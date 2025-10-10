РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9450 посетителей онлайн
Новости Дроны над Германией
2 461 37

Армии Германии нельзя сбивать дроны РФ из-за "нацистского прошлого": страна хочет изменить конституцию

В Германии армия не может сбивать вражеские дроны

Немецкие вооруженные силы (Бундесвер) не могут просто сбивать дроны во внутреннем воздушном пространстве страны - и, в значительной степени, это связано с мерами защиты, созданными для того, чтобы избежать повторения "нацистского прошлого страны". Чтобы изменить это, нужно править законы и конституцию.

Об этом заявил Politico председатель комитета по обороне немецкого Бундестага Томас Ревекамп, информирует Цензор.НЕТ.

Действующая конституция Германии, принятая после Второй мировой войны, прямо запрещает Бундесверу играть ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности страны.

Армии разрешено сбивать беспилотники только над военными базами, а также оказывать "административную помощь": помогать идентифицировать дроны или передавать информацию по запросу.

"Нам необходимо внести поправки в законы, чтобы единственный, кто может этим заняться, а именно - Бундесвер, также получил полномочия делать это", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный дрон пролетел над авиабазой НАТО в Германии

Полиция Германии имеет законное право сбивать неизвестные дроны по всей стране при необходимости, но у нее нет для этого технических возможностей. У военных же технических возможностей больше.

"Федеральная полиция, как и практически все земельные полицейские управления, пока не имеет никаких возможностей для защиты от дронов", - пояснил Ревекамп.

Профессор публичного права Мюнхенского университета Бундесвера Катрин Грох отметила, что в нацистской Германии армию применяли "часто и безжалостно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия позволит полиции сбивать дроны-нарушители: правительство страны приняло закон

В конституции 1949 года хотели избежать повторения подобного, и на фоне этого сейчас для Бундесвера действуют "такие строгие правила", добавила она.

Однако в конце сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что намерен создать в полиции подразделение по борьбе с дронами и отдельно создать для этих целей национальный центр. Это, по его словам, позволит полиции, разведке и военным объединить ресурсы.

"Мир изменился, и больше нигде нет различия между внутренней и внешней безопасностью. Заглядывая в будущее, мы должны адаптировать положения нашей конституции к реальности", - добавил Ревекамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Германия договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации оборонного сектора

Автор: 

