Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні, - The Telegraph

Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні

Російський диктатор Володимир Путін тримає палець на ядерній кнопці. Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні.

Про це у матеріалі для The Telegraph пише аналітик військової розвідки США Ребека Коффлер, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, проліт російських дронів над Польщею та Румунією, а також заліт російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії є небезпечною ескалацією з боку Кремлі. Путін, ймовірно, прагне зрозуміти, як НАТО реагуватиме на провокації, а також знизити чутливість європейців до порушень їхнього суверенітету.

Коффлер нагадала, що минулого тижня під час навчань "Захід-2025" Росія змоделювала завдавання тактичного ядерного удару. За цим спостерігав диктатор Путін у військовій формі.

"Багато хто вважає, що ядерна війна сьогодні неможлива. Як колишній офіцер розвідки Міністерства оборони США, який керував "червоними командами" у військових навчаннях, що симулювали конфлікт між Росією та НАТО, я тут, щоб пояснити вам, чому це неправильно. Загроза ядерної війни зараз на найвищому рівні. "Немислиме" є більш реальним, ніж більшість готова визнати", - зазначила вона.

Вона вважає, що ні РФ, ні НАТО не хочуть прямого конфлікту, але оскільки війна в Україні триває, ризик "ненавмисної ескалації через непорозуміння стрімко зростає".

"Росіяни регулярно практикують санкціонування ударів ядерною зброєю в рамках військових навчань, коли Путін "натискає кнопку", оскільки вважають, що їхній лідер має бути психологічно готовий до цієї дії. Це результат важливого уроку, засвоєного за часів радянської епохи. Кажуть, що в 1972 році тодішній генеральний секретар Леонід Брежнєв "тремтів", коли його попросили натиснути кнопку під час командно-штабних навчань, що імітували війну зі США. Він постійно питав свого міністра оборони Андрія Гречка, чи це "безперечно навчання", - розповіла Коффлер.

Це, за її словами, не означає, що Путін хоче ядерної війни, проте він та Генштаб ЗС РФ справді розглядають ядерну зброю як бойовий потенціал, а не просто як психологічну зброю.

"Найголовніше, що зараз між НАТО та Росією немає жодної довіри. Давні побоювання Москви щодо того, що США прагнуть зміни режиму в Росії, посилюються частими коментарями західних чиновників, які відкрито заявляють або натякають на свій намір перемогти російську армію, підірвати її економіку та усунути Путіна від влади. Українські удари по російській ядерній тріаді, зокрема по стратегічних бомбардувальниках, які є центральним елементом російської стратегії стримування та оборони, ймовірно, ще більше посилили ці побоювання", - додала вона.

путін володимир (24838) росія (67900) ядерна зброя (1213)
+10
" диктатор Володимир Путін тримає палець на ядерній кнопці " Після ціх бредогонів можна далі не читати.
23.09.2025 10:51 Відповісти
+8
Брехня! Путін зібрався прожити 150 років, імплантуючі собі органи, а ці дурні щось щебечуть про червону кнопку. Але він дуже хоче, щоб світ вірив у те, що він безбашений тип з червоною кнопкою. Путін підле, трусливе сцикло.
23.09.2025 10:57 Відповісти
+5
Торгуйте далі з рашкою, знімайте санкції, неконфісковуйте їх закордонні активи, працюйте з ними не виходячи з їх ринку...
23.09.2025 10:51 Відповісти
Це ж всі друзі Тампона, яких всім світом відкормлювали і вилизували. Чого ж ви так їх боїтеся?
23.09.2025 10:50 Відповісти
" диктатор Володимир Путін тримає палець на ядерній кнопці " Після ціх бредогонів можна далі не читати.
23.09.2025 10:51 Відповісти
Я так й зробив.
23.09.2025 11:01 Відповісти
цей "аналітик війникової розвідки США" який публікує в газеті страхи США перед ядерноюю війною, просто ідіот та "знахідка для шпіона"

