Відновлення призову стане сигналом стримування для Росії, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що військовий призов молодих чоловіків стане сигналом стримування для Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.
Так, Пісторіус заявив, що якщо Німеччина знову призове всіх чоловіків певного віку і збере дані про всіх, хто придатний до військової служби, – це помітять у Росії.
"Іншими словами, це теж є фактором стримування", – сказав він.
За його словами, у разі виникнення стану оборони, якому "необхідно запобігти", призов, який був призупинений у 2011 році, негайно поновиться відповідно до Основного закону.
"Тоді нам потрібно знати, хто готовий до дій, а хто ні", – сказав Пісторіус.
Він також назвав скасування районних військових комісаріатів, пов'язане з призупиненням призову, серйозною помилкою.
"Зараз ми будуємо нові, сучасні структури. Ми будемо готові до середини 2027 року. Тоді ми зможемо знову проводити загальнонаціональний призов", – розповів міністр.
Зазначається, що Пісторіус має намір наполягати на тому, що Закон про військову службу набуде чинності на початку 2026 року, і висловив оптимізм щодо досягнення згоди з парламентськими групами.
"Я впевнений, що ми зможемо це зробити. Усі в Бундестазі знають: йдеться про безпеку Німеччини", – додав він.
Раніше повідолялося, що глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус закликав відновити обов’язковий військовий призов у Німеччині.
Нещодавно уряд схвалив законопроєкт, який розширить чисельність Бундесверу на десятки тисяч солдатів. Наразі у війську служить понад 182 тисячі людей, а мета - щонайменше 260 тисяч. Представники ХДС/ХСС та експерти висловлюють сумніви, що добровільна служба забезпечить потрібну чисельність.
страшно ?
отож !
"с єрмацем нє балуй !"
.
прийми лопераміду !
на жидкоє зійшов
.
прийми лопераміду !
на жидкоє зійшов-(як кацапські боти підкинулись на призов в Германії !
страшно ?
отож !
"с єрмацем нє балуй !- "замполіт" впізнаєш кого скрутило,,,,?
***** похєр на це, будуть призивати, чи ні.
Наркотики, иностранцы, голубые
1. Перша Спроба Скасування (2013)
Хто: Президент Віктор Янукович.
Коли: 14 жовтня 2013 року (підписав Указ).
Що відбулося: Було офіційно скасовано загальний призов до Збройних Сил України. Призов залишався лише до Внутрішніх військ МВС.
Наслідки: Після Революції Гідності та початку російської агресії в 2014 році, призов був відновлений Указом виконуючого обов'язки Президента України Олександра Турчинова.
2. Скасування на Період Воєнного Стану (2022)
Хто:
Президент Володимир Зеленський (скасував осінній призов 2022 року Указом від 30 вересня 2022 року).
Верховна Рада України (ухвалила закон).
Коли: 18 жовтня 2022 року (Верховна Рада ухвалила Закон №8109).
Що відбулося: Законом було встановлено, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Фактично, весняний призов 2022 року вже не проводився, а цим Законом ситуація була врегульована на законодавчому рівні на період воєнного стану.
3. Фінальне Скасування (2024)
Хто: Верховна Рада України (ухвалила закон про мобілізацію).
Коли: 18 травня 2024 року (набув чинності новий Закон про мобілізацію).
Що відбулося: Строкову військову службу в Україні офіційно скасовано як на час воєнного стану, так і на майбутнє (на мирний час). Збройні Сили України переходять на контрактну основу.
Заміна: Замість строкової служби запроваджується базова військова підготовка (БЗВП) або базова військова служба для громадян з 18 років.
Таким чином, остаточне скасування строкової служби, з переходом на базову військову підготовку, відбулося з набуттям чинності нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року.
Але , це ж треба було додуматися до такого - скасувати його .!! Це те саме що як і в нас , дехто - смажив шашлики замість готуватись до війни .
В Західних арміях забагато лишньої дисципліни, що приводить до небажання служити навіть за великі гроші.
1. в Білому домі не виключають можливість надання Україні Томагавків
2.Трамп розчарований
3. Перерахуємо чоловіків призовного віку
Після останнього ***** з жовтомордим почнуть сцяти компотом.