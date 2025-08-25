С нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном, - Трамп
Президент США Дональд Трамп надеется на встречу с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном, - сказал президент США журналистам. - Многие люди сказали бы, что это ужасно. Нет, это хорошо. Когда-нибудь я его увижу. Я с нетерпением жду встречи с ним".
Трамп вспомнил о двух своих встречах с северокорейским правителем, отметив, что тот "был очень добр" к нему.
"Мы отлично поладили. Я знаю его лучше, чем вы, почти лучше всех, кроме его сестры. Теперь я хорошо его знаю и нашел с ним общий язык. Мы не имели проблем", - заявил глава Белого дома.
Также президент США добавил, что, по его убеждению, если бы в то время (в 2016 году) на президентских выборах победила Хиллари Клинтон, то началось бы ядерная война. "У нас не будет ядерной войны", - заверил он.
Напоминаем, Трамп дважды встречался с Ким Чен Ыном во время своего первого президентского срока: в Сингапуре в июне 2018 года, когда было подписано совместное заявление о денуклеаризации Корейского полуострова и восстановлении дипломатических отношений, и в феврале 2019. Второй саммит завершился безрезультатно. Ни к какой денуклеаризации эти встречи не привели.
Пиар, пиар и только пиар.... на все что способен полоумный дед
у Трампа ,, чудові" стосунки 😠
Це вже не смішно , а якось моторошно і страшно ,
так як Трамп надає їм зелене світло у їх злочинних
діях до інших 😡
Ми обговорили багато важливих питань.
Було прийнято спільне рішення, що Аляска залишається в складі США, а США визнають, що збірна Північної Кореї з футболу чемпіони світу.
а это после укола: "Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", якщо Росія не припинить війну"