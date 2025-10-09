Україна та Німеччина домовилися про співпрацю у сфері цифровізації оборонного сектору

Міністерство оборони України підписало з Федеральним міністерством оборони Німеччини додаткову угоду про співпрацю у сфері цифровізації оборонного сектору на 2026–2028 роки.

Як зазначається, угода передбачає фінансову підтримку ключових проєктів - DELTA, "Армія+", "Резерв+" та інших проєктів цифрової трансформації Збройних Сил України.

"Ця угода - сигнал, що підтримка цифровізації сектору оборони зростає. Таким чином наші союзники підтверджують, що технології забезпечують суттєву перевагу на полі бою. Ми вдячні партнерам за довгострокову співучасть у цифровізації ЗСУ", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Стратегічне партнерство визначає такі ключові напрямки:

Підтримка розробки, тестування й технічного супроводу застосунків "Армія+" і "Резерв+".

Розвиток функцій, масштабування та захист інфраструктури бойової системи DELTA.

Розширення цифрової екосистеми: цифровізація роботи з персоналом, майном і логістикою, маркетплейс DOT-Chain Defence, Медична інформаційна система ЗСУ тощо.

Зміцнення кіберзахисту, зокрема розширення Центру реагування на кіберінциденти Міноборони.

