Оборонні проєкти та ветеранська політика: Зеленський зустрівся з главою Міноборони Хорватії Анушичем
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем, який перебуває з візитом у Києві.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Оборонна співпраця
Зеленський подякував Анушичу за підтримку України з боку Хорватії, зокрема за пакети військової допомоги, додавши, що 14-й пакет уже був виділений, а наступний запланований до кінця року.
Під час зустрічі сторони обговорили важливість реалізації проєктів у рамках ініціативи PURL, зокрема щодо засобів ППО, та використання можливостей механізму SAFE.
Соціальні питання
"Окреме й актуальне питання – ветеранської політики. Для нас це важлива тема. Зацікавлені в досвіді Хорватії", - додав президент.
