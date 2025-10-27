Війна в Україні може стати "дев’ятою", яку мені вдасться врегулювати, - Трамп

Президент США Дональд Трамп впевнений, що війна Росії проти України стане "дев'ятою", яку йому вдасться врегулювати.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами.

"Я вирішив вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією-Україною це станеться", - сказав він.

За словами лідера США, мирні угоди допомагають рятувати життя мільйонів людей.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив про готовність зустрітися із диктатором Путіним, проте зустріч можлива за умови повного розуміння щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Скасування зустрічі Трампа та Путіна

21 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті наразі "призупинено".

22 жовтня президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

