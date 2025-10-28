УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9778 відвідувачів онлайн
Новини Президент Трамп
1 376 32

ЗС США - найпотужніші у світі. Ні в кого немає такої зброї, ми виграємо будь-яку війну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп переконаний, що американські збройні сили наразі є найпотужнішими у світі і здатні виграти будь-яку війну.

Про це він сказав, виступаючи перед військовослужбовцями авіаносця ВМС США George Washington, який базується на японській військовій базі Йокосука в сусідній із Токіо префектурі Канагава, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Потужність збройних сил США

"Сполучені Штати благословенні найсильнішими та найпотужнішими збройними силами у світовій історії. Не існує збройних сил, подібних до наших, навіть близько. Ні в кого немає такої зброї, як у нас, і незабаром вони (ЗС США. - Ред.) стануть ще сильнішими та потужнішими, ніж раніше", - сказав Трамп.

Він окремо відзначив ВМС США, наголосивши, що ніхто не наважиться загрожувати американському флоту, оскільки ні в кого немає кораблів та озброєнь, подібних до тих, що є у Сполучених Штатів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандисти на шоу Соловйова планують ракетну атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревесник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВIДЕО

Участь у війнах

Американський лідер також зауважив, що США хотіли б утриматися від участі у будь-яких війнах, але якщо їм доведеться брати участь у війні, то вони з легкістю її виграють.

Відтепер, якщо ми беремо участь у війні – ми виграємо її так, як ніхто і ніколи не вигравав. Ви ж знаєте, якщо ми вступимо у війну, ми розбомбимо країни. Звичайно, краще не брати участь у війнах, так набагато краще, але якщо ми візьмемо участь – ми переможемо", - заявив Трамп.

Також читайте: Трамп про зустріч із Кім Чен Ином: "У мене хороші стосунки з ним, я був би радий його побачити"

Він визнав, що так говорити неполіткоректно, однак, за його словами, відтепер "у всіх питаннях, що стосуються їх захисту, Сполучені Штати не будуть політкоректними".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

армія (3800) війна (1521) США (24650) Трамп Дональд (7533)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Тільки здається, що цей Найпотужніший розвалить штати і без зброї, як і наш Найвеличніший Україну...
показати весь коментар
28.10.2025 12:31 Відповісти
+4
є гарний шанс продемонструвати потужність війська США на "другій" армії світу
до того ж бойового досвіду повномасштабної війни кацапські підари вже мають більше, аніж американське військо
показати весь коментар
28.10.2025 12:31 Відповісти
+3
ще у одного загострення....до чого призводить дружба с маразматичними енурезниками з чемоданчиками
показати весь коментар
28.10.2025 12:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крім інформаційно-психологічної.
показати весь коментар
28.10.2025 12:29 Відповісти
їхній ЗЄлєнський

