Зеленський про удари "Фламінго" та "Рута": Цьогоріч маємо спробувати не по одній-три, а серйозно

Зеленський прокоментував удари ракетою Фламінго

Президент Володимир Зеленський заявив про перші результати застосування нових українських систем озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.

Фламінго та Рута

"Фламінго" – було бойове застосування. "Рута" – було бойове застосування", - сказав він.

За словами президента, наразі Україна працює над переходом до більш масового використання цих систем та "серйозних" спроб вже у 2025 році.

"Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося", - наголосив Зеленський.

Результати застосування

Президент зазначив, що перші використання для ударів цих ракет та дронів вже довели свою ефективність

"Вже неодноразові наші використання показали, що може бути дієвий результат", - додав він.

Топ коментарі
+7
28.10.2025 10:58
+5
шашлики та золоті унітази стануть на заваді
28.10.2025 10:59
+4
Поки це все бла-бла-бла, як на сцені 95 кварталу.
28.10.2025 11:04
28.10.2025 10:58
шашлики та золоті унітази стануть на заваді
28.10.2025 10:59
Сцена!
Рояль!
І багато - багато клавіш..... Чорних і білих!
28.10.2025 11:00
Без єрмака тут діла не буде. Бо хто ж буде розтягувати йому його фламінго, щоб дотягтися до клавіш?
28.10.2025 11:06
Поки це все бла-бла-бла, як на сцені 95 кварталу.
28.10.2025 11:04
Зрозуміло. Не по дві, не по три - а всі чотири! (головне щоб стартанули й далі ніхто не бачив)
28.10.2025 11:04
Хіба що ******* гроші .. «ще більш серйозно»
28.10.2025 11:09
Просто зробіть це. А ******* будете після війни.
28.10.2025 11:39
Роблять що вміють і можуть. Брешуть та крадуть. Це така генетична особливість - не мати сорому обікрасти гоя.
28.10.2025 11:50
Хто "Фламінго" розробив
Та кацапа нею бив?
Звісно Міндіч і Гундос
І Єрмак, що Зелін Бос!
28.10.2025 11:45
Є "Фламінго", "Паляниця"
"Нептун" - довга блискавиця.
Є ще "Рути" та "Трембіти"...
Може досить вже *******.
Бо реально - то немає,
Це Гундос звичайно знає.
Все краде, не має міри,
В ЄС немає вже довіри!
28.10.2025 11:47
Запросто!
Якщо виробником ракет володіє обслуга Зе, а кількість вироблених ракет-військова таємниця, то скільки найвеличніший скаже, стільки і "було запущено"!
Дані про влучання, як водиться, "уточнюються", а гроші на вироблені ракети списуються!
Картіна маслом!
28.10.2025 12:01
Настав час *********.
Бо досі ми лише підпьоздували.
28.10.2025 12:03
 
 