Цифровизация оборонного сектора


Украина и Германия договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации оборонного сектора

Цифровизация оборонного сектора

Министерство обороны Украины подписало с Федеральным министерством обороны Германии дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации оборонного сектора на 2026-2028 годы.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, соглашение предусматривает финансовую поддержку ключевых проектов - DELTA,"Армія+","Резерв+" и других проектов цифровой трансформации Вооруженных Сил Украины.

"Это соглашение - сигнал, что поддержка цифровизации сектора обороны растет. Таким образом наши союзники подтверждают, что технологии обеспечивают существенное преимущество на поле боя. Мы благодарны партнерам за долгосрочное соучастие в цифровизации ВСУ", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Стратегическое партнерство определяет следующие ключевые направления:

  • Поддержка разработки, тестирования и технического сопровождения приложений "Армія+" и "Резерв+".
  • Развитие функций, масштабирование и защита инфраструктуры боевой системы DELTA.
  • Расширение цифровой экосистемы: цифровизация работы с персоналом, имуществом и логистикой, маркетплейс DOT-Chain Defence, Медицинская информационная система ВСУ и тому подобное.
  • Укрепление киберзащиты, в частности расширение Центра реагирования на киберинциденты Минобороны.

