З нетерпінням чекаю на зустріч з Кім Чен Ином, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сподівається на зустріч з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.

"У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином, – сказав президент США журналістам. – Багато людей сказали б, що це жахливо. Ні, це добре. Колись я його побачу. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним".

Трамп згадав про дві свої зустрічі північнокорейським правителем, зауваживши, що той "був дуже добрий" до нього.

"Ми відмінно порозумілися. Я знаю його краще, ніж ви, майже краще за всіх, окрім його сестри. Тепер я добре його знаю і порозумівся з ним. Ми не мали проблем", – заявив глава Білого дому.

Також президент США додав, що, на його переконання, якби в той час (у 2016 році) на президентських виборах перемогла Гілларі Клінтон, то почалося, б ядерна війна. "У нас не буде ядерної війни", – запевнив він.

Нагадуємо, Трамп двічі зустрічався з Кім Чен Ином під час свого першого президентського терміну: у Сінгапурі в червні 2018 року, коли було підписано спільну заяву про денуклеаризацію Корейського півострова й відновлення дипломатичних відносин, та в лютому 2019. Другий саміт завершився безрезультатно. До жодної денуклеаризації ці зустрічі не привели.