Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні, - The Telegraph

Російський диктатор Володимир Путін тримає палець на ядерній кнопці. Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні.

Про це у матеріалі для The Telegraph пише аналітик військової розвідки США Ребека Коффлер, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, проліт російських дронів над Польщею та Румунією, а також заліт російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії є небезпечною ескалацією з боку Кремлі. Путін, ймовірно, прагне зрозуміти, як НАТО реагуватиме на провокації, а також знизити чутливість європейців до порушень їхнього суверенітету.

Коффлер нагадала, що минулого тижня під час навчань "Захід-2025" Росія змоделювала завдавання тактичного ядерного удару. За цим спостерігав диктатор Путін у військовій формі.

"Багато хто вважає, що ядерна війна сьогодні неможлива. Як колишній офіцер розвідки Міністерства оборони США, який керував "червоними командами" у військових навчаннях, що симулювали конфлікт між Росією та НАТО, я тут, щоб пояснити вам, чому це неправильно. Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні. "Немислиме" є більш реальним, ніж більшість готова визнати", - зазначила вона.

Вона вважає, що ні РФ, ні НАТО не хочуть прямого конфлікту, але оскільки війна в Україні триває, ризик "ненавмисної ескалації через непорозуміння стрімко зростає".

"Росіяни регулярно практикують санкціонування ударів ядерною зброєю в рамках військових навчань, коли Путін "натискає кнопку", оскільки вважають, що їхній лідер має бути психологічно готовий до цієї дії. Це результат важливого уроку, засвоєного за часів радянської епохи. Кажуть, що в 1972 році тодішній генеральний секретар Леонід Брежнєв "тремтів", коли його попросили натиснути кнопку під час командно-штабних навчань, що імітували війну зі США. Він постійно питав свого міністра оборони Андрія Гречка, чи це "безперечно навчання", - розповіла Коффлер.

Це, за її словами, не означає, що Путін хоче ядерної війни, проте він та Генштаб ЗС РФ справді розглядають ядерну зброю як бойовий потенціал, а не просто як психологічну зброю.

"Найголовніше, що зараз між НАТО та Росією немає жодної довіри. Давні побоювання Москви щодо того, що США прагнуть зміни режиму в Росії, посилюються частими коментарями західних чиновників, які відкрито заявляють або натякають на свій намір перемогти російську армію, підірвати її економіку та усунути Путіна від влади. Українські удари по російській ядерній тріаді, зокрема по стратегічних бомбардувальниках, які є центральним елементом російської стратегії стримування та оборони, ймовірно, ще більше посилили ці побоювання", - додала вона.

