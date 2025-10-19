РУС
Новости Обязательный воинский призыв в странах Европы
2 276 30

Возобновление призыва станет сигналом сдерживания для России, - Писториус

Пісторіус про відновлення призову

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что военный призыв молодых мужчин станет сигналом сдерживания России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

Так, Писториус заявил, что если Германия снова призовет всех мужчин определенного возраста и соберет данные обо всех, кто годен к военной службе, – это заметят в России.

"Иными словами, это тоже является фактором сдерживания", – сказал он.

По его словам, в случае возникновения состояния обороны, которое "необходимо предотвратить", призыв, который был приостановлен в 2011 году, немедленно возобновится в соответствии с Основным законом.

"Тогда нам нужно знать, кто готов к действиям, а кто нет", – сказал Писториус.

Он также назвал отмену районных военных комиссариатов, связанную с приостановкой призыва, серьезной ошибкой.

"Сейчас мы строим новые, современные структуры. Мы будем готовы к середине 2027 года. Тогда мы сможем снова проводить общенациональный призыв", – рассказал министр.

Отмечается, что Писториус намерен настаивать на том, что Закон о военной службе вступит в силу в начале 2026 года и выразил оптимизм по достижению согласия с парламентскими группами.

"Я уверен, что мы сможем это сделать. Все в Бундестаге знают: речь идет о безопасности Германии", – добавил он.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал возобновить обязательный военный призыв в Германии.

Недавно правительство одобрило законопроект, который расширит численность Бундесвера на десятки тысяч солдат. Сейчас в армии служит более 182 тысяч человек, а цель - по меньшей мере 260 тысяч. Представители ХДС/ХСС и эксперты сомневаются, что добровольная служба обеспечит нужную численность.

Топ комментарии
+9
Які нахер сигнали? Європейці невиліковні. "Рожеві поні" в їхніх головах просто прописалися.
19.10.2025 10:08 Ответить
+7
Пісторіус дурний, як "сибірський валянок"
19.10.2025 10:07 Ответить
+5
Наївність захвдників безсмертна.
19.10.2025 10:07 Ответить
Пісторіус дурний, як "сибірський валянок"
19.10.2025 10:07 Ответить
як кацапські боти підкинулись на призов в Германії !

страшно ?
отож !
"с єрмацем нє балуй !"

.
19.10.2025 14:14 Ответить
Наївність захвдників безсмертна.
19.10.2025 10:07 Ответить
Які нахер сигнали? Європейці невиліковні. "Рожеві поні" в їхніх головах просто прописалися.
19.10.2025 10:08 Ответить
Давай но на себе дивитися спочатку, ми коли відміняли військовий призов то ми що зробили? Ми звертали увагу на 2003 рік, коли рф дамбу будувала? Я в 2008-2011 році на контракті був, закон коли янукович прийняв, про те що календарні роки рахувалися для пенсії військовим а не роки вислуги, а їх якраз мали пілоти, десант і спецназ, тоді звільнилося стільки народу що старлеї зразу стали на посади нач штабу батальйона. Я не знаю яка кількість строковиків щорічно була в криму, але те що устав вартової служби вони би виконували це 100% і можливо крим би вдалося втримати ... факт один фсторія слів але і як би не приймає...
19.10.2025 11:23 Ответить
Ну,подивилися. Як це допоможе завтра? Через місяць? Рік?
19.10.2025 12:17 Ответить
Це як в анекдоті: Куплю білет на потяг і на зло кондуктору піду пішки.
***** похєр на це, будуть призивати, чи ні.
19.10.2025 10:10 Ответить
Головне шоб ви в себе помітили - для чого вам шо скаже рашка?
19.10.2025 10:17 Ответить
А в нас відміна призову сприяла підвищенню обороноздатності?
19.10.2025 10:24 Ответить
А Україна, яка в стані війни з 14 року- скасувала призов! І ще мобілізує з 25 років ухилянтів, які в більшості тікають з частин! А до 25 років вони всі переїдуть до Європи, як постраждалі від війни біженці!
19.10.2025 10:31 Ответить
В 90 х немцы ходили на выходные в казармы. Все были довольны и без разговоров. И достаточно спортивны. А если ещё с девушками, то может рожать начнут. Реально страшно смотреть, как за 35 лет изменилась нация.
Наркотики, иностранцы, голубые
19.10.2025 10:32 Ответить
Соціальну напругу в самій Німетчині це точно підніме, ну і у "активістів" з'явиться ще один привід для "боротьби" на додачу до "free palestine". Китаю таке сподобається
19.10.2025 10:35 Ответить
Ага, ***** зараз спужалось до всрачки.... Дбл, бл...
19.10.2025 10:37 Ответить
Депортація кацапів стане сигналом для расії
19.10.2025 10:39 Ответить
Боря жде сигнала, а сигнал надійде в грудні, коли його не чекаєш. Він придурок, чи прикидається? Сирена виє з 2014.
19.10.2025 10:39 Ответить
Історія скасування призову на строкову військову службу в Україні має кілька ключових етапів.

