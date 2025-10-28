Пропагандисти на шоу Соловйова планують ракетну атаку: "Орешник" - на Лондон и Париж, "Буревесник" - на Вашингтон, Чикаго и Сиэтл". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти у студії шоу Соловйова на росТВ обговорюють перспективу переговорів, пропозиції Дональда Трампа щодо зупинення війни та погрожують світу ракетними атаками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу путіністи визначали у який спосіб будуть атакувати європейські та американські міста. Зокрема, по Лондону і Парижу пропагандисти планують ударити "Орєшніком", а по Вашингтону, Чикаго та Сіетлу - "Буревісником".

