Новини Контакти Трампа та Кім Чен Ина
1 460 39

З нетерпінням чекаю на зустріч з Кім Чен Ином, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп сподівається на зустріч з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене дуже хороші стосунки з Кім Чен Ином, – сказав президент США журналістам. – Багато людей сказали б, що це жахливо. Ні, це добре. Колись я його побачу. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним".

Трамп згадав про дві свої зустрічі північнокорейським правителем, зауваживши, що той "був дуже добрий" до нього.

"Ми відмінно порозумілися. Я знаю його краще, ніж ви, майже краще за всіх, окрім його сестри. Тепер я добре його знаю і порозумівся з ним. Ми не мали проблем", – заявив глава Білого дому.

Також президент США додав, що, на його переконання, якби в той час (у 2016 році) на президентських виборах перемогла Гілларі Клінтон, то почалося, б ядерна війна. "У нас не буде ядерної війни", – запевнив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трамп зустрівся з Кім Чен Ином і став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї. ВIДЕО

Нагадуємо, Трамп двічі зустрічався з Кім Чен Ином під час свого першого президентського терміну: у Сінгапурі в червні 2018 року, коли було підписано спільну заяву про денуклеаризацію Корейського півострова й відновлення дипломатичних відносин, та в лютому 2019. Другий саміт завершився безрезультатно. До жодної денуклеаризації ці зустрічі не привели.

Автор: 

КНДР (1302) Кім Чен Ин (179) Трамп Дональд (6987)
+21
Боже, яке кончене...(с)
25.08.2025 22:46 Відповісти
+11
Знову зустріч з духовним братом. Родство не пропьєш.
25.08.2025 22:49 Відповісти
+11
Трампон якийсь півник-збочинець.
25.08.2025 22:49 Відповісти
Боже, збережи Америку... для України !

.
26.08.2025 00:30 Відповісти
у нього попа чухається - хоче від всіх уродів отримати

.
26.08.2025 00:31 Відповісти
Канаду и Гренландию уже присоединил хвастун рыжый ?

Пиар, пиар и только пиар.... на все что способен полоумный дед
25.08.2025 22:50 Відповісти
ще тільки кім чен ин не помочився на його іпло
25.08.2025 22:50 Відповісти
Червону доріжку з трапу літака нехай до нього вимостить. Теж довгу, але на пару метрів коротше ніж минулого разу на Алясці. Щоб ***** і зацінило і не образилося. І назве ина гарним хлопцем. Блювати хочеться від цієї рудої потвори, що перетворила державу-світового поліцейського у легалізовувача терористів глобальних масштабів.
25.08.2025 22:52 Відповісти
Чекає ззаду чи спереду...?
25.08.2025 22:52 Відповісти
І там і там
25.08.2025 22:54 Відповісти
А он всьо дози увєлічівал ...
25.08.2025 22:53 Відповісти
Що повинна буде віддати Південна Корея?
25.08.2025 22:54 Відповісти
Пару патентиків, щоб DRAM у Північній Америці жвавіше вироблялися
25.08.2025 23:13 Відповісти
А казали,що йому якась куля тільки вухо пошкодила
25.08.2025 22:55 Відповісти
В дитинстві ще впав і вдарився голівкою об землю
25.08.2025 23:00 Відповісти
Закрийте чорту двері вже.
25.08.2025 22:55 Відповісти
Ось що чудотворна ЯЗ робить, всім у кого вона є Трамоп готовий вилизувати сраку без зупинки, бо це єдиний "козирь" наявність якого він признає...
25.08.2025 22:55 Відповісти
Схоже у Трампа одна ціль - З ким я ще не обісрався? Я їду до вас!
25.08.2025 22:56 Відповісти
З кожним злочинцем світового масштабу
у Трампа ,, чудові" стосунки 😠
Це вже не смішно , а якось моторошно і страшно ,
так як Трамп надає їм зелене світло у їх злочинних
діях до інших 😡
25.08.2025 22:57 Відповісти
З чим чекаєш, в кінотеатрі, на кино?
25.08.2025 22:58 Відповісти
Достатньо і прстої ядерної. Тим більше, шо водородної в Пончика нема.
25.08.2025 23:35 Відповісти
Коротше вся ясно - руде опудало просто в захваті від диктаторів, чим відбитіше диктатор, тим більше воно фанатіє. Він і сам хотів би бути одним з них, але от з країною не пощастило.
25.08.2025 23:00 Відповісти
Ми провели прекрасну або чудову(бо хрен його знає, яке слово він використає з цих двох) розмову.
Ми обговорили багато важливих питань.
Було прийнято спільне рішення, що Аляска залишається в складі США, а США визнають, що збірна Північної Кореї з футболу чемпіони світу.
25.08.2025 23:03 Відповісти
Залишається невизначеним питання Сонця. Як всім відомо, північнокорейські коцманавти висадилися на СОнці. Тож це тепер територія КНДР. Тож всі, хто користуєтся Снцем, має сплачувати КНДР за його енергію, спожиту країнами Землі.
25.08.2025 23:34 Відповісти
это до укола: "З нетерпінням чекаю на зустріч з Кім Чен Ином"

а это после укола: "Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", якщо Росія не припинить війну"
25.08.2025 23:05 Відповісти
А що, того позорища з "ботоксним" на Алясці для ТАСО виявилось замало?
25.08.2025 23:08 Відповісти
Смішного в цих дідових небилицях уже мало.Більше страшного...
25.08.2025 23:08 Відповісти
всё жду, когда он скажет: бин ладен был хорошим парнем, если бы тогда я был президентом, у меня бы были с ним хорошие отношения
25.08.2025 23:13 Відповісти
Боже, забери цього дурня до себе!
25.08.2025 23:17 Відповісти
отакі вони віруючі - добре що я не осередку оцих
26.08.2025 00:06 Відповісти
Мля, він невиліковний...
25.08.2025 23:32 Відповісти
Мабуть вже готує за порадою "друга владіміра" в подарунок скакових конячок...
25.08.2025 23:35 Відповісти
Трамп набрав команду головорізів з фашистськими ідейками в голові. Всі вони заражені ідеєю поділу світу між найсильнішими диктатурами. Трамп ходив у клуб Епштейна, а тепер у нього новий клуб- світових диктаторів.
26.08.2025 00:04 Відповісти
Боже,яке *********..
26.08.2025 00:05 Відповісти
