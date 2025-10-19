Возобновление призыва станет сигналом сдерживания для России, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что военный призыв молодых мужчин станет сигналом сдерживания России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.
Так, Писториус заявил, что если Германия снова призовет всех мужчин определенного возраста и соберет данные обо всех, кто годен к военной службе, – это заметят в России.
"Иными словами, это тоже является фактором сдерживания", – сказал он.
По его словам, в случае возникновения состояния обороны, которое "необходимо предотвратить", призыв, который был приостановлен в 2011 году, немедленно возобновится в соответствии с Основным законом.
"Тогда нам нужно знать, кто готов к действиям, а кто нет", – сказал Писториус.
Он также назвал отмену районных военных комиссариатов, связанную с приостановкой призыва, серьезной ошибкой.
"Сейчас мы строим новые, современные структуры. Мы будем готовы к середине 2027 года. Тогда мы сможем снова проводить общенациональный призыв", – рассказал министр.
Отмечается, что Писториус намерен настаивать на том, что Закон о военной службе вступит в силу в начале 2026 года и выразил оптимизм по достижению согласия с парламентскими группами.
"Я уверен, что мы сможем это сделать. Все в Бундестаге знают: речь идет о безопасности Германии", – добавил он.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал возобновить обязательный военный призыв в Германии.
Недавно правительство одобрило законопроект, который расширит численность Бундесвера на десятки тысяч солдат. Сейчас в армии служит более 182 тысяч человек, а цель - по меньшей мере 260 тысяч. Представители ХДС/ХСС и эксперты сомневаются, что добровольная служба обеспечит нужную численность.
