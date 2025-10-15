Германия усилит восточный фланг НАТО дополнительными войсками, - Писториус

Германия дополнительно усилит защиту восточного фланга НАТО военнослужащими и различными системами.

Об этом заявил министр обороны Борис Писториус в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда Путин испытывает границы НАТО - в Польше, в Эстонии или еще где-то, мы реагируем решительно, быстро и эффективно. Так будет и в дальнейшем", - подчеркнул он.

Писториус анонсировал, что в дополнение к военнослужащим немецких ВВС, которые помогают защищать логистический хаб в польском Жешуве, будет увеличена вдвое численность сил немедленного реагирования Alarmrotte, приобщенных к выполнению задач в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если РФ и Путин решат испытать границы Германии, мы отреагируем решительно, - Писториус

"Наши пары самолетов были задействованы в Польше. Я распорядился удвоить количество наших дежурных пар и держать их в наивысшей боеготовности - и это продлится несколько месяцев до конца года. Мы увеличили вдвое наши Alarmrotte - с 2 до 4 Eurofighter", - рассказал глава Минобороны ФРГ.

Германия также увеличивает вклад в рамках инициативы Baltic Century. Это касается патрулирования воздуха.

Несколько самолетов Eurofighter выполняют задачи в румынской Констанце, впоследствии будет размещено несколько таких самолетов в Польше.

Все это делает немецкое присутствие на восточной границе Альянса более активным, заметным и видимым, убежден Писториус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания построит "стену из дронов" для защиты стран НАТО от России, - Гилли