З нетерпінням чекаю на зустріч з Кім Чен Ином, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сподівається на зустріч з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином, – сказав президент США журналістам. – Багато людей сказали б, що це жахливо. Ні, це добре. Колись я його побачу. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним".
Трамп згадав про дві свої зустрічі північнокорейським правителем, зауваживши, що той "був дуже добрий" до нього.
"Ми відмінно порозумілися. Я знаю його краще, ніж ви, майже краще за всіх, окрім його сестри. Тепер я добре його знаю і порозумівся з ним. Ми не мали проблем", – заявив глава Білого дому.
Також президент США додав, що, на його переконання, якби в той час (у 2016 році) на президентських виборах перемогла Гілларі Клінтон, то почалося, б ядерна війна. "У нас не буде ядерної війни", – запевнив він.
Нагадуємо, Трамп двічі зустрічався з Кім Чен Ином під час свого першого президентського терміну: у Сінгапурі в червні 2018 року, коли було підписано спільну заяву про денуклеаризацію Корейського півострова й відновлення дипломатичних відносин, та в лютому 2019. Другий саміт завершився безрезультатно. До жодної денуклеаризації ці зустрічі не привели.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
.
Пиар, пиар и только пиар.... на все что способен полоумный дед
у Трампа ,, чудові" стосунки 😠
Це вже не смішно , а якось моторошно і страшно ,
так як Трамп надає їм зелене світло у їх злочинних
діях до інших 😡
Ми обговорили багато важливих питань.
Було прийнято спільне рішення, що Аляска залишається в складі США, а США визнають, що збірна Північної Кореї з футболу чемпіони світу.
а это после укола: "Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", якщо Росія не припинить війну"