1. Перша Спроба Скасування (2013)

Хто: Президент Віктор Янукович.

Коли: 14 жовтня 2013 року (підписав Указ).

Що відбулося: Було офіційно скасовано загальний призов до Збройних Сил України. Призов залишався лише до Внутрішніх військ МВС.

Наслідки: Після Революції Гідності та початку російської агресії в 2014 році, призов був відновлений Указом виконуючого обов'язки Президента України Олександра Турчинова.

2. Скасування на Період Воєнного Стану (2022)

Хто:

Президент Володимир Зеленський (скасував осінній призов 2022 року Указом від 30 вересня 2022 року).

Верховна Рада України (ухвалила закон).

Коли: 18 жовтня 2022 року (Верховна Рада ухвалила Закон №8109).

Що відбулося: Законом було встановлено, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Фактично, весняний призов 2022 року вже не проводився, а цим Законом ситуація була врегульована на законодавчому рівні на період воєнного стану.

3. Фінальне Скасування (2024)

Хто: Верховна Рада України (ухвалила закон про мобілізацію).

Коли: 18 травня 2024 року (набув чинності новий Закон про мобілізацію).

Що відбулося: Строкову військову службу в Україні офіційно скасовано як на час воєнного стану, так і на майбутнє (на мирний час). Збройні Сили України переходять на контрактну основу.

Заміна: Замість строкової служби запроваджується базова військова підготовка (БЗВП) або базова військова служба для громадян з 18 років.

Таким чином, остаточне скасування строкової служби, з переходом на базову військову підготовку, відбулося з набуттям чинності нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року.
19.10.2025 10:55 Ответить
Будуть призивати тільки спражніх німців, щоб ті захищали мігрантів ?
19.10.2025 11:00 Ответить
це дуже гарне питання, тому що 2 покоління мігрантів це німці по паспорту
19.10.2025 11:26 Ответить
Тільки ходять вони не в кірху, а до мечеті ). Та і свіжопонаїхавших вони не так щоби сильно *******
19.10.2025 12:19 Ответить
На хера нагнітають? Можна домовитись, « рускіє теж человєки». Вони нам так казали і «наши товарищи принимали к сведению».
19.10.2025 11:11 Ответить
Хоч щось і те гарно...
19.10.2025 11:11 Ответить
В динозаври невиліковні і досі вірять в ефективність примусової військової служби
19.10.2025 11:13 Ответить
На контрактну армію у німців грошей вже немає. Економіка в дупі. Напевно тому і залякують нещасних бюргерів.
19.10.2025 11:34 Ответить
Зачетный троллинг наркомана. Бо отменил призыв.
19.10.2025 11:19 Ответить
Нарешті розвиднилось вам .
Але , це ж треба було додуматися до такого - скасувати його .!! Це те саме що як і в нас , дехто - смажив шашлики замість готуватись до війни .
19.10.2025 11:26 Ответить
Відмініть вставання в 6 ранку, відмініть тупих дріл-інстукторів котрі кричать в лице, дайте солдатам більше свободи, тоді багато людей піде служити за контрактом, не треба буде призиву.

В Західних арміях забагато лишньої дисципліни, що приводить до небажання служити навіть за великі гроші.
19.10.2025 11:50 Ответить
О ще одне підвищення ціни нерухомості в порту та іспанії але вже не через пшеків, а через німців не за горами.
19.10.2025 12:51 Ответить
точно, лупління в дупу як профілактика закріпів допомогає всім пісторіусам
19.10.2025 12:56 Ответить
Кошмар. І не просто кошмар, а якийсь ідіотизм. Деградація факторів стримування -
1. в Білому домі не виключають можливість надання Україні Томагавків
2.Трамп розчарований
3. Перерахуємо чоловіків призовного віку
Після останнього ***** з жовтомордим почнуть сцяти компотом.
19.10.2025 13:51 Ответить
Цікава реакція українців(хоча у 19 році зробили з країною мерзетну справу) на людину котра не має жодного відношення до України. Стратеги, пилять.
19.10.2025 14:04 Ответить
 
 