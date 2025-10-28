УКР
Зеленський: Рішення про позбавлення Труханова громадянства - не політичний крок

Зеленський про удари по російських НПЗ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова не має політичного підтексту.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами президента, Служба безпеки України підтвердила, що Труханов має російський паспорт. Тому, наголосив Зеленський, рішення ухвалено відповідно до закону, а не з політичних мотивів.

"Я маю бути впевненим, що влада в Одесі справді захищатиме місто", - зазначив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ризик угоди Трампа та Путіна без України: Хто сказав, що ми погодимось?

Що передувало?

Нагадаємо, петиція про припинення громадянства України Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, вже набрала понад 28 тисяч голосів - більше, ніж необхідно для розгляду главою держави.

Раніше Труханов заявив, що його позбавлять паспорта України.

Мер Одеси стверджує, що не має російського громадянства та ніколи його не мав. Це нібито підтверджується низкою документів.

Згодом Служба безпеки України підтвердила, що меру Одеси Геннадію Труханову припинили громадянство України через наявність у нього дійсного російського закордонного паспорта та опублікувала копії відповідних документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська

15 жовтня 2025 року Зеленський схвалив створення Одеської МВА та призначив Лисака її начальником.

Труханов планує звернутися до юристів у США, щоб вони допомогли офіційно з’ясувати, чи має він російське громадянство.

Лідер міжнародної групи розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російський паспорт, на підставі якого мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

+6
Звичайно не політичний. Економічний. Прибрати до рук усе, що там ще було не в руках. Яка політика? Ну і електоральний. Контролювати усе на наступний виборах, які колись, можливо будуть.
показати весь коментар
28.10.2025 10:46 Відповісти
+6
Конституция и законы? Нет, никогда этого не слышал.
показати весь коментар
28.10.2025 10:49 Відповісти
+5
А чому саме зараз, не хочеш розповісти? Більше шести років ти цього не помічав, як і вся СБУ. То давайте звільнимо к бісу некомпетентних сбу-шників, і тебе гамузом.
показати весь коментар
28.10.2025 10:47 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения

https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

начебто і правильно зробив, але ж.....
конституція, закони?
хочааааа...
притула наш президент!!!!
показати весь коментар
28.10.2025 10:43 Відповісти
Притула? Не,смішіть,йожика.
показати весь коментар
28.10.2025 11:36 Відповісти
Конституция и законы? Нет, никогда этого не слышал.
показати весь коментар
28.10.2025 10:49 Відповісти
Конституція на паузі.Це продовжується з 2019 року з розпуску ВР.
Ви зробили це разом,очумєлая отара 73%!
показати весь коментар
28.10.2025 10:52 Відповісти
Хто б тебе вже позбавив громадянства...
показати весь коментар
28.10.2025 10:58 Відповісти
Як би було зроблено законно, то не довелось би зараз розповідати казки!
показати весь коментар
28.10.2025 11:00 Відповісти
Якщо не окупація, то комбінація. Ротшильди.
показати весь коментар
28.10.2025 11:10 Відповісти
Кедмі - спікер ротшильдо-хозарського контура. Контур проходить через московські, українські і іноземні спецслужби і держапарати.
показати весь коментар
28.10.2025 11:18 Відповісти
"Виключно гроші"?
показати весь коментар
28.10.2025 11:17 Відповісти
 
 