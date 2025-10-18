У США обговорюють можливість організації зустрічі Трампа з Кім Чен Ином, - CNN

Американські високопосадовці приватно обговорюють можливість організації зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином під час візиту Трампа до Азії наступного місяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Зазначається, що конкретне планування ще не розпочалося, і зараз між Вашингтоном та Пхеньяном немає жодних контактів, як це було під час першого президентського терміну Трампа.

Видання пише, що Трамп вже звертався до лідера Північної Кореї на початку цього року. Однак, за даними джерел, лист Трампа Північна Корея не прийняла.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Водночас Трамп публічно та приватно висловлював бажання зустрітися зі своїм північнокорейським колегою, і американські чиновники залишили двері відчиненими для такої зустрічі, поки Трамп перебуватиме в Азії.

Також зазначається, що нині Білий дім більше зосереджений на організації зустрічі Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном через торгівельну напругу між США та Китаєм.

Читайте: Кім Чен Ин анонсував нову військову стратегію КНДР: ядерний арсенал стане опорою

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп сподівається на зустріч з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.

Своєю чергою північнокорейський лідер Кім Чен Ин готовий до діалогу з Вашингтоном, але лише у разі відмови від вимоги ядерного роззброєння.