Росія допоможе КНДР шукати уран для атомних бомб

Найбільший російський геологорозвідувальний холдинг – "Росгеологія" – спільно з Іркутським національним дослідницьким технічним університетом (Росія) запустить програму підвищення кваліфікації для фахівців із Північної Кореї. Курс буде спрямовано підготовку геологів за напрямом твердих корисних копалин.

Про це пише The Moscow Times.

Перший заступник губернатора Іркутської області Роман Колесов зазначив, що участь фахівців КНДР у програмі може зміцнити співпрацю російського регіону із Пхеньяном. У рамках навчання слухачі відвідають об'єкти "Урангеологорозвідки" – найбільшої держкомпанії з пошуку урану.

Інтерес до такого партнерства збігся з останніми повідомленнями щодо розвитку ядерної програми Північної Кореї.

У червні видання Bloomberg із посиланням на супутникові знімки повідомляло про будівництво в Йонбені нового об'єкта, який може бути пов'язаний зі збагаченням урану.

Експерти з ядерної зброї Джеффрі Льюїс і Сем Лейр зазначали, що розміри центральної зали будівлі ідентичні вже діючим об'єктам у Кангсоні, де розміщені центрифуги зі збагачення урану. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі також підтвердив схожість.

Паралельно аналітична служба Конгресу США (CRS) підвищила оцінку ядерного потенціалу Пхеньяну. За даними CRS, Північна Корея має достатньо матеріалів для виробництва до 90 боєголовок, із яких близько 50 вже могли бути зібрані. Для порівняння: у 2023-2024 роках діапазон оцінок становив 20-60 боєголовок.

CRS пов'язує стрімкий прогрес КНДР із технічною допомогою Росії, яка посилилася в обмін на поставки північнокорейського озброєння та військового персоналу для розв'язаної проти повномасштабної України війни. Підтримка за даними розвідки прискорила як випробування, так і розгортання ядерних систем.

Як повідомлялося, в червні минулого року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

У жовтні Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.

У квітні цього року стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України. Північна Корея направила до Росії близько 21 тис. контейнерів зі зброєю і боєприпасами, зокрема 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ. Згідно зі звітом Південнокорейського аналітичного центру "Корейський інститут оборонного аналізу", КНДР надає технічну підтримку російській армії.