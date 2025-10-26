Міністр оборони Хорватії Анушич прибув до Києва. ФОТО

Сьогодні, 26 жовтня, до України з візитом прибув міністр оборони Хорватії Іван Анушич.

Так, Анушич повідомив, що перебуватиме з візитом в Україні два дні. Зокрема, у нього запланована зустріч з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

"Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб ушанувати пам'ять мужнього українського народу, українських солдатів і всіх жертв російської агресії проти України. Майже чотири роки Україна чинить опір російським атакам, і Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна", - написав він.

Підтримка України

Також Анушич запевнив, що Хорватія продовжить надавати гуманітарну та військову допомогу Україні.

"Під час візиту з міністром оборони ми обговоримо підтримку української оборонної промисловості, а також співпрацю між хорватською та українською військовою промисловістю", – додав міністр оборони Хорватії.

