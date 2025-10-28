Зеленський: Рішення про позбавлення Труханова громадянства - не політичний крок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова не має політичного підтексту.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами президента, Служба безпеки України підтвердила, що Труханов має російський паспорт. Тому, наголосив Зеленський, рішення ухвалено відповідно до закону, а не з політичних мотивів.

"Я маю бути впевненим, що влада в Одесі справді захищатиме місто", - зазначив глава держави.

Що передувало?

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

