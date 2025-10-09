УКР
Новини Цифровізація оборонного сектору
Україна та Німеччина домовилися про співпрацю у сфері цифровізації оборонного сектору

Цифровізація оборонного сектору

Міністерство оборони України підписало з Федеральним міністерством оборони Німеччини додаткову угоду про співпрацю у сфері цифровізації оборонного сектору на 2026–2028 роки.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, угода передбачає фінансову підтримку ключових проєктів - DELTA, "Армія+", "Резерв+" та інших проєктів цифрової трансформації Збройних Сил України.

"Ця угода - сигнал, що підтримка цифровізації сектору оборони зростає. Таким чином наші союзники підтверджують, що технології забезпечують суттєву перевагу на полі бою. Ми вдячні партнерам за довгострокову співучасть у цифровізації ЗСУ", - наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Стратегічне партнерство визначає такі ключові напрямки:

  • Підтримка розробки, тестування й технічного супроводу застосунків "Армія+" і "Резерв+".
  • Розвиток функцій, масштабування та захист інфраструктури бойової системи DELTA.
  • Розширення цифрової екосистеми: цифровізація роботи з персоналом, майном і логістикою, маркетплейс DOT-Chain Defence, Медична інформаційна система ЗСУ тощо.
  • Зміцнення кіберзахисту, зокрема розширення Центру реагування на кіберінциденти Міноборони.

