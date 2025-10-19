Возобновление призыва станет сигналом сдерживания для России, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что военный призыв молодых мужчин станет сигналом сдерживания России.

Так, Писториус заявил, что если Германия снова призовет всех мужчин определенного возраста и соберет данные обо всех, кто годен к военной службе, – это заметят в России.

"Иными словами, это тоже является фактором сдерживания", – сказал он.

По его словам, в случае возникновения состояния обороны, которое "необходимо предотвратить", призыв, который был приостановлен в 2011 году, немедленно возобновится в соответствии с Основным законом.

"Тогда нам нужно знать, кто готов к действиям, а кто нет", – сказал Писториус.

Он также назвал отмену районных военных комиссариатов, связанную с приостановкой призыва, серьезной ошибкой.

"Сейчас мы строим новые, современные структуры. Мы будем готовы к середине 2027 года. Тогда мы сможем снова проводить общенациональный призыв", – рассказал министр.

Отмечается, что Писториус намерен настаивать на том, что Закон о военной службе вступит в силу в начале 2026 года и выразил оптимизм по достижению согласия с парламентскими группами.

"Я уверен, что мы сможем это сделать. Все в Бундестаге знают: речь идет о безопасности Германии", – добавил он.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал возобновить обязательный военный призыв в Германии.

Недавно правительство одобрило законопроект, который расширит численность Бундесвера на десятки тысяч солдат. Сейчас в армии служит более 182 тысяч человек, а цель - по меньшей мере 260 тысяч. Представители ХДС/ХСС и эксперты сомневаются, что добровольная служба обеспечит нужную численность.