Германия (7316) дроны (5042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Під@ри зараз рвуть волосся на дупі...ох, не на тих вони пішли в 22-му...
показать весь комментарий
10.10.2025 15:10 Ответить
+8
Захід дуже сильно боїться "повторить".
Звідси вся ця толерантність, мультикультурність і правозахист всього підряд.
Але як правий, так і лівий нахил закінчується однаково - великою війною.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:11 Ответить
+8
В чому справа?
Збивайте над Рашою!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а дозволяти вбивати українців, на чиїй землі і чинилися ті нацистські злочини - можна? тобто - наші діди не добили Україну,то подивимось як це зроблять ті, що добили Німеччину?
показать весь комментарий
10.10.2025 15:10 Ответить
У ****** з московії он, яке довге комуняче минуле=наслєдіє, з концтаборами ГУЛАГУ та 60 млн чоловік, які там згинули!!
А прутень, все підалірує, комсомолку меркель!!…. Шредер, може засвідчити….
показать весь комментарий
10.10.2025 15:27 Ответить
Під@ри зараз рвуть волосся на дупі...ох, не на тих вони пішли в 22-му...
показать весь комментарий
10.10.2025 15:10 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 15:12 Ответить
Зрадники на місцях інформували путіна що верхушка готова прийняти росію, але ось на низах не зрослося нестали їх війська зустрічати квітами... Тому як цей план росіян провалився ми і побачили перевтілення Зеленського ..від повії України та термосу для Порошенка , до Зеленського лідера як найбільшого патріота всіх часів і народів.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:31 Ответить
такое ощущение, что вам надо не просто это болванку сбить, а еще построить ашушвиц и собибор и спалить дрон в крематории со всей жестокостью
показать весь комментарий
10.10.2025 15:11 Ответить
Захід дуже сильно боїться "повторить".
Звідси вся ця толерантність, мультикультурність і правозахист всього підряд.
Але як правий, так і лівий нахил закінчується однаково - великою війною.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:11 Ответить
просто комічно , стільки років після війни,
вже два покоління нових
а вони ще мають ті закони і розплачуються.
в той час як росія навіть сьогодні, при всіх доказах,
не визнає себе винною ні в чому.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:12 Ответить
желание - 1000 способов, нежелание - 1000 причин
показать весь комментарий
10.10.2025 15:12 Ответить
В чому справа?
Збивайте над Рашою!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:14 Ответить
якась тупа отмазочка, просто чухня...
показать весь комментарий
10.10.2025 15:14 Ответить
Нехай збивають спокійно, бо за часів нацизму у Німеччині дронів ще не було.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:15 Ответить
правова демократична держава! )) то лі дєло "зєля і конституція" ))
показать весь комментарий
10.10.2025 15:18 Ответить
Маладца. Тобі до Відня не залітає, то можна і про конституцію розказати.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:39 Ответить
мені можно! бо чого мну повинно залітати? я давним давно знав, що вічний постовок до добра не доведе і завчасно покинув як його територію, так і вийшов з громадянства ).
показать весь комментарий
10.10.2025 15:43 Ответить
Цікаво, і як ці довбні умудряються жити краще всіх у Європі? З такою куколд армією , 10 тис років могли би захопити безпроблемно
показать весь комментарий
10.10.2025 15:18 Ответить
Вітаю західну коаліцію з цією потужною звитягою. З одного боку сов'єти, а з іншого вони добряче попрацювали над витравленням гену войовничості у німців. Настільки добряче, що перетворили ******** нащадків тевтонських лицарів на жалюгідних, закомплексованих, вічно переляканих та затюканих нікчем.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:19 Ответить
Світ зійшов з розуму ...😭
показать весь комментарий
10.10.2025 15:19 Ответить
Це просто якась ... ганьба. Рейхсканцлер А.Гітлер торохтить кістками в домовині від таких своїх нащадків.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:20 Ответить
Гітлер мразота кончена, написав би хоча б "Імператор Вільгельм І, Отто фон Бісмарк..."
показать весь комментарий
10.10.2025 15:29 Ответить
Це тіпа шо, бояться що сподобається і айда гасить по пасажирським самальотам, нападати на чехословакію і рвонуть у турне по французьським лісам в обход до Парижу?!
Ну тоді дааа, тоді канешнооо....
показать весь комментарий
10.10.2025 15:21 Ответить
Цей Захід "обнувся на всю голову. А якби росія напала на Німеччину але атакувала лише цивільні об,єкти. Бундесвер сидів би, листав би свою конституцію і дивився як знищують людей. Напевно так. Світ дійсно став на голову. В Європі демонстрації на підтримку Хамасу, бундесфер не має права захищати свою країну а лише себе. Нахер такий світи. Це дійсно кінець Європи.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:24 Ответить
Польща - це також Європа , не муч себе - повертайся в Україну ...
показать весь комментарий
10.10.2025 15:25 Ответить
Виходить, що "Бундесвер" має право захищати на території Німеччини лише свої військові бази, а захищати населенні пункти та інфраструктуру Німеччини Бундесверу діюча Конституція забороняє? А хто їх захищатиме? Поліція? В неї немає ані озброєння, ані фахівців, ані законних функцій ППО. Партнери, схаменіться, терміново міняйте статті Конституції та законодавство, яке не дає захищати Німеччину від "асвабадітєлєй" путлєра, доки не пізно!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:27 Ответить
Як це повʼязане? тіпа "нацист нацисту дрона не зібʼє"?
показать весь комментарий
10.10.2025 15:27 Ответить
при чому тут минуле, якщо реальні дрони вже сьогодні загрожують безпеці людей та в цілому країні..., більшість тих, хто населяє зараз Німеччину, не мають нічого спільного з нацистським минулим...
показать весь комментарий
10.10.2025 15:28 Ответить
Иллюстрация к выражению "Это какой-то пиз@ец"
показать весь комментарий
10.10.2025 15:32 Ответить
Тільки у мене після цієї новини у голові звучить "Was wollen wir trinken"?
показать весь комментарий
10.10.2025 15:32 Ответить
Боже... Нещасні німці.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:34 Ответить
За таке вже внесені кошти. Минуло 80 років, Берлінської стіни
вже нема, ГСВГ - зникло -- що ще треба?
показать весь комментарий
10.10.2025 15:36 Ответить
Пару прильотів в центр Берліну.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:41 Ответить
так, чарівного стусана невистачає,тоді б все прийняли і швидко без бюрократії..
показать весь комментарий
10.10.2025 15:48 Ответить
А ще Японії потрібно змінити дурнувату Конституцію, вони взагалі по закону залишилися без армії і повністю покладаються на США. Вони мають повернути владу імператору тоді не потрібно буде США думати про напад з КНР. Японія відродить бойову міць і стане азійським рігональним лідером на противагу китайцям.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:46 Ответить
Фінансують війну проти русні, але не можуть збивати дрони у себе вдома. Вважають всіх ідіотами.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:04 Ответить
Якщо бундесверу не можна збивати дрони над Німеччиною, то я маю надію, над Україною можна ж? Приїжджайте і конституцію не треба міняти.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:05 Ответить
 
 