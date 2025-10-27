УКР
Новини Співпраця України та Хорватії
272 5

Україна очікує на 14-й та 15-й пакети військової допомоги від Хорватії до кінця року, – Шмигаль

Анушич, Шмигаль

До кінця цього року Хорватія надасть Україні 14-й та 15-й пакети допомоги.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з віцепрем'єр-міністром - міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем, який перебуває з візитом у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Поглиблення оборонно-промислової співпраці

Очільники оборонних відомств України та Хорватії підписали лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.

"Домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію наших оборонних галузей. Готуємо спільний індустріальний форум виробників на початку наступного року", - розповів Шмигаль.

Також глава Міноборони подякував Хорватії за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад €200 млн.

"Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та 15-й до кінця цього року", - сказав очільник оборонного відомства України.

PURL та Коаліція розмінування

Також під час зустрічі міністри проговорили спільну участь в механізмі SAFE та можливість долучення Хорватії до ініціативи PURL.

"Відзначив роль Хорватії у роботі Коаліції з розмінування. Досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія DOK-ING вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні", - розповів Шмигаль.

Спільне виробництво дронів

"Обговорили потенціал для участі в ініціативі спільного виробництва FPV-дронів. Бачимо інтерес Хорватії до цієї можливості", - сказав очільник Міноборони.

допомога (8852) Хорватія (313) Шмигаль Денис (4844)
Шміґоль... Нє проста ваєннний, а сільна ваєнний!
показати весь коментар
27.10.2025 18:56 Відповісти
Від каламойшого віслюка нічого не очікуєте.
показати весь коментар
27.10.2025 19:00 Відповісти
шмиґаль як озвучувач надходження пакетів допомоги.

В той час, коли він мав би мовчки робити щось для Війська в Україні...

Тьху на цю блаЗЄнську наволоч.
показати весь коментар
27.10.2025 19:03 Відповісти
РИГОвлада знає ж , що усі її МІНДІЧскандали збагачення війною , в усіх країнах партнерів відомі- там працюють й ************ й Соловйовщина , якщо не в усіх на ТБ то на ретрансляторах приставках типу КАРТИНА точно .
показати весь коментар
27.10.2025 19:21 Відповісти
Чому б їм не потратити тиж самі коштів на агітацію для майбутніх добровольців з Хорватії, на якісь плюшки для них і для зеков заідтиля?
показати весь коментар
27.10.2025 20:04 Відповісти
 
 