РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9408 посетителей онлайн
Новости Оружие Украины
1 526 9

Зеленский об ударах "Фламинго" и "Рута": В этом году мы должны попробовать не по одной-трем, а серьезно

Зеленский прокомментировал удары ракетой Фламинго

Президент Владимир Зеленский заявил о первых результатах применения новых украинских систем вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Фламинго и Рута

"Фламинго" - было боевое применение. "Рута" - было боевое применение", - сказал он.

Также читайте: Зеленский: Бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска

По словам президента, сейчас Украина работает над переходом к более массовому использованию этих систем и "серьезных" попыток уже в 2025 году.

"Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Решение о лишении Труханова гражданства - не политический шаг

Результаты применения

Президент отметил, что первые использования для ударов этих ракет и дронов уже доказали свою эффективность

"Уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат", - добавил он.

Читайте: Кастинговое агентство Зеленского получило 10% оборонного бюджета Украины, - NYT

Автор: 

Зеленский Владимир (22416) ракеты (3780) дроны (5234) ракета Фламинго (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.10.2025 10:58 Ответить
шашлики та золоті унітази стануть на заваді
показать весь комментарий
28.10.2025 10:59 Ответить
Сцена!
Рояль!
І багато - багато клавіш..... Чорних і білих!
показать весь комментарий
28.10.2025 11:00 Ответить
Без єрмака тут діла не буде. Бо хто ж буде розтягувати йому його фламінго, щоб дотягтися до клавіш?
показать весь комментарий
28.10.2025 11:06 Ответить
Поки це все бла-бла-бла, як на сцені 95 кварталу.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:04 Ответить
Зрозуміло. Не по дві, не по три - а всі чотири! (головне щоб стартанули й далі ніхто не бачив)
показать весь комментарий
28.10.2025 11:04 Ответить
Хіба що ******* гроші .. «ще більш серйозно»
показать весь комментарий
28.10.2025 11:09 Ответить
Просто зробіть це. А ******* будете після війни.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:39 Ответить
Хто "Фламінго" розробив
Та кацапа нею бив?
Звісно Міндіч і Гундос
І Єрмак, що Зелін Бос!
показать весь комментарий
28.10.2025 11:45 Ответить
 
 