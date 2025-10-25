Парламент Хорватії проголосував за відновлення обов’язкової військової служби
У Хорватії відновили обов’язкову військову службу: за неї платитимуть 1100 євро щомісяця.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляє HRT.
Як голосували?
За відновлення обов’язкової військової служби проголосували 84 депутати, тоді як 30 утрималися, а 11 виступили проти.
Умови і перебіг служби
Передбачається, що призов розпочнеться до кінця року. З грудня всіх 18-річних юнаків поставлять на військовий облік, а після досягнення ними 19 років їх направлять на військові збори. Перед початком навчань вони пройдуть медичний огляд, який визначить, чи придатні вони для вишколу.
Призовників віком від 19 до 30 років можуть направити на навчання у виняткових випадках, визначених законодавством. Жінки також не підпадатимуть під військовий обов’язок, хоча зможуть пройти підготовку за власним бажанням.
Крім того, передбачена цивільна служба для тих, хто відмовиться від військового вишколу за своїми переконаннями.
Скільки призиватимуть щороку?
Загалом щороку в Хорватії планують призивати близько 4000 новобранців. На це піде близько 23,7 мільйона євро. Окрім технічних та тактичних знань, призовники вивчатимуть ключові військові операції війни за незалежність, яка тривала з 1991 року по 1995 рік.
Передбачена щомісячна зарплата
Призовники також отримуватимуть щомісячну зарплату, яка становитиме близько 1100 євро після вирахування податків. Ті юнаки, які працюють, отримають за час служби компенсацію в розмірі своєї зарплати. Однак точний розмір зарплати або компенсації залежатиме від податкових пільг та ставки податку на прибуток за місцем проживання.
Також призовникам оплачуватимуть транспортні витрати та відпустки, а ще вони отримають перевагу у вигляді працевлаштування в державні органи та органи місцевого та регіонального самоврядування.
Нагадаємо, обов’язкову військову службу в Хорватії скасували у 2008 році. На той час підготовка тривала пів року.
"Юлія Тимошенко неодноразово заявляла про намір скасувати строкову військову службу та перейти до контрактної армії. Зокрема, у 2008 році вона пропонувала скасувати призов з 1 січня 2008 року, а у 2010 році обіцяла зробити це відразу після президентських виборів (якщо її виберуть)."
Усі чоловіки від 18 років зобов'язані проходити службу в армії, жінки можуть записатися добровільно.
Обов'язкова строкова служба триває від 6 до 12 місяців залежно від роду військ.
Дві третини призовників певного року народження проходять військову службу.
Майже кожен фінський чоловік після проходження служби вважається резервістом і регулярно бере участь у зборах.
Таким чином, країна з населенням 5,5 млн осіб може мобілізувати понад 250 000 солдатів у разі необхідності.
Усі 18-річні в країні повинні пройти онлайн-реєстрацію та надати особисті дані.
Частину з них запрошують на медкомісію. Щороку армія визначає, скільки новобранців їй необхідно - зазвичай від 5 до 10 відсотків від певного року народження.
Їх призивають на службу примусово, як чоловіків, так і жінок.
Ті, хто добровільно хоче служити, мають більше шансів бути призваними в армію.
А ось тим, хто не хоче, не завжди вдається уникнути служби.
З 2023 року у Швеції також діє обов'язок проходити громадянську службу: той, хто не потрапляє до армії, може бути направлений, наприклад, у аварійно-рятувальні служби.
До армії потрапляє лише невелика частина.
Час проходження строкової служби буде збільшено з 4 до 11 місяців. Офіційно призов здійснюється шляхом випадкового відбору.
Вже багато років добровольців у Данії більше, ніж потрібно армії.
Щорічно необхідно близько 4000 новобранців, а заявок надходить майже вдвічі більше.
Чоловіки у віці від 18 до 35 років зобов'язані проходити шість місяців військової служби або дев'ять місяців альтернативної цивільної служби. Жінки можуть проходити службу добровільно.
Всі чоловіки від 18 до 27 років повинні відслужити 11 місяців в армії, жінки можуть вступити на службу добровільно.
Ті, хто відмовляється, повинні відбути подвійний термін альтернативної громадянської служби.
Особливість турецької системи - так звана Bedelli Askerlik: після одного місяця базової підготовки призовники можуть уникнути залишку служби, сплативши одноразовий грошовий внесок.
Раніше сума становила близько 5000 євро, але з того часу вона неодноразово зростала.
На даний час плата становить приблизно 243 000 лір, що еквівалентно 6300-6500 євро.
Повне ухилення від військової служби загрожує штрафами або навіть ув'язненням.
Права відмовитися від служби в армії з переконань не передбачено.
DW