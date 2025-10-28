УКР
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
1 541 29

Зеленський про ризик угоди Трампа та Путіна без України: Хто сказав, що ми погодимось?

Домовленість про Україну без України. Що каже Зеленський?

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодні домовленості щодо України не можуть бути без врахування позиції Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами.

Можливість зустрічі з Путіним

Зеленський сумнівається, що Путіна захоче із ним зустрічатися, оскільки диктатору домовленість між Росією та Україною не потрібна.

За словами президента, для нього не важливий формат, у якому закінчувати війну. Головне - щоб це не робили без України.

Рішення щодо України

Він припускає можливість варіанту, коли Трамп спочатку зустрічається із Путіним, а потім із ним, щоб узгодити позиції сторін.

Проте в жодному разі лідер США та диктатор РФ не повинні домовлятися про Україну у неї за спиною.

Зеленський нагадав, що Дональд Трамп вже й так дав Путіну "політичні паси", а той відповів на них чистою брехнею:

Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно

Президент зазначив, що Трампу потрібен успіх в Україні.

"Якщо в Америки успіх, значить ми можемо дуже швидко ухвалити рішення щодо відновлення нашої держави, і знайдеться все для цього відновлення. Я точно отримував сигнали від американської сторони. Для нас це важливо знати і розуміти", - підсумував він.

Зеленський Володимир (25981) путін володимир (25036) Трамп Дональд (7533)
Топ коментарі
+6
А хто сказав про 3000 ракет?
показати весь коментар
28.10.2025 10:29 Відповісти
+6
Як заважди на словах патріот, а дії говорять, що відвенртий ворог і брехун. Довіри до його слів немає від слова зовсім.
показати весь коментар
28.10.2025 10:34 Відповісти
+4
Ты уже слишком сильно заврался, ублюдок. Уже нарассказывал и про гарантии безопасности и про невозможность подписания ресурсного договора без гарантий от США. И подписал молча, даже не пикнув. Навыбирали нам идиоты горя.
показати весь коментар
28.10.2025 10:37 Відповісти
А хто сказав про 3000 ракет?
показати весь коментар
28.10.2025 10:29 Відповісти
А голобородько хоч раз за своє життя казав правду? Сумніваюся.
показати весь коментар
28.10.2025 10:33 Відповісти
Зєлєнскій. Але ж президентом вибрали Голобородьку!!! 🤢
показати весь коментар
28.10.2025 10:37 Відповісти
Ну як завжди.

А тим часом
Взято з фб

"За три дні спецпредставник Дмітрієв зустрівся з представниками сімох нафтогазових корпорацій США та з більше ніж 50 представниками їхнього великого бізнесу. На них він презентував переваги ведення бізнесу американськими корпораціями на території рф, пільги у випадку заходу (повернення) тих на російський ринок, та наполегливо просував наратив про пряму провину Європи та України у тому, що вони через війну втрачають гроші.

Дмітрієв мав зустрічи з конгресменами та сенаторами США з обох партій, не тільки республіканської, переважно з MAGA, зокрема з Марджорі Грін та Вікторією Спартц. На зустрічах він намагався переконати тих максимально перешкоджати спробам прийняття Конгресом антиросійських законопроєктів. Він домовився про майбутню зустріч делегацій Конгресу та госдуми рф.

Що цьому протиставила до цього українська дипломатія на парламентському фронті під час візиту до США президента, прем'єра з міністрами, представників ОПУ та секретаря РНБО при повному сприянні зустрічам з конгресменами американської сторони?

Протиставила зустіч Умерова та Єрмака з конгресменами та сенаторами. На ній обидва представника України здійснили черговий церемоніальний ритуал:

а). Заявляли про необхідність сприяння конгресменами підсиленню санкційного тиску на рф, який може здійснити президент США.

б). Просили сприяти процесу постачання та розширення номенклатури постачань американської зброї в Україну.

За великим рахунком - все. Конгресмени після зустрічі висловлювали здивування чисто формальним підходом Умерова та Єрмака до такої зустрічі, відсутністю "ретельно прорахованої позиції українців по багатьох питаннях", зокрема у питанні щодо необхідності розширення міжпарламентських контактів. Єрмак та Умеров фактично проігнорували обговорення та відбулися загальними фразами у відповідь на пропозицію американської сторони створити між двома країнами постійно діючий орган міжпарламентської співпраці.

Конгресмени - демократи у приватних розмовах висловили обурення фактичним нерозумінням представниками України важливості співпраці з законодавчою владою США та бажанням влади України вести повноцінний діалог виключно з адміністрацією Білого дому."

