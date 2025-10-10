Армии Германии нельзя сбивать дроны РФ из-за "нацистского прошлого": страна хочет изменить конституцию

Немецкие вооруженные силы (Бундесвер) не могут просто сбивать дроны во внутреннем воздушном пространстве страны - и, в значительной степени, это связано с мерами защиты, созданными для того, чтобы избежать повторения "нацистского прошлого страны". Чтобы изменить это, нужно править законы и конституцию.

Об этом заявил Politico председатель комитета по обороне немецкого Бундестага Томас Ревекамп, информирует Цензор.НЕТ.

Действующая конституция Германии, принятая после Второй мировой войны, прямо запрещает Бундесверу играть ключевую роль в обеспечении внутренней безопасности страны.

Армии разрешено сбивать беспилотники только над военными базами, а также оказывать "административную помощь": помогать идентифицировать дроны или передавать информацию по запросу.

"Нам необходимо внести поправки в законы, чтобы единственный, кто может этим заняться, а именно - Бундесвер, также получил полномочия делать это", - сказал он.

Полиция Германии имеет законное право сбивать неизвестные дроны по всей стране при необходимости, но у нее нет для этого технических возможностей. У военных же технических возможностей больше.

"Федеральная полиция, как и практически все земельные полицейские управления, пока не имеет никаких возможностей для защиты от дронов", - пояснил Ревекамп.

Профессор публичного права Мюнхенского университета Бундесвера Катрин Грох отметила, что в нацистской Германии армию применяли "часто и безжалостно".

В конституции 1949 года хотели избежать повторения подобного, и на фоне этого сейчас для Бундесвера действуют "такие строгие правила", добавила она.

Однако в конце сентября министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что намерен создать в полиции подразделение по борьбе с дронами и отдельно создать для этих целей национальный центр. Это, по его словам, позволит полиции, разведке и военным объединить ресурсы.

"Мир изменился, и больше нигде нет различия между внутренней и внешней безопасностью. Заглядывая в будущее, мы должны адаптировать положения нашей конституции к реальности", - добавил Ревекамп.

