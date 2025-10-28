Зеленський про удари "Фламінго" та "Рута": Цьогоріч маємо спробувати не по одній-три, а серйозно
Президент Володимир Зеленський заявив про перші результати застосування нових українських систем озброєння.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.
Фламінго та Рута
"Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування", - сказав він.
За словами президента, наразі Україна працює над переходом до більш масового використання цих систем та "серйозних" спроб вже у 2025 році.
"Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося", - наголосив Зеленський.
Результати застосування
Президент зазначив, що перші використання для ударів цих ракет та дронів вже довели свою ефективність
"Вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", - додав він.