Рейган публікував СОІ - зіркові війни і розвалив сересер

П.С. щей Україну приплела до ядерної загрози

.
23.09.2025 11:17 Відповісти
!!!100!!!
23.09.2025 13:17 Відповісти
Торгуйте далі з рашкою, знімайте санкції, неконфісковуйте їх закордонні активи, працюйте з ними не виходячи з їх ринку...
23.09.2025 10:51 Відповісти
Та ти Шо?!?!))
23.09.2025 10:52 Відповісти
Штучний вкид, щоб підсилити атмосферу страху в ЕС, яку навіває пуйло своїми герберами.
23.09.2025 10:53 Відповісти
то бийте першими
23.09.2025 10:54 Відповісти
Ой мля знову почалося.. "Нє падхаді ко мнє! Я псіхічєскій!" (С) Ніби тільки в них є ядерна зброя, а ***** свої замки і палаци будував шоб спалити їх в ядерний попіл.
23.09.2025 10:54 Відповісти
Тряситесь, глупые, желе подобные твари! Мозга у вас нет, но те кто имеет мозг, то же трясутся, потому, что могут осознать масштабы ПиСдица!
23.09.2025 10:55 Відповісти
Брехня! Путін зібрався прожити 150 років, імплантуючі собі органи, а ці дурні щось щебечуть про червону кнопку. Але він дуже хоче, щоб світ вірив у те, що він безбашений тип з червоною кнопкою. Путін підле, трусливе сцикло.
23.09.2025 10:57 Відповісти
Те що ху@ло йо@нутий на всю голову - це нам відомо ,
але ж він не стане знищувати себе і весь свій
кабаєвський виводок , заради чого??
23.09.2025 10:59 Відповісти
То шо - здаватися?
23.09.2025 11:01 Відповісти
Динозавры жили на Земле 200 млн. лет. Ходили, жрали, срали, орали. А маленькие обезьянки учили математику) они выжили. Хотя это к тому, что при ЯдРеной войне шанс выжить у кого не ноутбук, а железяка в гараже), Ей легче отбиваться от ноутбука. Маск, не успел на Марс сдрыснуть? Поздравляю!
23.09.2025 11:02 Відповісти
Нащо європейців так лякати? Постійний переляк може привести до резистенції. Стаття-дебільна.
23.09.2025 11:06 Відповісти
Як тільки росія починає програвати, вона піднімає питання ядерної війни. То ж, очікуємо продовження роботи Бровді та компані.
23.09.2025 11:07 Відповісти
Що ж... За такою логікою і Україні не варто було боротися, і Європі всій готуватися до окупації , бо якщо хтось буде оборонятися, то путєн й#бнєт ядєркой.. чудова логіка, блдь
23.09.2025 11:08 Відповісти
> ризик ненавмисної ескалації через непорозуміння стрімко зростає

бл*ть, срані куколди - куколди у всьому.

росія розв'язала в Європі найбільшу війну з 1945 року,
росія щодня нарощує обстріли України,
фактор ядерки росте (перевезення ядерки до білораші, випробування орєшніків, цирконів),
росія перевіряє червоні лінії НАТО .

і ця куколдиха каже "ненавмисна ескалація через непорозуміння" ? Та йди здавайся в полон уже, ребека кофлер
23.09.2025 11:09 Відповісти
Вже якось пох...
23.09.2025 11:15 Відповісти
Не треба ядерної кнопки. Допоможіть Україні і ми самі цього пуйла доробимо. Разом з паРашою, загрозою всьому світові
23.09.2025 11:16 Відповісти
ДА УБЕЙТЕ ХОТЬ КАКОГО-ТО РОДСТВЕННИКАПУТИНА !!! СЦЫКУНЯРЫ !!!
23.09.2025 11:20 Відповісти
А шо це таке: "ненавмисної ескалації через непорозуміння"? Кацапсячі дрони літають в країнах членах НАТО як у себе дома і це ненавмисно? Ще одна адвокатеса ***** та мабуть пАдруга трампона?
23.09.2025 11:27 Відповісти
Ліліпутін теперішніми атаками перевіряє чи буде відповідати нато і якщо буде то як швидко. Але судячи по ситуації зараз - якщо прилетить атомна бомба по європі - вони будуть аналізувати, стурбовуватись і думати чи відповідати.. замість того щоб влупити відразу
23.09.2025 11:29 Відповісти
Знову ж таки: розганяють зраду, шоп боятися «нападати на путіна». Які все ж таки єс ссикуни
23.09.2025 11:31 Відповісти
Яка ядерна війна? Діти всієї верхівки рашки розкидані по всім континентам та "злоненависним" країнам, містам.
23.09.2025 11:33 Відповісти
Ребека Коффлер вже давно не є "аналітиком військової розвідки США". Вона має лобістську фірму й давно відома проросійськими коментарями у західних медіа.
Проблема в тому, що редактори новинних стрічок наших ЗМІ - некомпетентні заробітчани. Які навіть не можуть до діла зрозуміти автоматмчний переклад чужих матеріалів. Не кажучи вже про якусь верифікацію.
23.09.2025 11:37 Відповісти
Я не знаю хто така ця Ребекка, але "телеграф" хайпує і клікбетить щосили.
23.09.2025 11:44 Відповісти
Doomsday Clock змінився з 89 до 75 секунд. Розслабляємось, ще є час подумати, пообговорювати, позанепокоюватись.
23.09.2025 12:21 Відповісти
Не дивно! Тому що Рашка ******** цією дубинкою вже давно! Так що, всім боятись та здаватися?
23.09.2025 12:29 Відповісти
Російський диктатор сидить з пальцем в жопі
23.09.2025 12:42 Відповісти
 
 