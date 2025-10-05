Трамп про пропозицію Путіна продовжити договір про обмеження ядерної зброї: "Гарна ідея"
Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), закінчення терміну дії якого буде на початку 2026 року. Таку пропозицію глава Білого дому назвав "гарною ідеєю".
Про це Трамп сказав журналістам перед посадкою на гелікоптер на території комплексу Білого дому, переддає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
На запитання щодо пропозиції, висунутої нещодавно Путіним щодо продовження договору про ядерну зброю на рік Трамп відповів: "Мені здається, це гарна ідея".
ЯЗ може це зупинити і знищити всіх.
Може пукін і готовий здохнути, але ж кремльовські вже добряче накрались і хочуть жити в своє задоволення, тому замість нажати кнопку з ЯЗ, замочать пукіна в кремлівському сортирі і розпочнуть перемови з Заходом.
В том числе и своих
Вы много встречали президентов
Которые отдадут приказ
Взрывать дома в собственной столице - со спящими гражданами?
Нет таких больше
А путину такое сделать - как два пальца....
І як завбачливо додано, що "зе (з великої літери) тут ні до чого", щоб я було не запідозрив вас у симпатії до нього.
Звідки в кімвиньхуня взялась ядрьона зброя, як не від кацапів?
А у Південій Кореї її нема...
Так само відбувається з Іраном, хоч кацапи завжди кажуть, що проти розповсюдження...