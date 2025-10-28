Зеленський про ризик угоди Трампа та Путіна без України: Хто сказав, що ми погодимось?
Президент Володимир Зеленський заявив, що жодні домовленості щодо України не можуть бути без врахування позиції Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це глава держави сказав під час спілкування із журналістами.
Можливість зустрічі з Путіним
Зеленський сумнівається, що Путіна захоче із ним зустрічатися, оскільки диктатору домовленість між Росією та Україною не потрібна.
За словами президента, для нього не важливий формат, у якому закінчувати війну. Головне - щоб це не робили без України.
Рішення щодо України
Він припускає можливість варіанту, коли Трамп спочатку зустрічається із Путіним, а потім із ним, щоб узгодити позиції сторін.
Проте в жодному разі лідер США та диктатор РФ не повинні домовлятися про Україну у неї за спиною.
Зеленський нагадав, що Дональд Трамп вже й так дав Путіну "політичні паси", а той відповів на них чистою брехнею:
Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно
Президент зазначив, що Трампу потрібен успіх в Україні.
"Якщо в Америки успіх, значить ми можемо дуже швидко ухвалити рішення щодо відновлення нашої держави, і знайдеться все для цього відновлення. Я точно отримував сигнали від американської сторони. Для нас це важливо знати і розуміти", - підсумував він.
А тим часом
Взято з фб
"За три дні спецпредставник Дмітрієв зустрівся з представниками сімох нафтогазових корпорацій США та з більше ніж 50 представниками їхнього великого бізнесу. На них він презентував переваги ведення бізнесу американськими корпораціями на території рф, пільги у випадку заходу (повернення) тих на російський ринок, та наполегливо просував наратив про пряму провину Європи та України у тому, що вони через війну втрачають гроші.
Дмітрієв мав зустрічи з конгресменами та сенаторами США з обох партій, не тільки республіканської, переважно з MAGA, зокрема з Марджорі Грін та Вікторією Спартц. На зустрічах він намагався переконати тих максимально перешкоджати спробам прийняття Конгресом антиросійських законопроєктів. Він домовився про майбутню зустріч делегацій Конгресу та госдуми рф.
Що цьому протиставила до цього українська дипломатія на парламентському фронті під час візиту до США президента, прем'єра з міністрами, представників ОПУ та секретаря РНБО при повному сприянні зустрічам з конгресменами американської сторони?
Протиставила зустіч Умерова та Єрмака з конгресменами та сенаторами. На ній обидва представника України здійснили черговий церемоніальний ритуал:
а). Заявляли про необхідність сприяння конгресменами підсиленню санкційного тиску на рф, який може здійснити президент США.
б). Просили сприяти процесу постачання та розширення номенклатури постачань американської зброї в Україну.
За великим рахунком - все. Конгресмени після зустрічі висловлювали здивування чисто формальним підходом Умерова та Єрмака до такої зустрічі, відсутністю "ретельно прорахованої позиції українців по багатьох питаннях", зокрема у питанні щодо необхідності розширення міжпарламентських контактів. Єрмак та Умеров фактично проігнорували обговорення та відбулися загальними фразами у відповідь на пропозицію американської сторони створити між двома країнами постійно діючий орган міжпарламентської співпраці.
Конгресмени - демократи у приватних розмовах висловили обурення фактичним нерозумінням представниками України важливості співпраці з законодавчою владою США та бажанням влади України вести повноцінний діалог виключно з адміністрацією Білого дому."
особливо про надзвичайно впливових Марджорі Грін та Вікторією Спартц.
можна відправити безуглу та богуцьку на зустріч з дмітрієвим....
у цієї звізди бидло марафону.
хоча, кміс нам сцить у вуха що 60%....
Пуйло явно не справляється з перетравлювнням України в хворому шлунку расеї, яка страждає не тільки відсутність людяності, а і на гостре отруєння організму і відмову нирок.
