Американські реактори досі отримують російський збагачений уран попри заборону, - Bloomberg
Росія у 2025 році залишалася ключовим постачальником збагаченого урану для комерційних ядерних реакторів США. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Bloomberg із посиланням на дані Міністерства енергетики США.
За минулий рік російське ядерне паливо забезпечило 20% потреб американських реакторів, що менше, ніж у 2023 році, коли частка становила майже 27%. Постачання продовжувалися, попри заборону на імпорт збагаченого урану з Росії, яка набула чинності у серпні 2024 року.
Закон дозволяє Міністерству енергетики видавати дозволи на імпорт до 2028 року, якщо немає альтернативних джерел або якщо постачання відповідає національним інтересам. Серед компаній, що отримали дозволи, - Constellation Energy Corp. та Centrus Energy Corp.
Водночас частина американських компаній вважає імпорт російського палива необхідним для стабільної роботи реакторів.
За цією програмою зброєвий ізотоп уран-235 (збагачений до 90%) зі списаних ядерних боєголовок перероблявся в низькозбагачений уран (5%), що використовувався для виробництва палива для американських атомних електростанцій.
Практично всі ядерні реактори США брали участь у цій програмі. Програма забезпечувала близько однієї третини послуг із збагачення, необхідних для виготовлення палива для ядерних реакторів США, до 10% виробленої в США електроенергії припадало на «Мегатони в мегавати». Конверсія та розбавлення високозбагаченого урану проводилися в Росії, після чого паливо направлялося в Кентуккі.
Всього було перероблено 20 тис. боєголовок. «Мегатони в мегавати» завершилася в 2013 році.
Навіть після завершення програми «Росатом» підписав з американськими закупівельниками новий контракт на постачання комерційного палива.
Більша частка з Казахстану та Канади - 25% і 27%.
