Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне, - The Telegraph

Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне

Российский диктатор Владимир Путин держит палец на ядерной кнопке. Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне.

Об этом в материале для The Telegraph пишет аналитик военной разведки США Ребекка Коффлер, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, пролет российских дронов над Польшей и Румынией, а также залет российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии является опасной эскалацией со стороны Кремля. Путин, вероятно, стремится понять, как НАТО будет реагировать на провокации, а также снизить чувствительность европейцев к нарушениям их суверенитета.

Коффлер напомнила, что на прошлой неделе во время учений "Запад-2025" Россия смоделировала нанесение тактического ядерного удара. За этим наблюдал диктатор Путин в военной форме.

"Многие считают, что ядерная война сегодня невозможна. Как бывший офицер разведки Министерства обороны США, который руководил "красными командами" в военных учениях, симулировавших конфликт между Россией и НАТО, я здесь, чтобы объяснить вам, почему это неправильно. Угроза ядерной войны сейчас на самом высоком уровне. "Немыслимое" является более реальным, чем большинство готово признать", - отметила она.

Она считает, что ни РФ, ни НАТО не хотят прямого конфликта, но поскольку война в Украине продолжается, риск "непреднамеренной эскалации по недоразумению стремительно растет".

"Россияне регулярно практикуют санкционирование ударов ядерным оружием в рамках военных учений, когда Путин "нажимает кнопку", поскольку считают, что их лидер должен быть психологически готов к этому действию. Это результат важного урока, усвоенного во времена советской эпохи. Говорят, что в 1972 году тогдашний генеральный секретарь Леонид Брежнев "дрожал", когда его попросили нажать кнопку во время командно-штабных учений, имитирующих войну с США. Он постоянно спрашивал своего министра обороны Андрея Гречко, "точно ли это учения", - рассказала Коффлер.

Это, по ее словам, не означает, что Путин хочет ядерной войны, однако он и Генштаб ВС РФ действительно рассматривают ядерное оружие как боевой потенциал, а не просто как психологическое оружие.

"Самое главное, что сейчас между НАТО и Россией нет никакого доверия. Давние опасения Москвы относительно того, что США стремятся к смене режима в России, усиливаются частыми комментариями западных чиновников, которые открыто заявляют или намекают на свое намерение победить российскую армию, подорвать ее экономику и отстранить Путина от власти. Украинские удары по российской ядерной триаде, в частности по стратегическим бомбардировщикам, которые являются центральным элементом российской стратегии сдерживания и обороны, вероятно, еще больше усилили эти опасения", - добавила она.

путин владимир (32222) россия (97311) ядерное оружие (1391)
