РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8133 посетителя онлайн
Новости Ядерное оружие Ядерное разоружение США и рф
1 032 10

Россия денонсировала соглашение с США об утилизации плутония для ядерных ракет

Утилизация оружейного плутония: Россия денонсирует соглашение с США

Российская Госдума приняла 8 октября закон о расторжении соглашения между США и Россией об утилизации оружейного плутония.

Об этом сообщает The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Документ был подписан в 2000-м году, ратифицировали соглашение в 2011 году.

Соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония для ядерных ракет, которая на тот момент считалась лишней для военных программ. Кроме того, аннулируется ряд протоколов к соглашению.

"Сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию является неприемлемым", - заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя голосование в Думе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о предложении Путина продлить договор об ограничении ядерного оружия: "Хорошая идея"

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации говорится о том, что ее причинами стало "коренное изменение обстоятельств", в том числе - "введение США санкций против Российской Федерации", "расширение НАТО на Восток", поддержка США Украины.

Цель законопроекта о денонсации - "предотвращение угроз для национальной безопасности России", заявили в комитете Думы по международным делам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вскоре прокомментирует предложение Путина соблюдать ограничения в рамках ДСНВ, - Белый дом

Начало переработки оговоренного в договоре плутония путем использования его в качестве компонента топлива атомных электростанций планировалось на 2018 год. Однако Россия приостановила действие документа в 2016 году, обвинив США в нарушении обязательств по договору.

В соответствующем указе Путина говорилось, что решение вызвано "возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ".

В феврале 2023 года Путин в одностороннем порядке приостановил участие России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), объяснив это тем, что США нарушают соглашение, а также изменением обстоятельств, при которых оно было заключено.

Также читайте: Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне, - The Telegraph

Автор: 

денонсация (58) россия (97564) США (28020) ядерное оружие (1398) ядерные отходы (65)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Договір з расією?- звучить як анекдот...
показать весь комментарий
08.10.2025 16:52 Ответить
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩🐷🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕☦️⚰️🚢
показать весь комментарий
08.10.2025 16:54 Ответить
Мендель о }{уйле, спьяну перепутав его с Байденом.
показать весь комментарий
08.10.2025 16:53 Ответить
Україні треба почати виробництво збройного плутонію для власної ядерної програми.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:04 Ответить
Ну спробуй. Майже неможливий проект.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:07 Ответить
РБМК для цього ідеально підходять. Ще можна збудувати реактор MAGNOX, він працює на природному урані.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:12 Ответить
ты дебил? кто разрешит и где взять бабло?
показать весь комментарий
08.10.2025 17:12 Ответить
Бидло, навчись спілкуватися без образ.

>кто разрешит

а нам потрібен чийсь дозвіл? у кого є повноваження роздавати такі дозволи?

>и где взять бабло?

з бюджету.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:13 Ответить
Вологі фантазії бюджетніка на ранній пенсії.
показать весь комментарий
08.10.2025 17:45 Ответить
0 аргументів. Спам?
показать весь комментарий
08.10.2025 17:50 Ответить
 
 