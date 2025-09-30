Американські реактори досі отримують російський збагачений уран попри заборону, - Bloomberg

Росія у 2025 році залишалася ключовим постачальником збагаченого урану для комерційних ядерних реакторів США. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Bloomberg із посиланням на дані Міністерства енергетики США.

За минулий рік російське ядерне паливо забезпечило 20% потреб американських реакторів, що менше, ніж у 2023 році, коли частка становила майже 27%. Постачання продовжувалися, попри заборону на імпорт збагаченого урану з Росії, яка набула чинності у серпні 2024 року.

Закон дозволяє Міністерству енергетики видавати дозволи на імпорт до 2028 року, якщо немає альтернативних джерел або якщо постачання відповідає національним інтересам. Серед компаній, що отримали дозволи, - Constellation Energy Corp. та Centrus Energy Corp.

Водночас частина американських компаній вважає імпорт російського палива необхідним для стабільної роботи реакторів.

