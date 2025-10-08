Росія денонсувала угоду зі США щодо утилізації плутонію для ядерних ракет

Російська Держдума ухвалила 8 жовтня закон про розірвання угоди між США і Росією про утилізацію збройового плутонію.

Документ був підписаний 2000 року, ратифікували угоду у 2011 році.

Угода передбачала утилізацію кожною зі сторін 34 тонн збройового плутонію для ядерних ракет, яка на той момент вважалася зайвою для військових програм. Крім того, анулюється низка протоколів до угоди.

"Збереження зобов'язань РФ за угодою з США щодо плутонію є неприйнятним", - заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, коментуючи голосування в Думі.

У пояснювальній записці до законопроєкту про денонсацію йдеться про те, що її причинами стала "докорінна зміна обставин", у тому числі "запровадження США санкцій проти Російської Федерації", "розширення НАТО на Схід", підтримка США України.

Мета законопроєкту про денонсацію — "запобігання загрозам для національної безпеки Росії", заявили в комітеті Думи з міжнародних справ.

Початок переробки обумовленого в договорі плутонію шляхом використання його як компонента палива атомних електростанцій планувався на 2018 рік. Однак Росія призупинила дію документа у 2016 році, звинувативши США в порушенні зобов'язань за договором.

У відповідному указі Путіна йшлося про те, що рішення викликане "виникненням загрози стратегічній стабільності в результаті недружніх дій США щодо РФ".

У лютому 2023 року Путін в односторонньому порядку призупинив участь Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО), пояснивши це тим, що США порушують угоду, а також зміною обставин, за яких вона була укладена.

