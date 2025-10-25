УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4925 відвідувачів онлайн
Новини Обов’язковий військовий призов у країнах Європи
1 121 16

Парламент Хорватії проголосував за відновлення обов’язкової військової служби

У Хорватії з 2026 року знову запровадять військовий призов

У Хорватії відновили обов’язкову військову службу: за неї платитимуть 1100 євро щомісяця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це  повідомляє HRT.

Як голосували?

За відновлення обов’язкової військової служби проголосували 84 депутати, тоді як 30 утрималися, а 11 виступили проти.

Читайте також: Відновлення призову стане сигналом стримування для Росії, - Пісторіус

Умови і перебіг служби

Передбачається, що призов розпочнеться до кінця року. З грудня всіх 18-річних юнаків поставлять на військовий облік, а після досягнення ними 19 років їх направлять на військові збори. Перед початком навчань вони пройдуть медичний огляд, який визначить, чи придатні вони для вишколу.

Призовників віком від 19 до 30 років можуть направити на навчання у виняткових випадках, визначених законодавством. Жінки також не підпадатимуть під військовий обов’язок, хоча зможуть пройти підготовку за власним бажанням.

Крім того, передбачена цивільна служба для тих, хто відмовиться від військового вишколу за своїми переконаннями.

Скільки призиватимуть щороку?

Загалом щороку в Хорватії планують призивати близько 4000 новобранців. На це піде близько 23,7 мільйона євро. Окрім технічних та тактичних знань, призовники вивчатимуть ключові військові операції війни за незалежність, яка тривала з 1991 року по 1995 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Європи мають ввести військовий призов, - Рінкевичс

Передбачена щомісячна зарплата

Призовники також отримуватимуть щомісячну зарплату, яка становитиме близько 1100 євро після вирахування податків. Ті юнаки, які працюють, отримають за час служби компенсацію в розмірі своєї зарплати. Однак точний розмір зарплати або компенсації залежатиме від податкових пільг та ставки податку на прибуток за місцем проживання.

Також призовникам оплачуватимуть транспортні витрати та відпустки, а ще вони отримають перевагу у вигляді працевлаштування в державні органи та органи місцевого та регіонального самоврядування.

Нагадаємо, обов’язкову військову службу в Хорватії скасували у 2008 році. На той час підготовка тривала пів року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

