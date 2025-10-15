Если РФ и Путин решат испытать границы Германии, мы отреагируем решительно, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна "отреагирует решительно", если Россия попытается испытать германские границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Писториус выступил в рамках заседания министров обороны стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе.

Он заявил, что Германия потратит 10 млрд евро на разработку всех видов беспилотников в течение следующих лет, и что страна предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС.

"Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно", - подчеркнул Писториус.

Германский министр не сказал прямо, что Германия поможет оплатить американские ракеты Tomahawk для Украины, но подтвердил, что Берлин развернет истребители Eurofighter в Польше для патрулирования.

