема- друг володья все порешает
18.10.2025 17:49 Відповісти
18.10.2025 17:49 Відповісти
проблемав твоєму прапорці, прикацаплена.

Наш МЗС ще 4 роки тому повинен був офіційно налагоджувати конткти з Південною а ТАКОЖ неофіційно з Північною Кореями.
18.10.2025 17:59 Відповісти
Прапорці в очах мерехтять?!
18.10.2025 18:48 Відповісти
не мерехтять.
18.10.2025 18:49 Відповісти
18.10.2025 17:50 Відповісти
та він просто шукає місце, де можна заночувати по дорозі ....
18.10.2025 17:59 Відповісти
Йому ночувати в палаті№6...довічно...
18.10.2025 18:14 Відповісти
18.10.2025 18:03 Відповісти
Краще з кадаффі
Або з хусейном.
18.10.2025 18:05 Відповісти
Пора вже об'єднувати Корею, а потім Китай.
18.10.2025 18:05 Відповісти
спочатку потрібна війна, щоб було не 8 поремог миру а 10
18.10.2025 18:09 Відповісти
рудий Холуб Мира....

позорисько для США
18.10.2025 18:10 Відповісти
пупс в нього теж хороший хлопець - дурка пр ньому плаче - але хто в цьому світі безгрішний - Трамп
18.10.2025 18:10 Відповісти
Як у старому анекдоті про мисливця і ведмедя, кінцева фраза: "мужик, ти мисливець, чи підарас?". Додіку нейметься, Кім вже готує черевики, якими в черговий раз потовчеться по ЕГО Трумпа
18.10.2025 18:14 Відповісти
Я бы на месте некоторых северокорейцев уже сел бы за составление завещания.
18.10.2025 18:14 Відповісти
Зверніть увагу Доні тільки цікавить диктатури,шейхи,авторитарні режими.
18.10.2025 18:21 Відповісти
Які класні друзі - хороші парні, у рудого бариги.... Що не хлопака - потвора з потвор.
18.10.2025 18:34 Відповісти
Скажи мені, хто твій друг - я скажу хто ти…
18.10.2025 18:35 Відповісти
І тут вже було їх чотири: )(уйло, ШІ, толтойобік і бобер, який все гризе мир, рижий заходь.
18.10.2025 18:44 Відповісти
 
 