Трамп про пропозицію Путіна продовжити договір про обмеження ядерної зброї: "Гарна ідея"

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна продовжити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), закінчення терміну дії якого буде на початку 2026 року. Таку пропозицію глава Білого дому назвав "гарною ідеєю".

Про це Трамп сказав журналістам перед посадкою на гелікоптер на території комплексу Білого дому, переддає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

На запитання щодо пропозиції, висунутої нещодавно Путіним щодо продовження договору про ядерну зброю на рік Трамп відповів: "Мені здається, це гарна ідея".

