УКР
Новини
Війна в Україні може стати "дев’ятою", яку мені вдасться врегулювати, - Трамп

Трамп вірить, що зможе завершити війну РФ проти України

Президент США Дональд Трамп впевнений, що війна Росії проти України стане "дев'ятою", яку йому вдасться врегулювати.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ.

"Я вирішив вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією-Україною це станеться", - сказав він.

За словами лідера США, мирні угоди допомагають рятувати життя мільйонів людей.

Читайте: Трамп про можливість нових санкцій проти РФ: "Побачите"

Що передувало?

Раніше Трамп заявив про готовність зустрітися із диктатором Путіним, проте зустріч можлива за умови повного розуміння щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

Читайте: Трамп про випробування Путіним ядерного "Буревісника": Біля їхніх берегів є наш атомний човен

Трамп Дональд війна в Україні
+2
Після врегулювання війни між Хамасом і Ізраілем, Албанією і Арменією, а також між Азербайджаном і Камбоджею? А ще 5 які?
показати весь коментар
27.10.2025 10:51
+2
Їпав, плакав, с%ав, балакав, через тин грязюку кидав...
показати весь коментар
27.10.2025 10:54
+1
Балабол
показати весь коментар
27.10.2025 10:47
