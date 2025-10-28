УКР
1 538 31

Пропагандисти на шоу Соловйова планують ракетну атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревесник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти у студії шоу Соловйова на росТВ обговорюють перспективу переговорів, пропозиції Дональда Трампа щодо зупинення війни та погрожують світу ракетними атаками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу путіністи визначали у який спосіб будуть атакувати європейські та американські міста. Зокрема, по Лондону і Парижу пропагандисти планують ударити "Орєшніком", а по Вашингтону, Чикаго та Сіетлу - "Буревісником".

+4
Дурень думкою багатіє. Постійна зброя мокшандії - лякати Захід нападаом. Та ніхто вас кацапи вже не боїться. Ви нападаєте на слабких і тих, хто вас боїться, а тільки згадки про НАТО та США ви валите повні штанішки.
показати весь коментар
28.10.2025 11:36 Відповісти
+4
У американців прислів"я є: "Живучи в скляному домі, не кидайся камінням в сусідів... "
У Солов"йова можуть пальцем на карті "поражать" що-завгодно... Але коли атомні ракетоносці НАТО стоять коло територіальних вод Росії, в районі Мурманська - погрожувать "Орєшніками" та "Бурєвестніками", дуже небезпечно... Поки ті "Орєшніки летітимуть, Москва вже горітиме... ("Бурєвєстнік" - ДОЗВУКОВА ракета... Вона через Атлантику, чи через полюс, кілька годин шкребтиме...)
показати весь коментар
28.10.2025 11:39 Відповісти
+4
главное чтоб сынка в лондоне успел предупредить что вовремя хер с задницы своей от лондонского араба успел достать и успел в метро спуститься))))***** клоуны,пластинка уже заезжанная

показати весь коментар
28.10.2025 11:39 Відповісти
Коментувати
То шо їм мішає?
показати весь коментар
28.10.2025 11:35 Відповісти
Ну,конкретно мерзоті та покидьку шапірі мішає його дірявий ********,який мешкає в Лондоні.
показати весь коментар
28.10.2025 11:38 Відповісти
главконяка гарантувала для нато без нападів,чи у цих лаптів методички різні???
показати весь коментар
28.10.2025 11:35 Відповісти
Ви ше там пописдіть, то як влупимо фламінгою по Ямантау, тільки лапті порозлітаються.
показати весь коментар
28.10.2025 11:36 Відповісти
Для Кирила Буданова такі цілі неважливі. Хоча розпалювачі ненависті -це один з основних механізмів війни. Аналітика звісно в ГУР 100500 рівня.
показати весь коментар
28.10.2025 11:36 Відповісти
дешеві ************* понти крємлядських блазнів
показати весь коментар
28.10.2025 11:37 Відповісти
Це ВСЕ КНДР - не більше.
У них там діти, включаючи Соловйова - НІФІГА ВОНИ НЕ ЗРОБЛЯТЬ.

Їх умова проста - "дайте нам пограбити Україну а то своє ми уже розграбили"
показати весь коментар
28.10.2025 11:37 Відповісти
У американців прислів"я є: "Живучи в скляному домі, не кидайся камінням в сусідів... "
У Солов"йова можуть пальцем на карті "поражать" що-завгодно... Але коли атомні ракетоносці НАТО стоять коло територіальних вод Росії, в районі Мурманська - погрожувать "Орєшніками" та "Бурєвестніками", дуже небезпечно... Поки ті "Орєшніки летітимуть, Москва вже горітиме... ("Бурєвєстнік" - ДОЗВУКОВА ракета... Вона через Атлантику, чи через полюс, кілька годин шкребтиме...)
показати весь коментар
28.10.2025 11:39 Відповісти
Якщо вона дозвукова, про яку "невразливість до ПРО" взагалі мова йде?
Збивається, як звичайна КР.
показати весь коментар
28.10.2025 11:43 Відповісти
"Невразливості вони думають досягнуть за рахунок аеродинамічного польоту - за їх словами, ракета здатна летіть на висоті не вище 25 м. Правда, забули про інше - у неї радіоактивний "вихлоп" такий, що на півЧорнобиля стане...
показати весь коментар
28.10.2025 12:02 Відповісти
Американські "Томагавки" так само можуть, і навіть краще.
То лякати "бурєвєстнік" може хіба що екологічною катастрофою.
показати весь коментар
28.10.2025 12:04 Відповісти
у т.ч. для території, з якої її шпуляють
показати весь коментар
28.10.2025 12:07 Відповісти
Думаю, там розгонні двигуни працюють декілька кілометрів. Так що якщо від самого кордону, або з моря - то нічого.
показати весь коментар
28.10.2025 12:08 Відповісти
збити здатна навіть мвг з кулемету
показати весь коментар
28.10.2025 12:06 Відповісти
син шапіри постійний завсегдатай лондонських гей-клубів із своїм чоловіком/дружиною
який бурєвєстнік? який арєшнік? - чистий пропагандонський звіздьож
показати весь коментар
28.10.2025 11:44 Відповісти
Я "в курсі"... У нього навіть кличка є своя, в тих клубах...
показати весь коментар
28.10.2025 11:58 Відповісти
от цікаво, чи він свого татка-підара водив по цих клубах
показати весь коментар
28.10.2025 12:01 Відповісти
Не знаю... Читав, якось, в Інтернет - в Москві гей-клубів, і підарасів більше, ніж у всій Британії...
показати весь коментар
28.10.2025 12:06 Відповісти
це спосіб життя кацапа - бути підаром по життю та глибоко в душі
показати весь коментар
28.10.2025 12:08 Відповісти
А коричневу хмару до себе в труси пустить.
показати весь коментар
28.10.2025 11:41 Відповісти
Намаються дрочити в'яле вЯлічіє.
показати весь коментар
28.10.2025 11:42 Відповісти
вже давно потрібно цих пропогандонів на самокатах покатати
показати весь коментар
28.10.2025 11:44 Відповісти
А гіперзвукову лайнометальну машину сконструювати і весь світ лайном забризгати не пробували?
показати весь коментар
28.10.2025 11:49 Відповісти
Уже скоро эти разговоры выслушают сначала в Гааге, а чуть позже в психлечебнице.
показати весь коментар
28.10.2025 11:53 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2025 11:55 Відповісти
На ху...лостане зібрали усіх дебілів в клубі недоносок солов'я з сімейства півнячих. Ці маразматики думають, що вони підтримують ху...ла, а вони ще більше опускають його. А ху....ста перетворюється на яму для відходів
показати весь коментар
28.10.2025 12:04 Відповісти
Покажіть це Трампу і Дівесу з Рубіо. Є в нас дипломати, емігранти в США? Наче є, а наче і немає.
показати весь коментар
28.10.2025 12:05 Відповісти
У Росії немає наміру нападати на якусь країну НАТО, Москва готова закріпити це в гарантіях безпеки", - цитують російські пропагандисти міністра. Джерело: https://censor.net/ua/n3582033
Збіговисько довбнів...
показати весь коментар
28.10.2025 12:06 Відповісти
фільма передивитися під назвою "Будинок з динаміту" і в них нові ідеї з'явилися. А чому кажуть, що прилетіло по Києву не від нас, бо їм страшно, бо розуміють наслідки, що навіть за приліт по Києву, їх бурятоносника нового, вони отримають жорсткої пісюліни.
показати весь коментар
28.10.2025 12:07 Відповісти
 
 