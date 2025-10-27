РУС
Война в Украине может стать "девятой", которую мне удастся урегулировать, - Трамп

Трамп верит, что сможет завершить войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп уверен, что война России против Украины станет "девятой", которую ему удастся урегулировать.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

"Я урегулировал восемь войн, и девятая приближается. Я верю, что в войне между Россией-Украиной это произойдет", - сказал он.

По словам лидера США, мирные соглашения помогают спасать жизни миллионов людей.

Читайте: Трамп о возможности новых санкций против РФ: "Увидите"

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с диктатором Путиным, однако встреча возможна при условии полного понимания относительно заключения мирного соглашения между Украиной и РФ.

Отмена встречи Трампа и Путина

21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Читайте: Трамп об испытаниях Путиным ядерного "Буревестника": У их берегов есть наша атомная лодка

Трамп Дональд (6960) война в Украине (6659)
Топ комментарии
+4
Після врегулювання війни між Хамасом і Ізраілем, Албанією і Арменією, а також між Азербайджаном і Камбоджею? А ще 5 які?
27.10.2025 10:51 Ответить
+2
Балабол
27.10.2025 10:47 Ответить
+2
Їпав, плакав, с%ав, балакав, через тин грязюку кидав...
27.10.2025 10:54 Ответить
Балабол
27.10.2025 10:47 Ответить
Ой не буде вона дев'ятою, бо на черзі Авганістан з Пакистаном. І десятою мабуть теж не стане, хоч число кругле гарне...
27.10.2025 12:20 Ответить
Після врегулювання війни між Хамасом і Ізраілем, Албанією і Арменією, а також між Азербайджаном і Камбоджею? А ще 5 які?
27.10.2025 10:51 Ответить
візітка консерваторів США - трамп ...дуже краснова...
27.10.2025 10:52 Ответить
Це як той Куріцин, який двічі був містером олімпією, але в які саме роки - він не скаже.
27.10.2025 10:52 Ответить
Зараз виставляться залишки 73% і почнуть обливати брудом людину,від якої залежить доля країни.
Помиї і регіт для таких понад усе.
27.10.2025 10:52 Ответить
Їпав, плакав, с%ав, балакав, через тин грязюку кидав...
27.10.2025 10:54 Ответить
не скромничай , десятою
27.10.2025 10:58 Ответить
Писав уже : "шатдаун" - це війна... Фінансова... Усередині Конгресу.... Хай, спочатку, припинить її...
27.10.2025 10:58 Ответить
лукавить: зараз пакистан з афганом ще помирить, і ще якусь ****** в африці, і сша з венесуелою...на нобелівку вистачить із запасом
27.10.2025 10:59 Ответить
а мала б бути першою, за 24 години
27.10.2025 11:00 Ответить
Розрулюй дід - і нобелівка у кішені!
27.10.2025 11:01 Ответить
такого президента в США ще не було
27.10.2025 11:01 Ответить
брехло
27.10.2025 11:02 Ответить
"росте процент войн в жирах трампа!" ))
27.10.2025 11:05 Ответить
Клоун
27.10.2025 11:29 Ответить
Не, ну це пісец. Підскажіть, як називаеться ця хвороба, і чи може людина с таким захворюванням керувати країною ?
27.10.2025 11:31 Ответить
❗️Наближається завершення війни між Україною і РФ, - Трамп
27.10.2025 11:37 Ответить
Дев'ятою? Та йди вже на рекод! Нехай дев'ятнадцятою!
27.10.2025 12:18 Ответить
 
 