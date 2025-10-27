РУС
Новости Ядерное оружие Ядерная безопасность
Трамп об испытании Путиным ядерного "Буревестника": У их берегов есть наша атомная лодка

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Азию отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы успешном испытании ядерной ракеты "Буревестник".

Заявление американского лидера транслировал канал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

После восхвалений Путина Трамп отметил, что США имеют атомные подводные лодки, расположенные неподалеку от России.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, крупнейшая в мире, прямо у их берегов", - отметил Трамп.

По его мнению, Путину следует думать о завершении развязанной им войны против Украины, а не об испытаниях ракет.

"Ему следует положить конец войне, войне, которая должна была длиться одну неделю, а теперь длится уже четвертый год, вот что ему следует делать вместо испытаний ракет", - добавил Трамп.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО.
  • Также сообщалось, что Путин готовит запас "ядерных" калибров.

путин владимир (32395) ракеты (3776) россия (97824) ядерное оружие (1407) Трамп Дональд (6960)
Сортировать:
Сцикливий облізлий бідон, мумія альцгеймера:
-- А шо, так можна було?..
27.10.2025 09:51 Ответить
Схоже міряються і Трамп каже що в нього довший ... підводний човен 🙄
27.10.2025 09:51 Ответить
шо тут думати - валити треба, валити ***** в нуль, пане рудий донні
27.10.2025 09:52 Ответить
ви уважно прочитали , що каже руде їбанько ? війна мала тривати один тиждень ! тобто він за війну , за знищення України . то кого він буде валити друга валодю чи нас ?
27.10.2025 10:42 Ответить
cрср програв у 1990 році, але історія не навчила ху*ла нічому
27.10.2025 09:54 Ответить
Самоусунувся, не програв.
27.10.2025 10:12 Ответить
скорше самоліквідувався від безвиході
27.10.2025 10:47 Ответить
Якщо б було дійсно випробування оцієї вундерваффе , то 100 відсотково розвідка США та інші , вже б знали, а ЗМІ розтрубили.
27.10.2025 10:16 Ответить
 
 