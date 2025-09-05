Розвитку світової ядерної енергетики загрожує дефіцит урану, – FT

Відродження інтересу до атомної енергетики може зіткнутися з браком урану.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої ядерної асоціації, пише Financial Times.

За прогнозом організації, потреби реакторів у ядерному паливі зростуть на третину – до 86 тис. тонн у 2030 році та до 150 тис. тонн у 2040-му. Водночас видобуток на сьогоднішніх шахтах, імовірно, скоротиться вдвічі у 2030-2040 роках через виснаження покладів, що створює "суттєвий розрив" між попитом і пропозицією.

Асоціація закликала забезпечити інвестиції в пошук і залучення нових джерел, а також у відновлення законсервованих і розширення чинних потужностей, аби уникнути дефіциту.

"Оскільки упродовж наступного десятиліття чинні шахти зіткнуться з вичерпанням ресурсів, потреба в новому первинному постачанні урану стає ще гострішою", – зазначено у звіті. Для цього знадобляться "значні геологорозвідувальні роботи, інноваційні методи видобутку, ефективні процедури дозволів і своєчасні інвестиції".

Інтерес до атомної генерації підтримє прагнення урядів зміцнити енергетичну безпеку після кризи, що вибухнула з початком війни в Україні та зменшенням постачання російських енергоносіїв. Водночас великі технологічні компанії розглядають ядерну енергетику як джерело для живлення енергоємних дата-центрів, необхідних для розвитку штучного інтелекту, позиціонуючи його як чистішу альтернативу викопному паливу.

Читайте також: Євросоюз відклав відмову від російських ядерних технологій. Найбільший опір чинять Угорщина та Словаччина

За оцінкою WNA, світова встановлена потужність атомної генерації до 2040 року майже подвоїться – до 746 ГВт, причому значна частина приросту припаде на нові реактори в Китаї та Індії. Але запуск нових уранових родовищ – тривалий процес, який від відкриття до виробництва займає 10-20 років. Звіт також закликає інвестувати у ланцюжок перетворення та збагачення урану, необхідний для виготовлення палива.

Росія залишається великим постачальником послуг зі збагачення – концентрація цього ринку стала проблемою після початку війни. За словами Жака Пейтьє, старшого віце-президента французької Orano, Захід може позбутися залежності від російського збагачення "на початку 2030-х", однак "більшість" нових потужностей, які вводитимуться з 2028 року, вже законтрактовано.

Зауважимо, що в Україні розвідано значні поклади уранових руд, які зосереджені переважно в Кіровоградській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Водночас попри значні запаси, Україна забезпечує лише частину своїх потреб в урані власного видобутку, що робить розробку нових родовищ та підвищення ефективності розробки діючих ключовим завданням для забезпечення енергетичної незалежності.

Раніше повідомлялось, що "Енергоатом" та французька Orano домовилися про збагачення урану для АЕС України до 2040 року.