Если РФ и Путин решат испытать границы Германии, мы отреагируем решительно, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна "отреагирует решительно", если Россия попытается испытать германские границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Писториус выступил в рамках заседания министров обороны стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе.
Он заявил, что Германия потратит 10 млрд евро на разработку всех видов беспилотников в течение следующих лет, и что страна предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС.
"Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно", - подчеркнул Писториус.
Германский министр не сказал прямо, что Германия поможет оплатить американские ракеты Tomahawk для Украины, но подтвердил, что Берлин развернет истребители Eurofighter в Польше для патрулирования.
