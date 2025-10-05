Трамп о предложении Путина продлить договор об ограничении ядерного оружия: "Хорошая идея"
Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение диктатора РФ Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), окончание срока действия которого будет в начале 2026 года. Такое предложение глава Белого дома назвал "хорошей идеей".
Об этом Трамп сказал журналистам перед посадкой на вертолет на территории комплекса Белого дома, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос о предложении, выдвинутом недавно Путиным о продлении договора о ядерном оружии на год Трамп ответил: "Мне кажется, это хорошая идея".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением диктатора РФ Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), окончание срока действия которого будет в начале 2026 года.
ЯЗ може це зупинити і знищити всіх.
Може пукін і готовий здохнути, але ж кремльовські вже добряче накрались і хочуть жити в своє задоволення, тому замість нажати кнопку з ЯЗ, замочать пукіна в кремлівському сортирі і розпочнуть перемови з Заходом.
В том числе и своих
Вы много встречали президентов
Которые отдадут приказ
Взрывать дома в собственной столице - со спящими гражданами?
Нет таких больше
А путину такое сделать - как два пальца....