Трамп о предложении Путина продлить договор об ограничении ядерного оружия: "Хорошая идея"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение диктатора РФ Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), окончание срока действия которого будет в начале 2026 года. Такое предложение глава Белого дома назвал "хорошей идеей".

Об этом Трамп сказал журналистам перед посадкой на вертолет на территории комплекса Белого дома, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о предложении, выдвинутом недавно Путиным о продлении договора о ядерном оружии на год Трамп ответил: "Мне кажется, это хорошая идея".

