Война в Украине может стать "девятой", которую мне удастся урегулировать, - Трамп

Президент США Дональд Трамп уверен, что война России против Украины станет "девятой", которую ему удастся урегулировать.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

"Я урегулировал восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией-Украиной это произойдет", - сказал он.

По словам лидера США, мирные соглашения помогают спасать жизни миллионов людей.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с диктатором Путиным, однако встреча возможна при условии полного понимания относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

