Якщо РФ і Путін вирішать випробувати кордони Німеччини, ми відреагуємо рішуче, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна "відреагує рішуче", якщо Росія спробує випробувати німецькі кордони.

Пісторіус виступив в рамках засідання міністрів оборони країн НАТО, яке зараз проходить у Брюсселі.

Він заявив, що Німеччина витратить 10 млрд євро на розробку всіх видів безпілотників протягом наступних років, і що країна запропонує взяти на себе провідну роль у будь-якій запропонованій системі протиповітряної оборони ЄС.

"Якщо Росія і Володимир Путін вирішать випробувати німецькі кордони, Німеччина відреагує рішуче", - наголосив Пісторіус.

Німецький міністр не сказав прямо, що Німеччина допоможе оплатити американські ракети Tomahawk для України, але підтвердив, що Берлін розгорне винищувачі Eurofighter у Польщі для патрулювання.

