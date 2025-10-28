Пропагандисти на шоу Соловйова планують ракетну атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревесник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти у студії шоу Соловйова на росТВ обговорюють перспективу переговорів, пропозиції Дональда Трампа щодо зупинення війни та погрожують світу ракетними атаками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу путіністи визначали у який спосіб будуть атакувати європейські та американські міста. Зокрема, по Лондону і Парижу пропагандисти планують ударити "Орєшніком", а по Вашингтону, Чикаго та Сіетлу - "Буревісником".
Топ коментарі
Поділля16
показати весь коментар28.10.2025 11:36 Відповісти Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар28.10.2025 11:39 Відповісти Посилання
vasko moses
показати весь коментар28.10.2025 11:39 Відповісти Посилання
У них там діти, включаючи Соловйова - НІФІГА ВОНИ НЕ ЗРОБЛЯТЬ.
Їх умова проста - "дайте нам пограбити Україну а то своє ми уже розграбили"
У Солов"йова можуть пальцем на карті "поражать" що-завгодно... Але коли атомні ракетоносці НАТО стоять коло територіальних вод Росії, в районі Мурманська - погрожувать "Орєшніками" та "Бурєвестніками", дуже небезпечно... Поки ті "Орєшніки летітимуть, Москва вже горітиме... ("Бурєвєстнік" - ДОЗВУКОВА ракета... Вона через Атлантику, чи через полюс, кілька годин шкребтиме...)
Збивається, як звичайна КР.
То лякати "бурєвєстнік" може хіба що екологічною катастрофою.
який бурєвєстнік? який арєшнік? - чистий пропагандонський звіздьож
Збіговисько довбнів...