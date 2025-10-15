РУС
Если РФ и Путин решат испытать границы Германии, мы отреагируем решительно, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна "отреагирует решительно", если Россия попытается испытать германские границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Писториус выступил в рамках заседания министров обороны стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе.

Он заявил, что Германия потратит 10 млрд евро на разработку всех видов беспилотников в течение следующих лет, и что страна предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армии Германии нельзя сбивать дроны РФ из-за "нацистского прошлого": страна хочет изменить конституцию

"Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно", - подчеркнул Писториус.

Германский министр не сказал прямо, что Германия поможет оплатить американские ракеты Tomahawk для Украины, но подтвердил, что Берлин развернет истребители Eurofighter в Польше для патрулирования.

Германия (7323) россия (97670) Писториус Борис (263)
Топ комментарии
+5
Це ми вже чули. Давайте наступну пережовану заяву в студію.
15.10.2025 15:08 Ответить
+1
Делегація української влади у США зустрілась із виробником ракет Tomahawk
15.10.2025 15:09 Ответить
+1
- і ще ногою , рішуче так , тупнув ... ! 😠
15.10.2025 15:10 Ответить
Якщо ці двоє нападуть на Німеччину, то прилетить НАТА і так стурбується!
15.10.2025 15:10 Ответить
Ну так, 1000+ км від кацапетівки роблять німців дуже сміливими.
15.10.2025 15:11 Ответить
ми їм покажемо якщо вони нас доженуть
15.10.2025 15:12 Ответить
Рішуче не канає, треба потужно!
15.10.2025 15:12 Ответить
Цікаво а чого Порту чи Спейн с Грецією чи Андорра з Люксембургом так не алярмять і не потужнічають. Бо все просто-треба підіймати ввп, а нема нічого кращого чим загрузити всі свої підприємства впк. Від того більше всіх і стращають населення старшилками про напад московитів країни з розвинутим впк.
15.10.2025 15:17 Ответить
Як саме? От би наших ухилянтів мобілізували. Хоча їх можна і зараз...
15.10.2025 15:17 Ответить
Або Меркель заарештують, або депортують її до рф....
15.10.2025 15:21 Ответить
ой боже, аж противно
15.10.2025 15:37 Ответить
Кенігсберг? Та забирайте, а я то думав...
15.10.2025 16:03 Ответить
пригрозять не одним пальцем, а двума?
15.10.2025 16:13 Ответить
"Тримайте мене семеро, я страшен у гніві!"
15.10.2025 16:22 Ответить
 
 