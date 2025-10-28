Зеленський про ризик угоди Трампа та Путіна без України: Хто сказав, що ми погодимось?

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодні домовленості щодо України не можуть бути без врахування позиції Києва.

Можливість зустрічі з Путіним

Зеленський сумнівається, що Путіна захоче із ним зустрічатися, оскільки диктатору домовленість між Росією та Україною не потрібна.

За словами президента, для нього не важливий формат, у якому закінчувати війну. Головне - щоб це не робили без України.

Рішення щодо України

Він припускає можливість варіанту, коли Трамп спочатку зустрічається із Путіним, а потім із ним, щоб узгодити позиції сторін.

Проте в жодному разі лідер США та диктатор РФ не повинні домовлятися про Україну у неї за спиною.

Зеленський нагадав, що Дональд Трамп вже й так дав Путіну "політичні паси", а той відповів на них чистою брехнею:

Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно

Президент зазначив, що Трампу потрібен успіх в Україні.

"Якщо в Америки успіх, значить ми можемо дуже швидко ухвалити рішення щодо відновлення нашої держави, і знайдеться все для цього відновлення. Я точно отримував сигнали від американської сторони. Для нас це важливо знати і розуміти", - підсумував він.

