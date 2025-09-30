РУС
Bloomberg: американские реакторы до сих пор получают российский обогащенный уран, несмотря на запрет

Российское ядерное топливо до сих пор поставляется в США

Россия в 2025 году оставалась ключевым поставщиком обогащенного урана для коммерческих ядерных реакторов США. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Bloomberg со ссылкой на данные Министерства энергетики США.

За прошлый год российское ядерное топливо обеспечило 20% потребностей американских реакторов, что меньше, чем в 2023 году, когда доля составляла почти 27%. Поставки продолжались, несмотря на запрет на импорт обогащенного урана из России, который вступил в силу в августе 2024 года.

Закон позволяет Министерству энергетики выдавать разрешения на импорт до 2028 года, если нет альтернативных источников или если поставки отвечают национальным интересам. Среди компаний, получивших разрешения, - Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

В то же время часть американских компаний считает импорт российского топлива необходимым для стабильной работы реакторов.

Топ комментарии
+5
100% - от , як би Тромб був президентом , цього б ніколи не сталося ! ...))
30.09.2025 21:50 Ответить
+3
Пора вже ввести санкції проти США і Трампа.
30.09.2025 21:53 Ответить
+2
Трампа на них немає!
30.09.2025 21:48 Ответить
Трампа на них немає!
30.09.2025 21:48 Ответить
100% - от , як би Тромб був президентом , цього б ніколи не сталося ! ...))
30.09.2025 21:50 Ответить
Бізнес це ніби добре але - аля ця новина не про бізнес . Бо коли хочетьсчя всі гроші світу в кінцевому рахунку втратиш і те шо мав .
30.09.2025 21:49 Ответить
Пора вже ввести санкції проти США і Трампа.
30.09.2025 21:53 Ответить
Проти себе введи.
30.09.2025 21:58 Ответить
США у 1990-х роках почали спиратися на імпорт урану з Росії в рамках програми «Мегатони в мегавати».
За цією програмою зброєвий ізотоп уран-235 (збагачений до 90%) зі списаних ядерних боєголовок перероблявся в низькозбагачений уран (5%), що використовувався для виробництва палива для американських атомних електростанцій.
Практично всі ядерні реактори США брали участь у цій програмі. Програма забезпечувала близько однієї третини послуг із збагачення, необхідних для виготовлення палива для ядерних реакторів США, до 10% виробленої в США електроенергії припадало на «Мегатони в мегавати». Конверсія та розбавлення високозбагаченого урану проводилися в Росії, після чого паливо направлялося в Кентуккі.
Всього було перероблено 20 тис. боєголовок. «Мегатони в мегавати» завершилася в 2013 році.
30.09.2025 21:56 Ответить
Російське ядерне паливо було настільки дешевим, що західні компанії не витримували конкуренції: американські та європейські компанії почали скорочувати обсяги виробництва, а Росія стала найбільшим у світі постачальником збагаченого урану, володіючи майже половиною світових потужностей.
Навіть після завершення програми «Росатом» підписав з американськими закупівельниками новий контракт на постачання комерційного палива.
30.09.2025 21:58 Ответить
У 2022 році атомні електростанції США імпортували близько 12% свого урану з Росії, йдеться зі статистики Управління енергетичної інформації США.

Більша частка з Казахстану та Канади - 25% і 27%.
30.09.2025 21:59 Ответить
Неподобство! Купляти ядрьоне топливо у кацапів - це неподобство! А ось вибрати прокацапського шута президентом - це ******!
30.09.2025 22:03 Ответить
це ти про Навроцького ?
тепло зараз в Польщі ...?
30.09.2025 22:05 Ответить
Фламінгом по Маяку б...
30.09.2025 22:03 Ответить
Нічого особистого, тільки бізнес!
30.09.2025 22:13 Ответить
Велика загадка чому Bloomberg що належить єврейській родині проти Ізраїлю та Трампа.
30.09.2025 22:15 Ответить
ета другоє.
30.09.2025 22:25 Ответить
Це якась Ганьба США!!!!
30.09.2025 23:19 Ответить
 
 