призов (438) Хорватія (311)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
1100 євро будуть платити,це ж як на роботі.Там і повне забезпечення буде і відношення хороше.
показати весь коментар
25.10.2025 23:47 Відповісти
+1
В нас срочку розігнали, "солдатам" яких в нормальних і не дуже країнах, навіть у хронічно воюючому ізраїлі - давно списують за віком, неможуть здебільшого навіть кардіограму на влк організувати) рівень скотсва, брехні, цинізму, чванства цієї влади до пересічного просто як до бидла)
показати весь коментар
25.10.2025 23:35 Відповісти
+1
Верогідно є сигнали, що "братушкі" виношують нові плани...
показати весь коментар
26.10.2025 00:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і йак там "старший брат" -сєрби, на це реагнув? ))
показати весь коментар
25.10.2025 23:20 Відповісти
Ніяк
показати весь коментар
25.10.2025 23:26 Відповісти
В нас срочку розігнали, "солдатам" яких в нормальних і не дуже країнах, навіть у хронічно воюючому ізраїлі - давно списують за віком, неможуть здебільшого навіть кардіограму на влк організувати) рівень скотсва, брехні, цинізму, чванства цієї влади до пересічного просто як до бидла)
показати весь коментар
25.10.2025 23:35 Відповісти
1100 євро будуть платити,це ж як на роботі.Там і повне забезпечення буде і відношення хороше.
показати весь коментар
25.10.2025 23:47 Відповісти
В неї майже вийшло...
"Юлія Тимошенко неодноразово заявляла про намір скасувати строкову військову службу та перейти до контрактної армії. Зокрема, у 2008 році вона пропонувала скасувати призов з 1 січня 2008 року, а у 2010 році обіцяла зробити це відразу після президентських виборів (якщо її виберуть)."
показати весь коментар
26.10.2025 00:10 Відповісти
Та служба,то тюрма і знущання над молодими.Ось ця новина,де платятиь по 1110 євро,це зовсім інше.Ще Ющенко обіцяв зробити повний контракт і достойне забезпечення.
показати весь коментар
26.10.2025 00:53 Відповісти
Жінок і там під ружжьо ставити не будуть? Що ж це коїться? Де рівноправьє?
показати весь коментар
26.10.2025 00:14 Відповісти
Верогідно є сигнали, що "братушкі" виношують нові плани...
показати весь коментар
26.10.2025 00:27 Відповісти
Фінляндія ніколи не скасовувала обов'язкову військову службу.
Усі чоловіки від 18 років зобов'язані проходити службу в армії, жінки можуть записатися добровільно.
Обов'язкова строкова служба триває від 6 до 12 місяців залежно від роду військ.
Дві третини призовників певного року народження проходять військову службу.
Майже кожен фінський чоловік після проходження служби вважається резервістом і регулярно бере участь у зборах.
Таким чином, країна з населенням 5,5 млн осіб може мобілізувати понад 250 000 солдатів у разі необхідності.
показати весь коментар
26.10.2025 00:57 Відповісти
Обов'язкова військова служба, скасована у Швеції у 2010 році, була відновлена у 2017 році.
 Усі 18-річні в країні повинні пройти онлайн-реєстрацію та надати особисті дані.
Частину з них запрошують на медкомісію. Щороку армія визначає, скільки новобранців їй необхідно - зазвичай від 5 до 10 відсотків від певного року народження.
Їх призивають на службу примусово, як чоловіків, так і жінок.
Ті, хто добровільно хоче служити, мають більше шансів бути призваними в армію.
А ось тим, хто не хоче, не завжди вдається уникнути служби.
З 2023 року у Швеції також діє обов'язок проходити громадянську службу: той, хто не потрапляє до армії, може бути направлений, наприклад, у аварійно-рятувальні служби.
показати весь коментар
26.10.2025 01:00 Відповісти
З 2016 року в Норвегії медкомісію для служби в армії проходять як чоловіки, так і жінки.
До армії потрапляє лише невелика частина.
показати весь коментар
26.10.2025 01:02 Відповісти
У Данії всі чоловіки з 18 років підлягають призову до армії, а з 2026 року - і всі жінки.
Час проходження строкової служби буде збільшено з 4 до 11 місяців. Офіційно призов здійснюється шляхом випадкового відбору.
Вже багато років добровольців у Данії більше, ніж потрібно армії.
Щорічно необхідно близько 4000 новобранців, а заявок надходить майже вдвічі більше.
показати весь коментар
26.10.2025 01:04 Відповісти
В Австрії обов'язкову військову службу ніколи не скасовували.
Чоловіки у віці від 18 до 35 років зобов'язані проходити шість місяців військової служби або дев'ять місяців альтернативної цивільної служби. Жінки можуть проходити службу добровільно.
показати весь коментар
26.10.2025 01:05 Відповісти
У Латвії обов'язкова військова служба була відновлена з 2023 року.
Всі чоловіки від 18 до 27 років повинні відслужити 11 місяців в армії, жінки можуть вступити на службу добровільно.
показати весь коментар
26.10.2025 01:06 Відповісти
Усі чоловіки в Греції від 18 до 45 років зобов'язані проходити 12-місячну службу в армії.
Ті, хто відмовляється, повинні відбути подвійний термін альтернативної громадянської служби.
показати весь коментар
26.10.2025 01:08 Відповісти
У Туреччині всі чоловіки віком від 20 до 41 року зобов'язані пройти як мінімум шість місяців військової служби.
Особливість турецької системи - так звана Bedelli Askerlik: після одного місяця базової підготовки призовники можуть уникнути залишку служби, сплативши одноразовий грошовий внесок.
Раніше сума становила близько 5000 євро, але з того часу вона неодноразово зростала.
На даний час плата становить приблизно 243 000 лір, що еквівалентно 6300-6500 євро.
Повне ухилення від військової служби загрожує штрафами або навіть ув'язненням.
Права відмовитися від служби в армії з переконань не передбачено.

DW
показати весь коментар
26.10.2025 01:10 Відповісти
 
 