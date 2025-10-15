УКР
Німеччина готується до нападу Росії Дрони над Німеччиною
549 13

Якщо РФ і Путін вирішать випробувати кордони Німеччини, ми відреагуємо рішуче, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна "відреагує рішуче", якщо Росія спробує випробувати німецькі кордони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Пісторіус виступив в рамках засідання міністрів оборони країн НАТО, яке зараз проходить у Брюсселі.

Він заявив, що Німеччина витратить 10 млрд євро на розробку всіх видів безпілотників протягом наступних років, і що країна запропонує взяти на себе провідну роль у будь-якій запропонованій системі протиповітряної оборони ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армії Німеччини не можна збивати дрони РФ через "нацистське минуле": країна хоче змінити конституцію

"Якщо Росія і Володимир Путін вирішать випробувати німецькі кордони, Німеччина відреагує рішуче", - наголосив Пісторіус.

Німецький міністр не сказав прямо, що Німеччина допоможе оплатити американські ракети Tomahawk для України, але підтвердив, що Берлін розгорне винищувачі Eurofighter у Польщі для патрулювання.

Німеччина (7784) росія (68438) Пісторіус Борис (312)
Топ коментарі
+5
Це ми вже чули. Давайте наступну пережовану заяву в студію.
15.10.2025 15:08 Відповісти
+1
Делегація української влади у США зустрілась із виробником ракет Tomahawk
15.10.2025 15:09 Відповісти
+1
- і ще ногою , рішуче так , тупнув ... ! 😠
15.10.2025 15:10 Відповісти
Якщо ці двоє нападуть на Німеччину, то прилетить НАТА і так стурбується!
15.10.2025 15:10 Відповісти
Ну так, 1000+ км від кацапетівки роблять німців дуже сміливими.
15.10.2025 15:11 Відповісти
ми їм покажемо якщо вони нас доженуть
15.10.2025 15:12 Відповісти
Рішуче не канає, треба потужно!
15.10.2025 15:12 Відповісти
Цікаво а чого Порту чи Спейн с Грецією чи Андорра з Люксембургом так не алярмять і не потужнічають. Бо все просто-треба підіймати ввп, а нема нічого кращого чим загрузити всі свої підприємства впк. Від того більше всіх і стращають населення старшилками про напад московитів країни з розвинутим впк.
15.10.2025 15:17 Відповісти
Як саме? От би наших ухилянтів мобілізували. Хоча їх можна і зараз...
15.10.2025 15:17 Відповісти
Або Меркель заарештують, або депортують її до рф....
15.10.2025 15:21 Відповісти
ой боже, аж противно
15.10.2025 15:37 Відповісти
Кенігсберг? Та забирайте, а я то думав...
15.10.2025 16:03 Відповісти
пригрозять не одним пальцем, а двума?
15.10.2025 16:13 Відповісти
 
 