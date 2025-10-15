Німеччина посилить східний фланг НАТО додатковими військами, - Пісторіус
Німеччина додатково посилить захист східного флангу НАТО військовослужбовцями та різними системами.
Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли Путін випробовує кордони НАТО – у Польщі, в Естонії чи ще десь, ми реагуємо рішуче, швидко та ефективно. Так буде й надалі", - наголосив він.
Пісторіус анонсував, що на додачу до військовослужбовців німецьких ВПС, які допомагають захищати логістичний хаб у польському Жешуві, буде збільшено вдвічі чисельність сил негайного реагування Alarmrotte, долучених до виконання завдань у Польщі.
"Наші пари літаків були задіяні в Польщі. Я розпорядився подвоїти кількість наших чергових пар і тримати їх у найвищій боєготовності — і це триватиме кілька місяців до кінця року. Ми збільшили вдвічі наші Alarmrotte - з 2 до 4 Eurofighter", - розповів глава Міноборони ФРН.
Німеччина також збільшує внесок у межах ініціативи Baltic Century. Це стосується патрулювання повітря.
Кілька літаків Eurofighter виконують завдання в румунській Констанці, згодом буде розміщено кілька таких літаків у Польщі.
Усе це робить німецьку присутність на східному кордоні Альянсу активнішою, помітнішою й видимішою, переконаний Пісторіус.
