Новини Фото Співпраця України та Хорватії
1 168 6

Міністр оборони Хорватії Анушич прибув до Києва. ФОТО

Сьогодні, 26 жовтня, до України з візитом прибув міністр оборони Хорватії Іван Анушич.

Як передає Цензор.НЕТ, про це хорватський міністр написав у соцмережі Х.

Міністр оборони Хорватії Анушич прибув до Києва

Так, Анушич повідомив, що перебуватиме з візитом в Україні два дні. Зокрема, у нього запланована зустріч з міністром оборони України Денисом Шмигалем.

"Окрім двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб ушанувати пам'ять мужнього українського народу, українських солдатів і всіх жертв російської агресії проти України. Майже чотири роки Україна чинить опір російським атакам, і Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна", - написав він.

Підтримка України

Також Анушич запевнив, що Хорватія продовжить надавати гуманітарну та військову допомогу Україні.

"Під час візиту з міністром оборони ми обговоримо підтримку української оборонної промисловості, а також співпрацю між хорватською та українською військовою промисловістю", – додав міністр оборони Хорватії.

А де адьютант?
26.10.2025 14:31 Відповісти
це ж Європа! Який адьютант?
26.10.2025 14:33 Відповісти
26.10.2025 14:48 Відповісти
Хорватам столетиями приходится иметь дело с кацапом Балкан - сербами, они знают что это такое.
26.10.2025 14:35 Відповісти
На жаль, все вони забули.
26.10.2025 15:33 Відповісти
Хтось бачив, щоб якась зе-сволота тягала за собою валізу? А міністр оборони Хорватії не соромиться.
