Россия денонсировала соглашение с США об утилизации плутония для ядерных ракет

Российская Госдума приняла 8 октября закон о расторжении соглашения между США и Россией об утилизации оружейного плутония.

Об этом сообщает The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Документ был подписан в 2000-м году, ратифицировали соглашение в 2011 году.

Соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония для ядерных ракет, которая на тот момент считалась лишней для военных программ. Кроме того, аннулируется ряд протоколов к соглашению.

"Сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию является неприемлемым", - заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя голосование в Думе.

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации говорится о том, что ее причинами стало "коренное изменение обстоятельств", в том числе - "введение США санкций против Российской Федерации", "расширение НАТО на Восток", поддержка США Украины.

Цель законопроекта о денонсации - "предотвращение угроз для национальной безопасности России", заявили в комитете Думы по международным делам.

Начало переработки оговоренного в договоре плутония путем использования его в качестве компонента топлива атомных электростанций планировалось на 2018 год. Однако Россия приостановила действие документа в 2016 году, обвинив США в нарушении обязательств по договору.

В соответствующем указе Путина говорилось, что решение вызвано "возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ".

В феврале 2023 года Путин в одностороннем порядке приостановил участие России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), объяснив это тем, что США нарушают соглашение, а также изменением обстоятельств, при которых оно было заключено.

