РУС
Новости Контакты Трампа и Ким Чен Ына
С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном, - Трамп

Президент США Дональд Трамп надеется на встречу с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, - сказал президент США журналистам. - Многие люди сказали бы, что это ужасно. Нет, это хорошо. Когда-нибудь я его увижу. Я с нетерпением жду встречи с ним".

Трамп вспомнил о двух своих встречах с северокорейским правителем, отметив, что тот "был очень добр" к нему.

"Мы отлично поладили. Я знаю его лучше, чем вы, почти лучше всех, кроме его сестры. Теперь я хорошо его знаю и нашел с ним общий язык. Мы не имели проблем", - заявил глава Белого дома.

Также президент США добавил, что, по его убеждению, если бы в то время (в 2016 году) на президентских выборах победила Хиллари Клинтон, то началось бы ядерная война. "У нас не будет ядерной войны", - заверил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трамп встретился с Ким Чен Ыном и стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. ВИДЕО

Напоминаем, Трамп дважды встречался с Ким Чен Ыном во время своего первого президентского срока: в Сингапуре в июне 2018 года, когда было подписано совместное заявление о денуклеаризации Корейского полуострова и восстановлении дипломатических отношений, и в феврале 2019. Второй саммит завершился безрезультатно. Ни к какой денуклеаризации эти встречи не привели.

КНДР (1264) Ким Чен Ын (185) Трамп Дональд (6466)
Боже, яке кончене...(с)
25.08.2025 22:46 Ответить
Знову зустріч з духовним братом. Родство не пропьєш.
25.08.2025 22:49 Ответить
Трампон якийсь півник-збочинець.
25.08.2025 22:49 Ответить
Канаду и Гренландию уже присоединил хвастун рыжый ?

Пиар, пиар и только пиар.... на все что способен полоумный дед
25.08.2025 22:50 Ответить
ще тільки кім чен ин не помочився на його іпло
25.08.2025 22:50 Ответить
Червону доріжку з трапу літака нехай до нього вимостить. Теж довгу, але на пару метрів коротше ніж минулого разу на Алясці. Щоб ***** і зацінило і не образилося. І назве ина гарним хлопцем. Блювати хочеться від цієї рудої потвори, що перетворила державу-світового поліцейського у легалізовувача терористів глобальних масштабів.
25.08.2025 22:52 Ответить
Чекає ззаду чи спереду...?
25.08.2025 22:52 Ответить
І там і там
25.08.2025 22:54 Ответить
А он всьо дози увєлічівал ...
25.08.2025 22:53 Ответить
Що повинна буде віддати Південна Корея?
25.08.2025 22:54 Ответить
Пару патентиків, щоб DRAM у Північній Америці жвавіше вироблялися
25.08.2025 23:13 Ответить
А казали,що йому якась куля тільки вухо пошкодила
25.08.2025 22:55 Ответить
В дитинстві ще впав і вдарився голівкою об землю
25.08.2025 23:00 Ответить
Закрийте чорту двері вже.
25.08.2025 22:55 Ответить
Ось що чудотворна ЯЗ робить, всім у кого вона є Трамоп готовий вилизувати сраку без зупинки, бо це єдиний "козирь" наявність якого він признає...
25.08.2025 22:55 Ответить
Схоже у Трампа одна ціль - З ким я ще не обісрався? Я їду до вас!
25.08.2025 22:56 Ответить
З кожним злочинцем світового масштабу
у Трампа ,, чудові" стосунки 😠
Це вже не смішно , а якось моторошно і страшно ,
так як Трамп надає їм зелене світло у їх злочинних
діях до інших 😡
25.08.2025 22:57 Ответить
З чим чекаєш, в кінотеатрі, на кино?
25.08.2025 22:58 Ответить
Достатньо і прстої ядерної. Тим більше, шо водородної в Пончика нема.
25.08.2025 23:35 Ответить
Коротше вся ясно - руде опудало просто в захваті від диктаторів, чим відбитіше диктатор, тим більше воно фанатіє. Він і сам хотів би бути одним з них, але от з країною не пощастило.
25.08.2025 23:00 Ответить
Ми провели прекрасну або чудову(бо хрен його знає, яке слово він використає з цих двох) розмову.
Ми обговорили багато важливих питань.
Було прийнято спільне рішення, що Аляска залишається в складі США, а США визнають, що збірна Північної Кореї з футболу чемпіони світу.
25.08.2025 23:03 Ответить
Залишається невизначеним питання Сонця. Як всім відомо, північнокорейські коцманавти висадилися на СОнці. Тож це тепер територія КНДР. Тож всі, хто користуєтся Снцем, має сплачувати КНДР за його енергію, спожиту країнами Землі.
25.08.2025 23:34 Ответить
это до укола: "З нетерпінням чекаю на зустріч з Кім Чен Ином"

а это после укола: "Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", якщо Росія не припинить війну"
25.08.2025 23:05 Ответить
А що, того позорища з "ботоксним" на Алясці для ТАСО виявилось замало?
25.08.2025 23:08 Ответить
Смішного в цих дідових небилицях уже мало.Більше страшного...
25.08.2025 23:08 Ответить
всё жду, когда он скажет: бин ладен был хорошим парнем, если бы тогда я был президентом, у меня бы были с ним хорошие отношения
25.08.2025 23:13 Ответить
Боже, забери цього дурня до себе!
25.08.2025 23:17 Ответить
отакі вони віруючі - добре що я не осередку оцих
26.08.2025 00:06 Ответить
Мля, він невиліковний...
25.08.2025 23:32 Ответить
Мабуть вже готує за порадою "друга владіміра" в подарунок скакових конячок...
25.08.2025 23:35 Ответить
Трамп набрав команду головорізів з фашистськими ідейками в голові. Всі вони заражені ідеєю поділу світу між найсильнішими диктатурами. Трамп ходив у клуб Епштейна, а тепер у нього новий клуб- світових диктаторів.
26.08.2025 00:04 Ответить
Боже,яке *********..
26.08.2025 00:05 Ответить
26.08.2025 00:05 Ответить
 
 