Украина и Германия договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации оборонного сектора
Министерство обороны Украины подписало с Федеральным министерством обороны Германии дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации оборонного сектора на 2026-2028 годы.
Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, соглашение предусматривает финансовую поддержку ключевых проектов - DELTA,"Армія+","Резерв+" и других проектов цифровой трансформации Вооруженных Сил Украины.
"Это соглашение - сигнал, что поддержка цифровизации сектора обороны растет. Таким образом наши союзники подтверждают, что технологии обеспечивают существенное преимущество на поле боя. Мы благодарны партнерам за долгосрочное соучастие в цифровизации ВСУ", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.
Стратегическое партнерство определяет следующие ключевые направления:
- Поддержка разработки, тестирования и технического сопровождения приложений "Армія+" и "Резерв+".
- Развитие функций, масштабирование и защита инфраструктуры боевой системы DELTA.
- Расширение цифровой экосистемы: цифровизация работы с персоналом, имуществом и логистикой, маркетплейс DOT-Chain Defence, Медицинская информационная система ВСУ и тому подобное.
- Укрепление киберзащиты, в частности расширение Центра реагирования на киберинциденты Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль