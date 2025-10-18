В США обсуждают возможность организации встречи Трампа с Ким Чен Ыном, - CNN

Американские высокопоставленные чиновники частным образом обсуждают возможность организации встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита Трампа в Азию в следующем месяце.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что конкретное планирование еще не началось, и сейчас между Вашингтоном и Пхеньяном нет никаких контактов, как это было во время первого президентского срока Трампа.

Издание пишет, что Трамп уже обращался к лидеру Северной Кореи в начале этого года. Однако, по данным источников, письмо Трампа Северная Корея не приняла.

В то же время Трамп публично и частным образом выражал желание встретиться со своим северокорейским коллегой, и американские чиновники оставили двери открытыми для такой встречи, пока Трамп будет находиться в Азии.

Также отмечается, что сейчас Белый дом больше сосредоточен на организации встречи Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином из-за торгового напряжения между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется на встречу с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын готов к диалогу с Вашингтоном, но только в случае отказа от требования ядерного разоружения.