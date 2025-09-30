Bloomberg: американские реакторы до сих пор получают российский обогащенный уран, несмотря на запрет
Россия в 2025 году оставалась ключевым поставщиком обогащенного урана для коммерческих ядерных реакторов США. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Bloomberg со ссылкой на данные Министерства энергетики США.
За прошлый год российское ядерное топливо обеспечило 20% потребностей американских реакторов, что меньше, чем в 2023 году, когда доля составляла почти 27%. Поставки продолжались, несмотря на запрет на импорт обогащенного урана из России, который вступил в силу в августе 2024 года.
Закон позволяет Министерству энергетики выдавать разрешения на импорт до 2028 года, если нет альтернативных источников или если поставки отвечают национальным интересам. Среди компаний, получивших разрешения, - Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.
В то же время часть американских компаний считает импорт российского топлива необходимым для стабильной работы реакторов.
За цією програмою зброєвий ізотоп уран-235 (збагачений до 90%) зі списаних ядерних боєголовок перероблявся в низькозбагачений уран (5%), що використовувався для виробництва палива для американських атомних електростанцій.
Практично всі ядерні реактори США брали участь у цій програмі. Програма забезпечувала близько однієї третини послуг із збагачення, необхідних для виготовлення палива для ядерних реакторів США, до 10% виробленої в США електроенергії припадало на «Мегатони в мегавати». Конверсія та розбавлення високозбагаченого урану проводилися в Росії, після чого паливо направлялося в Кентуккі.
Всього було перероблено 20 тис. боєголовок. «Мегатони в мегавати» завершилася в 2013 році.
Навіть після завершення програми «Росатом» підписав з американськими закупівельниками новий контракт на постачання комерційного палива.
Більша частка з Казахстану та Канади - 25% і 27%.
