Росія денонсувала угоду зі США щодо утилізації плутонію для ядерних ракет

Утилізація збройового плутонію: Росія денонсує угоду зі США

Російська Держдума ухвалила 8 жовтня закон про розірвання угоди між США і Росією про утилізацію збройового плутонію.

Про це повідомляє The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Документ був підписаний 2000 року, ратифікували угоду у 2011 році.

Угода передбачала утилізацію кожною зі сторін 34 тонн збройового плутонію для ядерних ракет, яка на той момент вважалася зайвою для військових програм. Крім того, анулюється низка протоколів до угоди.

"Збереження зобов'язань РФ за угодою з США щодо плутонію є неприйнятним", - заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, коментуючи голосування в Думі.

У пояснювальній записці до законопроєкту про денонсацію йдеться про те, що її причинами стала "докорінна зміна обставин", у тому числі "запровадження США санкцій проти Російської Федерації", "розширення НАТО на Схід", підтримка США України.

Мета законопроєкту про денонсацію — "запобігання загрозам для національної безпеки Росії", заявили в комітеті Думи з міжнародних справ.

Початок переробки обумовленого в договорі плутонію шляхом використання його як компонента палива атомних електростанцій планувався на 2018 рік. Однак Росія призупинила дію документа у 2016 році, звинувативши США в порушенні зобов'язань за договором.

У відповідному указі Путіна йшлося про те, що рішення викликане "виникненням загрози стратегічній стабільності в результаті недружніх дій США щодо РФ".

У лютому 2023 року Путін в односторонньому порядку призупинив участь Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), пояснивши це тим, що США порушують угоду, а також зміною обставин, за яких вона була укладена.

Топ коментарі
+1
Договір з расією?- звучить як анекдот...
08.10.2025 16:52 Відповісти
+1
Мендель о }{уйле, спьяну перепутав его с Байденом.
08.10.2025 16:53 Відповісти
Договір з расією?- звучить як анекдот...
08.10.2025 16:52 Відповісти
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩🐷🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕☦️⚰️🚢
08.10.2025 16:54 Відповісти
Мендель о }{уйле, спьяну перепутав его с Байденом.
08.10.2025 16:53 Відповісти
Україні треба почати виробництво збройного плутонію для власної ядерної програми.
08.10.2025 17:04 Відповісти
Ну спробуй. Майже неможливий проект.
08.10.2025 17:07 Відповісти
РБМК для цього ідеально підходять. Ще можна збудувати реактор MAGNOX, він працює на природному урані.
08.10.2025 17:12 Відповісти
ты дебил? кто разрешит и где взять бабло?
08.10.2025 17:12 Відповісти
Бидло, навчись спілкуватися без образ.

>кто разрешит

а нам потрібен чийсь дозвіл? у кого є повноваження роздавати такі дозволи?

>и где взять бабло?

з бюджету.
08.10.2025 17:13 Відповісти
Вологі фантазії бюджетніка на ранній пенсії.
08.10.2025 17:45 Відповісти
0 аргументів. Спам?
08.10.2025 17:50 Відповісти
Бюджет наповнюють споносори, які категорично проти. З пенсії "відслюнявите"? Дозвіл отримаєте в вигляді або Орешніка або Томогавка чи СКАЛЬПА. Іран не даст збрехати.
08.10.2025 18:03 Відповісти
Іранські реактори не бомбили і не обстрілювали. А у спонсорів ви самі запитували?
08.10.2025 18:11 Відповісти
Паливо в реакторах в Ірані та у нас звідки? А спонори колись раз сказали, а потім добавили що повторювати не будуть. Колишні "силовики" такі воевничи... на дивані.... за кордоном...
08.10.2025 18:16 Відповісти
>Паливо в реакторах в Ірані та у нас звідки?

Ми купуємо паливо у Westinghouse, при бажанні можемо виробляти самі.

>А спонори колись раз сказали, а потім добавили що повторювати не будуть.

Де казали?

>Колишні "силовики" такі воевничи... на дивані.... за кордоном...

Ніколи не був "силовіком", знаходжусь в Україні.
08.10.2025 18:20 Відповісти
Раз в Україні, тоді спробуйте. Тримаю кулаки за Вас. З нетерпінням буду чекати входження нашої країни до "клубу ядерних держав".
08.10.2025 18:25 Відповісти
Без проблем: давайте мені повноваження керувати Енергоатомом та мінстратегпромом, все буде.
08.10.2025 18:30 Відповісти
дебил
08.10.2025 17:52 Відповісти
За ці роки заряди вже самоутилізувалися.
08.10.2025 18:38 Відповісти
 
 