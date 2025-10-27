Оборонні проєкти та ветеранська політика: Зеленський зустрівся з главою Міноборони Хорватії Анушичем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем, який перебуває з візитом у Києві.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонна співпраця

Зеленський подякував Анушичу за підтримку України з боку Хорватії, зокрема за пакети військової допомоги, додавши, що 14-й пакет уже був виділений, а наступний запланований до кінця року.

Під час зустрічі сторони обговорили важливість реалізації проєктів у рамках ініціативи PURL, зокрема щодо засобів ППО, та використання можливостей механізму SAFE.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна очікує на 14-й та 15-й пакети військової допомоги від Хорватії до кінця року, – Шмигаль

Соціальні питання

"Окреме й актуальне питання – ветеранської політики. Для нас це важлива тема. Зацікавлені в досвіді Хорватії", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Усі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані