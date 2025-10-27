Трамп об испытании Путиным ядерного "Буревестника": У их берегов есть наша атомная лодка
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Азию отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы успешном испытании ядерной ракеты "Буревестник".
Заявление американского лидера транслировал канал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
После восхвалений Путина Трамп отметил, что США имеют атомные подводные лодки, расположенные неподалеку от России.
"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, крупнейшая в мире, прямо у их берегов", - отметил Трамп.
По его мнению, Путину следует думать о завершении развязанной им войны против Украины, а не об испытаниях ракет.
"Ему следует положить конец войне, войне, которая должна была длиться одну неделю, а теперь длится уже четвертый год, вот что ему следует делать вместо испытаний ракет", - добавил Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ испытала ядерную ракету "Буревестник": Герасимов говорит, что она может обходить ПРО.
- Также сообщалось, что Путин готовит запас "ядерных" калибров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-- А шо, так можна було?..