.
показати весь коментар
28.10.2025 12:30 Відповісти
Тільки здається, що цей Найпотужніший розвалить штати і без зброї, як і наш Найвеличніший Україну...
показати весь коментар
28.10.2025 12:31 Відповісти
є гарний шанс продемонструвати потужність війська США на "другій" армії світу
до того ж бойового досвіду повномасштабної війни кацапські підари вже мають більше, аніж американське військо
показати весь коментар
28.10.2025 12:31 Відповісти
Дурень думкою багатіє
показати весь коментар
28.10.2025 12:31 Відповісти
Ну якшо Зоряна Брама то документалка то так - але тоді і Древні якби є а це не найс ( а це кабзда повна ) .
показати весь коментар
28.10.2025 12:33 Відповісти
ще у одного загострення....до чого призводить дружба с маразматичними енурезниками з чемоданчиками
показати весь коментар
28.10.2025 12:34 Відповісти
проти дрона нема прийома
показати весь коментар
28.10.2025 12:35 Відповісти
Розкажи цю байку вєтнамцям
показати весь коментар
28.10.2025 12:37 Відповісти
А будеш рашка на клямку сцяти
показати весь коментар
28.10.2025 12:39 Відповісти
Дід вирішив помірятися причандалами з китайським колегою, нічого цікавого...
показати весь коментар
28.10.2025 12:39 Відповісти
мені особливо сподобалися війни у в'єтнамі. афганістані.....
пам'ятаю атаку близнюків.
абсолютна безпорадність перед арабськими терористами.
просрана нарко війна у латинській америці.
як з'ясовується, сша абсолютно безсилі проти довготривалої партизанської війни.
показати весь коментар
28.10.2025 12:40 Відповісти
так кацапи тоже говорили, але трошка шось пішло не так....
показати весь коментар
28.10.2025 12:45 Відповісти
Good morning Vietnam...
показати весь коментар
28.10.2025 12:46 Відповісти
Да..щось з макитрую у чубатого, найкращі воїни намагаються запобігти війні та вирішити все бкз пострілов, ця дурна макитра каже, що воно всіх здалає у війні..що собі американці наобирали
показати весь коментар
28.10.2025 12:47 Відповісти
...тільки язиком
показати весь коментар
28.10.2025 12:50 Відповісти
Може проти арабів, які тікають після першого прильоту. Але американська армія ніколи не бачила совкову дичину. Коли тільки смерть змушує віддати брудну нору, яку вони називають "позицією". А вбити їх дуже непросто. Крім того самі американці не звикли вмирати на війні. Це буде шоком.
показати весь коментар
28.10.2025 12:53 Відповісти
Виграти війну зовсім не те саме, що виграти вибори, у гольф чи в карти
показати весь коментар
28.10.2025 13:02 Відповісти
Та да, "вигравали" в Кореї, В'єтнамі, Афганістані а в другу світову брали крихітні острови а потім в Європі були Арденни з оточенням німцями найкращої 101-ї дивізії армії США. А в першу теж перемогли, втрати 110 тисяч, половина від "іспанки".
показати весь коментар
28.10.2025 13:03 Відповісти
А как драпали из Афгана ?
показати весь коментар
28.10.2025 13:06 Відповісти
В Афгані воювали "за стандартами НАТО". Тобто не дай Бог хтось помре. Через це американці та НАТО 20 років сиділи у базах. Афганці самі воювали із талібами. Ситуацію якось рятували ПВК, але війни ряженими півнями не виграти.
показати весь коментар
28.10.2025 13:16 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2025 13:08 Відповісти
виграють війну "з легкістю " - це як? без втрат? не похоронять жодного свого солдата? чи це не важливо для "иліт"?
показати весь коментар
28.10.2025 13:17 Відповісти
наша бабушка ровесница трампа. и у неё такие же забубоны, как и у донни. один в один. но ведь она не руководит большой страной, стоит на учете у психиатра, сидит дома и ни на что не влияет, кроме своих детей и внуков
показати весь коментар
28.10.2025 13:18 Відповісти
Трампуша не розуміє, що "результативність" зброї не в її наявності, а в "рішучісті її застосування"...
показати весь коментар
28.10.2025 13:22 Відповісти
не кажіть рудій мавпі про "перемогу" в Афганістані
показати весь коментар
28.10.2025 13:23 Відповісти
Здається жоден президент США стільки не нагадив іміджу своєї країни, як Трамп, та й ще за такий короткий час і так безмежно вихваляючи себе.
показати весь коментар
28.10.2025 13:33 Відповісти
Імідж це піар-фантом. У Заходу він величезний як галактичний Діснейленд. Якщо щось справді гарне, ніякий дурень не може це зіпсувати.
показати весь коментар
28.10.2025 13:44 Відповісти
Ага, колись випусти 100 з гаком Томагавків по літвищах у Сирії.
Результат був так собі.
Думає і решта є перебільшенням.
Сила не у зброї, а в організаціїній структурі армії, що застосує зброю належним чином.
Алкаш Гегсет там вже "працює"
показати весь коментар
28.10.2025 13:34 Відповісти
Один поц тоже утверждал, что его армия вторая в мире.
Киев за три дня! И где его армия? А потаму шта получили пязды.
показати весь коментар
28.10.2025 14:02 Відповісти
 
 