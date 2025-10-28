ЗС США - найпотужніші у світі. Ні в кого немає такої зброї, ми виграємо будь-яку війну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп переконаний, що американські збройні сили наразі є найпотужнішими у світі і здатні виграти будь-яку війну.
Про це він сказав, виступаючи перед військовослужбовцями авіаносця ВМС США George Washington, який базується на японській військовій базі Йокосука в сусідній із Токіо префектурі Канагава, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Потужність збройних сил США
"Сполучені Штати благословенні найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у світовій історії. Не існує збройних сил, подібних до наших, навіть близько. Ні в кого немає такої зброї, як у нас, і незабаром вони (ЗС США. - Ред.) стануть ще сильнішими та потужнішими, ніж раніше", - сказав Трамп.
Він окремо відзначив ВМС США, наголосивши, що ніхто не наважиться загрожувати американському флоту, оскільки ні в кого немає кораблів та озброєнь, подібних до тих, що є у Сполучених Штатів.
Участь у війнах
Американський лідер також зауважив, що США хотіли б утриматися від участі у будь-яких війнах, але якщо їм доведеться брати участь у війні, то вони з легкістю її виграють.
Відтепер, якщо ми беремо участь у війні – ми виграємо її так, як ніхто і ніколи не вигравав. Ви ж знаєте, якщо ми вступимо у війну, ми розбомбимо країни. Звичайно, краще не брати участь у війнах, так набагато краще, але якщо ми візьмемо участь – ми переможемо", - заявив Трамп.
Він визнав, що так говорити неполіткоректно, однак, за його словами, відтепер "у всіх питаннях, що стосуються їх захисту, Сполучені Штати не будуть політкоректними".
до того ж бойового досвіду повномасштабної війни кацапські підари вже мають більше, аніж американське військо
пам'ятаю атаку близнюків.
абсолютна безпорадність перед арабськими терористами.
просрана нарко війна у латинській америці.
як з'ясовується, сша абсолютно безсилі проти довготривалої партизанської війни.
Результат був так собі.
Думає і решта є перебільшенням.
Сила не у зброї, а в організаціїній структурі армії, що застосує зброю належним чином.
Алкаш Гегсет там вже "працює"
Киев за три дня! И где его армия? А потаму шта получили пязды.