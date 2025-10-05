РУС
Трамп о предложении Путина продлить договор об ограничении ядерного оружия: "Хорошая идея"

трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение диктатора РФ Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), окончание срока действия которого будет в начале 2026 года. Такое предложение глава Белого дома назвал "хорошей идеей".

Об этом Трамп сказал журналистам перед посадкой на вертолет на территории комплекса Белого дома, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос о предложении, выдвинутом недавно Путиным о продлении договора о ядерном оружии на год Трамп ответил: "Мне кажется, это хорошая идея".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением диктатора РФ Владимира Путина продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), окончание срока действия которого будет в начале 2026 года.

+4
Л . О . Х
05.10.2025 21:35 Ответить
+3
Ідея гарна і хлопець свій в доску - як путлєр його ловко заманює до діалогу
05.10.2025 21:36 Ответить
+1
Путин как раз готов всех убить
В том числе и своих
Вы много встречали президентов
Которые отдадут приказ
Взрывать дома в собственной столице - со спящими гражданами?
Нет таких больше
А путину такое сделать - как два пальца....
05.10.2025 21:39 Ответить
валетом
05.10.2025 21:35 Ответить
вальтовим дуплєтом
05.10.2025 21:36 Ответить
Л . О . Х
05.10.2025 21:35 Ответить
Bже в перші дні війни країн НАТО з РФ будуть знищені російські військові бази і заводи (від Калінінграда до Камчатки).
ЯЗ може це зупинити і знищити всіх.
Може пукін і готовий здохнути, але ж кремльовські вже добряче накрались і хочуть жити в своє задоволення, тому замість нажати кнопку з ЯЗ, замочать пукіна в кремлівському сортирі і розпочнуть перемови з Заходом.
05.10.2025 21:35 Ответить
Путин как раз готов всех убить
В том числе и своих
Вы много встречали президентов
Которые отдадут приказ
Взрывать дома в собственной столице - со спящими гражданами?
Нет таких больше
А путину такое сделать - как два пальца....
05.10.2025 21:39 Ответить
Ідея гарна і хлопець свій в доску - як путлєр його ловко заманює до діалогу
05.10.2025 21:36 Ответить
А наше зелене лайно спочатку насрало в білому домі, а потім дало вказівку зі всіх помийок гавкати на Трампа і США.
05.10.2025 21:40 Ответить
Буратіна нон-стоп.
05.10.2025 21:37 Ответить
Москалі з США з москалями по трохи постійно скорочували і скорочують,кількість боєголовок.А нові носії не мають тут значення.
05.10.2025 21:40 Ответить
мало трампакса *******..тупой барыга
05.10.2025 21:41 Ответить
І що трампакс продасть пуйлу за цю жвачку?
05.10.2025 21:41 Ответить
Україну та східну Європу
05.10.2025 21:45 Ответить
тільки но Трамп розчарувався в пуйлі, як той знов йому кісточку підкинув, тепер знов пів року зачарованим буде ходити
05.10.2025 21:43 Ответить
Тих мінітменів і трайдентів,разом з бомбами Б-61,вистачить,щоб всім напхати,і ще не враховується факт,атомних станцій,якщо вони будуть повністю знищені.США доволі тривалий час не видумувавли нових ракет,а моденрнізували існуючі.Це москалі постійно якісь ярси,булави і тд видумують.Вони ж нічим не кращі за ті,що є в США.Москалі жодну ракету Трайден і не знищать,такого ПРО в них немає.Один пуск підводного човна,це 24 ракети,в кожній ракети 14 боєголовок.От можна поравхувати,що буде.
05.10.2025 21:46 Ответить
та пішов ти мудак склерозний
05.10.2025 21:50 Ответить
поки по методичці краснова шпарить
05.10.2025 21:51 Ответить
дедлайн N......
05.10.2025 21:52 Ответить
Рыжий ******* и вся его команда. Кацапы не имеют возможности производить новое ядерное вооружение, а старое на ладан дышит. А вот китай в договоре не участвует и по суммарному количеству ядерных боеголовок, кацапы и китай уже перегнали Америку. Так что этот договор выгоден китаезам, а кацапы ничего не решают. Практически все кацапские ядерные боеголовки от урала до дальнего востока под контролем китая.
05.10.2025 21:54 Ответить
 
 