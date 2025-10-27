Трамп об испытании Путиным ядерного "Буревестника": У их берегов есть наша атомная лодка

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Азию отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы успешном испытании ядерной ракеты "Буревестник".

После восхвалений Путина Трамп отметил, что США имеют атомные подводные лодки, расположенные неподалеку от России.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, крупнейшая в мире, прямо у их берегов", - отметил Трамп.

По его мнению, Путину следует думать о завершении развязанной им войны против Украины, а не об испытаниях ракет.

"Ему следует положить конец войне, войне, которая должна была длиться одну неделю, а теперь длится уже четвертый год, вот что ему следует делать вместо испытаний ракет", - добавил Трамп.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО.

Также сообщалось, что Путин готовит запас "ядерных" калибров.

