Трамп про випробування Путіним ядерного "Буревісника": Біля їхніх берегів є наш атомний човен

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Азії відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито успішного випробування ядерної ракети "Буревісник".

Заяву американського лідера транслював канал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Після вихвалянь Путіна Трамп зазначив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік від Росії.

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів", - зауважив Трамп.

На його думку, Путіну слід думати про завершення розв'язаної ним війни проти України, а не про випробування ракет.

Йому слід покласти край війні, війні, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік, ось що йому слід робити замість випробувань ракет", - додав Трамп.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ випробувала ядерну ракету "Буревісник": Герасимов каже, що вона може обходити ПРО.

Також повідомлялося, що Путін готує запас "ядерних" Калібрів.