Взято з фб
показати весь коментар
28.10.2025 10:32 Відповісти
Спарц?? Вона хоч плюнула йому у мордяку?
показати весь коментар
28.10.2025 10:34 Відповісти
Про яке "розширення міжпарламентських контактів" може йти мова, коли ці бариги на українській крові бояться когось відправити на переговори замість себе? Ці двоє - вороги України, і це очевидно.
показати весь коментар
28.10.2025 10:38 Відповісти
і про що цей підарський гімновкид?
особливо про надзвичайно впливових Марджорі Грін та Вікторією Спартц.
можна відправити безуглу та богуцьку на зустріч з дмітрієвим....
показати весь коментар
28.10.2025 10:39 Відповісти
це не підарський а з найпатріотічнішого укрфб каналу
показати весь коментар
28.10.2025 10:43 Відповісти
Можно подумать наши идиоты не перепечатывают рашенские вбросы. Можно подумать это в первый раз.
показати весь коментар
28.10.2025 10:47 Відповісти
там все по ділу. І все так і є-відсутність парламентської взаємодії шляхом її блокування. у нас же все тільки як вирішив великий потужний кормчий.
показати весь коментар
28.10.2025 10:55 Відповісти
У нас и дипломатии сейчас совсем нет, угроблена Зеленским и Ермаком. Но это никак не подтверждает необходимость перепечатывать вбросы от УП, которую уже не раз ловили на нечистоплотности.
показати весь коментар
28.10.2025 10:59 Відповісти
БАНДЕРОВЕЦ кстати, такая же помойная яма если что.
показати весь коментар
28.10.2025 11:01 Відповісти
І як цей канал називається? Дайте посилання на цю статтю
показати весь коментар
28.10.2025 11:01 Відповісти
Это было и на УП и у БАНДЕРОВЦА НА СЛУЖБЕ. Особенно последний источник ну оочень авторитетный
показати весь коментар
28.10.2025 11:03 Відповісти
Це не приніжує того факта шо так все і є. Просрані всі полімери щодо парламентські взаємодії. Хтоб б це не писав. Навіть тут у блогах таке не однарозово було як і фактаж чого так йдуть справи.
показати весь коментар
28.10.2025 11:06 Відповісти
Ага, я еще хорошо помню как три года года назад всякие малахольные с упоением перепечатывали про "план Анаконда" от этого и подобных авторитетов
показати весь коментар
28.10.2025 11:15 Відповісти
"Бандерівець на службі Держдепу"
показати весь коментар
28.10.2025 11:04 Відповісти
Тобто вони шо хочуть чуже майно американцям запропонувати - бо то вже китайські родовища .
показати весь коментар
28.10.2025 10:42 Відповісти
хто в загалі про щось питає зе!поца?
у цієї звізди бидло марафону.
хоча, кміс нам сцить у вуха що 60%....
показати весь коментар
28.10.2025 10:34 Відповісти
Як заважди на словах патріот, а дії говорять, що відвенртий ворог і брехун. Довіри до його слів немає від слова зовсім.
показати весь коментар
28.10.2025 10:34 Відповісти
Всі його вчинки спрямовані на саботаж оборони.
показати весь коментар
28.10.2025 10:42 Відповісти
А яка у тебе суб'єктність і якими ресурсами вона підкріплена, щоб ти не погодився, фраєр?
показати весь коментар
28.10.2025 10:35 Відповісти
Там уже статейка "случайно" появилась в NYT. Чтобы был послушным мальчиком и не сильно артачился. Все как и перед подписанием ресурсного договора с Америкой.
показати весь коментар
28.10.2025 10:44 Відповісти
Ты уже слишком сильно заврался, ублюдок. Уже нарассказывал и про гарантии безопасности и про невозможность подписания ресурсного договора без гарантий от США. И подписал молча, даже не пикнув. Навыбирали нам идиоты горя.
показати весь коментар
28.10.2025 10:37 Відповісти
😢
показати весь коментар
28.10.2025 10:51 Відповісти
А погодитись відати 20% території це прийнятно ?
показати весь коментар
28.10.2025 10:40 Відповісти
Великі дяді порішають і без України, а це буде скавучати мовби він і є Україна, смішне яке...
показати весь коментар
28.10.2025 10:51 Відповісти
А як по іншому на 11 років залишатися в кріслі президента?
Пуйло явно не справляється з перетравлювнням України в хворому шлунку расеї, яка страждає не тільки відсутність людяності, а і на гостре отруєння організму і відмову нирок.
показати весь коментар
28.10.2025 10:55 Відповісти
***** вимагає часу на повне руйнування України.
11 років
показати весь коментар
28.10.2025 10:57 Відповісти
 
 