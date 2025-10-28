Зеленский об ударах "Фламинго" и "Рута": В этом году мы должны попробовать не по одной-трем, а серьезно
Президент Владимир Зеленский заявил о первых результатах применения новых украинских систем вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.
Фламинго и Рута
"Фламинго" - было боевое применение. "Рута" - было боевое применение", - сказал он.
По словам президента, сейчас Украина работает над переходом к более массовому использованию этих систем и "серьезных" попыток уже в 2025 году.
"Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся", - подчеркнул Зеленский.
Результаты применения
Президент отметил, что первые использования для ударов этих ракет и дронов уже доказали свою эффективность
"Уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат", - добавил он.
