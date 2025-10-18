РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6669 посетителей онлайн
Новости Контакты Трампа и Ким Чен Ына
491 16

В США обсуждают возможность организации встречи Трампа с Ким Чен Ыном, - CNN

У Трампа планируют встречу с Ким Чен Ыном

Американские высокопоставленные чиновники частным образом обсуждают возможность организации встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита Трампа в Азию в следующем месяце.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что конкретное планирование еще не началось, и сейчас между Вашингтоном и Пхеньяном нет никаких контактов, как это было во время первого президентского срока Трампа.

Издание пишет, что Трамп уже обращался к лидеру Северной Кореи в начале этого года. Однако, по данным источников, письмо Трампа Северная Корея не приняла.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В то же время Трамп публично и частным образом выражал желание встретиться со своим северокорейским коллегой, и американские чиновники оставили двери открытыми для такой встречи, пока Трамп будет находиться в Азии.

Также отмечается, что сейчас Белый дом больше сосредоточен на организации встречи Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином из-за торгового напряжения между США и Китаем.

Читайте: Ким Чен Ын анонсировал новую военную стратегию КНДР: ядерный арсенал станет опорой

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется на встречу с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын готов к диалогу с Вашингтоном, но только в случае отказа от требования ядерного разоружения.

Автор: 

КНДР (1288) США (28098) Ким Чен Ын (192) Трамп Дональд (6864)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
В трампуші якийсь нездоровий потяг до людоїдів та маньяків.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:03 Ответить
+3
Що за проблема- друг володья все порешает
показать весь комментарий
18.10.2025 17:49 Ответить
+3
Єта какой-та пазор..Рудий недоносок...
показать весь комментарий
18.10.2025 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що за проблема- друг володья все порешает
показать весь комментарий
18.10.2025 17:49 Ответить
проблемав твоєму прапорці, прикацаплена.

Наш МЗС ще 4 роки тому повинен був офіційно налагоджувати конткти з Південною а ТАКОЖ неофіційно з Північною Кореями.
показать весь комментарий
18.10.2025 17:59 Ответить
Єта какой-та пазор..Рудий недоносок...
показать весь комментарий
18.10.2025 17:50 Ответить
та він просто шукає місце, де можна заночувати по дорозі ....
показать весь комментарий
18.10.2025 17:59 Ответить
Йому ночувати в палаті№6...довічно...
показать весь комментарий
18.10.2025 18:14 Ответить
В трампуші якийсь нездоровий потяг до людоїдів та маньяків.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:03 Ответить
Краще з кадаффі
Або з хусейном.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:05 Ответить
Пора вже об'єднувати Корею, а потім Китай.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:05 Ответить
спочатку потрібна війна, щоб було не 8 поремог миру а 10
показать весь комментарий
18.10.2025 18:09 Ответить
рудий Холуб Мира....

позорисько для США
показать весь комментарий
18.10.2025 18:10 Ответить
пупс в нього теж хороший хлопець - дурка пр ньому плаче - але хто в цьому світі безгрішний - Трамп
показать весь комментарий
18.10.2025 18:10 Ответить
Як у старому анекдоті про мисливця і ведмедя, кінцева фраза: "мужик, ти мисливець, чи підарас?". Додіку нейметься, Кім вже готує черевики, якими в черговий раз потовчеться по ЕГО Трумпа
показать весь комментарий
18.10.2025 18:14 Ответить
Я бы на месте некоторых северокорейцев уже сел бы за составление завещания.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:14 Ответить
Зверніть увагу Доні тільки цікавить диктатури,шейхи,авторитарні режими.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:21 Ответить
Які класні друзі - хороші парні, у рудого бариги.... Що не хлопака - потвора з потвор.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:34 Ответить
Скажи мені, хто твій друг - я скажу хто ти…
показать весь комментарий
18.10.2025 18:35 Ответить
 
 