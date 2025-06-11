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Новини
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КНДР могла побудувати новий завод для розширення виробництва ядерної зброї

КНДР могла побудувати новий завод для розширення виробництва ядерної зброї

Супутникові знімки, показали, що Північна Корея, ймовірно, побудувала нову будівлю в межах свого головного ядерного комплексу для розширення можливостей країни виробляти ядерну зброю.

Про це пише Bloomberg. 

Як повідомляється нова споруда в Йонбені, приблизно за 100 кілометрів (62 милі) на північ від Пхеньяна, нагадує об'єкт зі збагачення в Кансоні, іншому північнокорейському ядерному об'єкті поблизу столиці.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ стежить за будівництвом нової будівлі в Йонбені, "яка має розміри та характеристики, подібні до заводу зі збагачення в Кансоні".

У вересні Північна Корея опублікувала свої перші фотографії об'єкта зі збагачення урану для атомних бомб, що свідчить про те, що вона більше не бачить потреби приховувати програму, яку заперечувала, коли тодішній президент Джордж Буш вперше висунув це звинувачення у 2002 році.

Лідер країни Кім Чен Ин відвідав лабораторію, яка виробляє ядерні матеріали збройового класу, у січні та заявив, що КНДР повинна зміцнити свій "ядерний щит".

Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що уважно стежить за ядерними об'єктами та діяльністю Північної Кореї у координації зі США та іншими країнами.

Як повідомлялося, в червні минулого року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

У жовтні Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.

У квітні цього року стало відомо, що економіка Північної Кореї отримала понад $20 млрд від участі в повномасштабній війні Росії проти України. Північна Корея направила до Росії близько 21 тис. контейнерів зі зброєю і боєприпасами, зокрема 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ. Згідно зі звітом Південнокорейського аналітичного центру "Корейський інститут оборонного аналізу", КНДР надає технічну підтримку російській армії. 

Автор: 

КНДР (114) МАГАТЕ (198) ядерна зброя (24) Кім Чен Ин (13)


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Теперка разом з рузьгими житимете на узбіччі світу.
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11.06.2025 18:09 Відповісти
Беремо приклад з Пухлястого. Він клав на всіх, робить свою справу і хіхто йому не завадить.
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11.06.2025 18:13 Відповісти
Якби трамп був справжнім президентом, такого б не трапилося.
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11.06.2025 18:26 Відповісти
якби КНДР займалася виробництвом та розробкою ЯЗ, вона б вже давно пішла шляхом срср, тобто до повного занепаду.
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11.06.2025 19:08 Відповісти
Пухляк це ж друг трампа та хороший парень , він послухає рудого та віддасть ядерну зброю. Не турбуйтеся.
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11.06.2025 19:21 Відповісти
Потрібно розробити дрони які б долітали до кндр і почати їх там бомбити, а також послати українські війська до їх південних сусідів щоб при вдалому моменті їх заатакувати та знищити той режим!
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11.06.2025 20:16 Відповісти

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