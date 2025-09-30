Bloomberg: американские реакторы до сих пор получают российский обогащенный уран, несмотря на запрет

Россия в 2025 году оставалась ключевым поставщиком обогащенного урана для коммерческих ядерных реакторов США. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Bloomberg со ссылкой на данные Министерства энергетики США.

За прошлый год российское ядерное топливо обеспечило 20% потребностей американских реакторов, что меньше, чем в 2023 году, когда доля составляла почти 27%. Поставки продолжались, несмотря на запрет на импорт обогащенного урана из России, который вступил в силу в августе 2024 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия поможет КНДР искать уран для атомных бомб

Закон позволяет Министерству энергетики выдавать разрешения на импорт до 2028 года, если нет альтернативных источников или если поставки отвечают национальным интересам. Среди компаний, получивших разрешения, - Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

В то же время часть американских компаний считает импорт российского топлива необходимым для стабильной работы реакторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Развитию мировой ядерной энергетики угрожает дефицит урана, - FT

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!