Україна очікує на 14-й та 15-й пакети військової допомоги від Хорватії до кінця року, – Шмигаль
До кінця цього року Хорватія надасть Україні 14-й та 15-й пакети допомоги.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з віцепрем'єр-міністром - міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем, який перебуває з візитом у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
Поглиблення оборонно-промислової співпраці
Очільники оборонних відомств України та Хорватії підписали лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.
"Домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію наших оборонних галузей. Готуємо спільний індустріальний форум виробників на початку наступного року", - розповів Шмигаль.
Також глава Міноборони подякував Хорватії за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад €200 млн.
"Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та 15-й до кінця цього року", - сказав очільник оборонного відомства України.
PURL та Коаліція розмінування
Також під час зустрічі міністри проговорили спільну участь в механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.
"Відзначив роль Хорватії у роботі Коаліції з розмінування. Досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні", - розповів Шмигаль.
Спільне виробництво дронів
"Обговорили потенціал для участі в ініціативі спільного виробництва FPV-дронів. Бачимо інтерес Хорватії до цієї можливості", - сказав очільник Міноборони.
