Новини
2 880 36

Відновлення призову стане сигналом стримування для Росії, - Пісторіус

Пісторіус про відновлення призову

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що військовий призов молодих чоловіків стане сигналом стримування для Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.

Так, Пісторіус заявив, що якщо Німеччина знову призове всіх чоловіків певного віку і збере дані про всіх, хто придатний до військової служби, – це помітять у Росії.

"Іншими словами, це теж є фактором стримування", – сказав він.

За його словами, у разі виникнення стану оборони, якому "необхідно запобігти", призов, який був призупинений у 2011 році, негайно поновиться відповідно до Основного закону.

"Тоді нам потрібно знати, хто готовий до дій, а хто ні", – сказав Пісторіус.

Він також назвав скасування районних військових комісаріатів, пов'язане з призупиненням призову, серйозною помилкою.

"Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. Ми будемо готові до середини 2027 року. Тоді ми зможемо знову проводити загальнонаціональний призов", – розповів міністр.

Зазначається, що Пісторіус має намір наполягати на тому, що Закон про військову службу набуде чинності на початку 2026 року, і висловив оптимізм щодо досягнення згоди з парламентськими групами.

"Я впевнений, що ми зможемо це зробити. Усі в Бундестазі знають: йдеться про безпеку Німеччини", – додав він.

Раніше повідолялося, що глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус закликав відновити обов’язковий військовий призов у Німеччині.

Нещодавно уряд схвалив законопроєкт, який розширить чисельність Бундесверу на десятки тисяч солдатів. Наразі у війську служить понад 182 тисячі людей, а мета - щонайменше 260 тисяч. Представники ХДС/ХСС та експерти висловлюють сумніви, що добровільна служба забезпечить потрібну чисельність.

