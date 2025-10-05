УКР
Новини Розповсюдження ядерної зброї Ядерне роззброєння США та РФ
1 289 26

Трамп про пропозицію Путіна продовжити договір про обмеження ядерної зброї: "Гарна ідея"

трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), закінчення терміну дії якого буде на початку 2026 року. Таку пропозицію глава Білого дому назвав "гарною ідеєю".

Про це Трамп сказав журналістам перед посадкою на гелікоптер на території комплексу Білого дому, переддає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання щодо пропозиції, висунутої нещодавно Путіним щодо продовження договору про ядерну зброю на рік Трамп відповів: "Мені здається, це гарна ідея".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп ознайомився з пропозицією диктатора РФ Володимира Путіна продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), закінчення терміну дії якого буде на початку 2026 року.

Читайте також: Трамп невдовзі прокоментує пропозицію Путіна дотримуватися обмежень в рамках ДСНО, - Білий дім

путін володимир (24879) ядерна зброя (1218) Трамп Дональд (7280)
+8
Л . О . Х
05.10.2025 21:35 Відповісти
+5
Ідея гарна і хлопець свій в доску - як путлєр його ловко заманює до діалогу
05.10.2025 21:36 Відповісти
+3
тільки но Трамп розчарувався в пуйлі, як той знов йому кісточку підкинув, тепер знов пів року зачарованим буде ходити
05.10.2025 21:43 Відповісти
валетом
05.10.2025 21:35 Відповісти
вальтовим дуплєтом
05.10.2025 21:36 Відповісти
Л . О . Х
05.10.2025 21:35 Відповісти
Bже в перші дні війни країн НАТО з РФ будуть знищені російські військові бази і заводи (від Калінінграда до Камчатки).
ЯЗ може це зупинити і знищити всіх.
Може пукін і готовий здохнути, але ж кремльовські вже добряче накрались і хочуть жити в своє задоволення, тому замість нажати кнопку з ЯЗ, замочать пукіна в кремлівському сортирі і розпочнуть перемови з Заходом.
05.10.2025 21:35 Відповісти
Путин как раз готов всех убить
В том числе и своих
Вы много встречали президентов
Которые отдадут приказ
Взрывать дома в собственной столице - со спящими гражданами?
Нет таких больше
А путину такое сделать - как два пальца....
05.10.2025 21:39 Відповісти
Ідея гарна і хлопець свій в доску - як путлєр його ловко заманює до діалогу
05.10.2025 21:36 Відповісти
А наше зелене лайно спочатку насрало в білому домі, а потім дало вказівку зі всіх помийок гавкати на Трампа і США.
05.10.2025 21:40 Відповісти
Якщо ви в захваті від самозакоханого Трампа, схоже вам подобається і його друг "владімір" і Зе тут ні до чого.
05.10.2025 22:17 Відповісти
Ахаха, "друг владімір". Потужна аналітика.
І як завбачливо додано, що "зе (з великої літери) тут ні до чого", щоб я було не запідозрив вас у симпатії до нього.
05.10.2025 22:31 Відповісти
Буратіна нон-стоп.
05.10.2025 21:37 Відповісти
Москалі з США з москалями по трохи постійно скорочували і скорочують,кількість боєголовок.А нові носії не мають тут значення.
05.10.2025 21:40 Відповісти
мало трампакса *******..тупой барыга
05.10.2025 21:41 Відповісти
І що трампакс продасть пуйлу за цю жвачку?
05.10.2025 21:41 Відповісти
Україну та східну Європу
05.10.2025 21:45 Відповісти
тільки но Трамп розчарувався в пуйлі, як той знов йому кісточку підкинув, тепер знов пів року зачарованим буде ходити
05.10.2025 21:43 Відповісти
Тих мінітменів і трайдентів,разом з бомбами Б-61,вистачить,щоб всім напхати,і ще не враховується факт,атомних станцій,якщо вони будуть повністю знищені.США доволі тривалий час не видумувавли нових ракет,а моденрнізували існуючі.Це москалі постійно якісь ярси,булави і тд видумують.Вони ж нічим не кращі за ті,що є в США.Москалі жодну ракету Трайден і не знищать,такого ПРО в них немає.Один пуск підводного човна,це 24 ракети,в кожній ракети 14 боєголовок.От можна поравхувати,що буде.
05.10.2025 21:46 Відповісти
та пішов ти мудак склерозний
05.10.2025 21:50 Відповісти
поки по методичці краснова шпарить
05.10.2025 21:51 Відповісти
дедлайн N......
05.10.2025 21:52 Відповісти
Рыжий ******* и вся его команда. Кацапы не имеют возможности производить новое ядерное вооружение, а старое на ладан дышит. А вот китай в договоре не участвует и по суммарному количеству ядерных боеголовок, кацапы и китай уже перегнали Америку. Так что этот договор выгоден китаезам, а кацапы ничего не решают. Практически все кацапские ядерные боеголовки от урала до дальнего востока под контролем китая.
05.10.2025 21:54 Відповісти
Знов ***** найобує трумпа.
Звідки в кімвиньхуня взялась ядрьона зброя, як не від кацапів?
А у Південій Кореї її нема...
Так само відбувається з Іраном, хоч кацапи завжди кажуть, що проти розповсюдження...
05.10.2025 22:09 Відповісти
***** продовжує рижого дауна за ніс водити. Потім в рот трахне і дасть підсрачника як поганій собаці
05.10.2025 22:24 Відповісти
Одним словом Тамагавки відміняються. Молимось щоб завтра Тампакс знову не почав свою пісню про переговори і мирні угоди
05.10.2025 22:26 Відповісти
Доречі, про які угоди вони там ще говорять? Ніхто і ніякі ядерні угоди вже не дотримується. ***** порушило ці угоди розповсюджуючи ядерну зброю на треті країни, зокрема на **********. А так же ракети середньої і малої дальності як розроблялися так і розробляються московським режимом. Про які угоді ви ще там несете дауни *****?
05.10.2025 22:31 Відповісти
05.10.2025 22:26 Відповісти
 
 